У тому, що Інтерсіті зійшов з рейок, винні всі - міністр, Наглядова рада і виконуючий обов'язки голови Укрзалізниці, - екскерівник УЗ

У сходженні поїзда "Інтерсіті" з рейок поблизу Запоріжжя винна вся гілка влади, включно з керівництвом Укрзалізниці, адже не забезпечили безпеку руху. Про це заявив екскерівник Укрзалізниці Олександр Завгородній.

"В статуті залізниці чітко прописано, що головне завдання залізниці – це забезпечення безпеки руху та перевезень. Те якраз, що не відбувається. В цьому винна вся гілка, починаючи з монтера колії, закінчуючи головою правління чи виконуючим обов’язки", - наголосив Завгородній. 

Він зазначив, що проблеми на залізниці виникли давно і залізнична інфраструктура наразі перебуває в критичному стані, тож подібні аварії цілком передбачувані.

"Перша причина – це втрата контролю за безпекою руху при організації руху поїздів. І це дуже прикро, тому що такі випадки, на жаль, були й раніше. Ми знаємо, я безпосередньо приймав участь у розслідуванні 2 таких випадків у 2005 році, у 2014 році. І тут насправді всім повезло, тому що немає жертв людських, дуже мінімальні втрати інфраструктури та рухомого складу", - сказав Завгородній.

На його думку, до вирішення проблем залізниці має підключитись держава на рівні уряду чи РНБО, адже ситуація лише погіршується і кількість аварій буде зростати, якщо негайно не вжити заходів. Її погіршує той факт, що наразі відповідати за безпекою в УЗ поставили людину без відповідного досвіду.

"Повинен бути призначений негайний аудит на рівні Міністерства інфраструктури України стосовно колії, інфраструктури та рухомого складу (…) Зараз, для розуміння, призначено ревізором по безпеці руху колишнього керівника служби ДСБТ, який не є профільним в безпеці залізничного транспорту. Без негайного втручання держави ми будемо мати дуже серйозні проблеми з цим питанням", - підсумував Завгородній.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 Інтерсіті сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з рейок в Запорізькій області на швидкості понад 120 км/год. Під час інциденту в вагонах потягу перебувало 88 пасажирів, на щастя ніхто не постраждав. УЗ розслідує причини аварії. Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих ділянок вже є небезпечною.

На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме. Водночас екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошував, що "Укрзалізниця" має вкладати кошти в модерназію, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.

+3
поднимите зарплаты лещенкам- вот тогда поезда пойдут
05.04.2021 17:28
+3
А шо там прокукарекает на эту тему величайший специалист, член наблюдательного совета Серлещь?
Не, не так : что прокукарекает на эту тему член Серлещ с окладом более 300 000 гр. в месяц?
05.04.2021 17:34
+2
на словах да , а на деле обходчик-стрелочник Вася...
05.04.2021 17:15
на словах да , а на деле обходчик-стрелочник Вася...
05.04.2021 17:15
Все так все. Зеленского на нары.
05.04.2021 17:21
поднимите зарплаты лещенкам- вот тогда поезда пойдут
05.04.2021 17:28
и премию срочно выписать!
05.04.2021 17:40
А шо там прокукарекает на эту тему величайший специалист, член наблюдательного совета Серлещь?
Не, не так : что прокукарекает на эту тему член Серлещ с окладом более 300 000 гр. в месяц?
05.04.2021 17:34
Ще машиністи, швидкість була замала, тому і не проскочили.
05.04.2021 17:40
" В том, что Интерсити сошел с рельсов, виноваты все" - чья б корова мычала, а твоя б не п.здела.
05.04.2021 17:53
Экс-руководитель Укрзализныци Александр Завгородний оставил после себя все в идеальном состоянии!

Это наверное анекдот, после Кирпы Укрзализница только деградировала с каждым годом.
05.04.2021 18:15
Да будет Вам, сударь. Кирпа такой же святой, как и его последователи, и деградировала УЗ некисло и при нём. Стоит вспомнить только совершенно халявную передачу нескольких тысяч вагонов т.н. собственникам в результате чего деньги на перевозках стал зарабатывать кто-то, а не УЗ.
05.04.2021 19:49
не по средствам живете. поезда и самолеты - слишком дорого для украины.
показати весь коментар
Лященко,правдолюбець назвороть та соратник усього антиукраїнського загалу, в кабінетах залізниці отримує за дармоїдство в місяць 50 зарплат колійщиків та обходчиків. А тепер по суті грошей. Бухгалтери,сотні,любимі начальниками- за тисячі залазничників, начуправлінь та їх прислуга,за десятки тисяч працівників рухомого,ремонтного,колійного, обслугового, наглядового складц працівників отнимують їздять по курортам,ну і т.д. На дорогах вже обходчиків-наглядачів не має. Спецтехніка техогляду не виїжджає, машиністи по одному на маршрутах, симофори і ті працюють не всі. Зато начальство "ізбранноє" живе на своє задоволення. Піпець повний. До речі,спитайте,що вони будуть робити коли буде повітряна тривога? Все занедбане!
05.04.2021 19:08
Да уж. За такую зарплату как получает серлещ, мог бы пешком пройти вдоль всех путей Украины и проинспектировать их состояние, можно сракашвиля взять в помощь, пузо чуть согнать заодно.
05.04.2021 19:21
Такі всі фахівці і правдолюби стають, коли від корит їх проганяють...
05.04.2021 23:08
Бальчун виноват, 100%.
06.04.2021 03:07
 
 