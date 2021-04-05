На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував підписання великого контракту на поставку вакцини від коронавірусу. За його словами, новий контракт підпишуть вже цього тижня.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня буде підписано контракт. Один - сто відсотків. Це буде достатньо велика кількість вакцин. Поставка вся буде в цьому році", - розповів міністр.

Степанов також додав, що до 31 березня планувалося отримати решту партії вакцини Covishield з Індії, але поставка затримується через тимчасову заборону на імпорт препарату з країни.

Крім того, як розповів міністр, Україна очікує на першу партію вакцин від коронавірусу по механізму COVAX.

"Згідно з останніми офіційними повідомленнями від COVAX, ми очікуємо 367 тисяч AstraZeneca з Південної Кореї, також очікуємо 117 тисяч доз Pfizer. Це найближчі поставки. До кінця травня повинні отримати не менше, ніж 1,7 млн вакцин", - додав він.

Степанов зазначив, що частину доз вакцини AstraZeneca з Південної Кореї зарезервують для другого щеплення тих, хто вакцинувався препаратом Covishield.

Нагадаємо, як раніше заявляв глава МОЗ, Україна вже уклала контракти на поставку 22 млн доз вакцин від коронавірусу.