У тому, що Інтерсіті зійшов з рейок, винні всі - міністр, Наглядова рада і виконуючий обов'язки голови Укрзалізниці, - екскерівник УЗ

У сходженні поїзда "Інтерсіті" з рейок поблизу Запоріжжя винна вся гілка влади, включно з керівництвом Укрзалізниці, адже не забезпечили безпеку руху. Про це заявив екскерівник Укрзалізниці Олександр Завгородній.

"В статуті залізниці чітко прописано, що головне завдання залізниці – це забезпечення безпеки руху та перевезень. Те якраз, що не відбувається. В цьому винна вся гілка, починаючи з монтера колії, закінчуючи головою правління чи виконуючим обов’язки", - наголосив Завгородній.

Він зазначив, що проблеми на залізниці виникли давно і залізнична інфраструктура наразі перебуває в критичному стані, тож подібні аварії цілком передбачувані.

"Перша причина – це втрата контролю за безпекою руху при організації руху поїздів. І це дуже прикро, тому що такі випадки, на жаль, були й раніше. Ми знаємо, я безпосередньо приймав участь у розслідуванні 2 таких випадків у 2005 році, у 2014 році. І тут насправді всім повезло, тому що немає жертв людських, дуже мінімальні втрати інфраструктури та рухомого складу", - сказав Завгородній.

На його думку, до вирішення проблем залізниці має підключитись держава на рівні уряду чи РНБО, адже ситуація лише погіршується і кількість аварій буде зростати, якщо негайно не вжити заходів. Її погіршує той факт, що наразі відповідати за безпекою в УЗ поставили людину без відповідного досвіду.

"Повинен бути призначений негайний аудит на рівні Міністерства інфраструктури України стосовно колії, інфраструктури та рухомого складу (…) Зараз, для розуміння, призначено ревізором по безпеці руху колишнього керівника служби ДСБТ, який не є профільним в безпеці залізничного транспорту. Без негайного втручання держави ми будемо мати дуже серйозні проблеми з цим питанням", - підсумував Завгородній.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 Інтерсіті сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з рейок в Запорізькій області на швидкості понад 120 км/год. Під час інциденту в вагонах потягу перебувало 88 пасажирів, на щастя ніхто не постраждав. УЗ розслідує причини аварії. Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих ділянок вже є небезпечною.

На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме. Водночас екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошував, що "Укрзалізниця" має вкладати кошти в модерназію, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.