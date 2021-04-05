УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10302 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 910 42

На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов

На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував підписання великого контракту на поставку вакцини від коронавірусу. За його словами, новий контракт підпишуть вже цього тижня.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня буде підписано контракт. Один - сто відсотків. Це буде достатньо велика кількість вакцин. Поставка вся буде в цьому році", - розповів міністр.

Степанов також додав, що до 31 березня планувалося отримати решту партії вакцини Covishield з Індії, але поставка затримується через тимчасову заборону на імпорт препарату з країни.

Крім того, як розповів міністр, Україна очікує на першу партію вакцин від коронавірусу по механізму COVAX.

Читайте також: Китайська вакцина CoronaVac на 100% запобігає важкому перебігу коронавірусу, - професор Дубров

"Згідно з останніми офіційними повідомленнями від COVAX, ми очікуємо 367 тисяч AstraZeneca з Південної Кореї, також очікуємо 117 тисяч доз Pfizer. Це найближчі поставки. До кінця травня повинні отримати не менше, ніж 1,7 млн вакцин", - додав він.

Степанов зазначив, що частину доз вакцини AstraZeneca з Південної Кореї зарезервують для другого щеплення тих, хто вакцинувався препаратом Covishield.

Нагадаємо, як раніше заявляв глава МОЗ, Україна вже уклала контракти на поставку 22 млн доз вакцин від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
На этой неделе будет подписан контракт на поставку большого количества вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8702
показати весь коментар
05.04.2021 17:42 Відповісти
+7
Виборець думкою багатіє. а степанов на нову курточку заробляє
показати весь коментар
05.04.2021 17:42 Відповісти
+5
Как раз скоро выйдет новая коллекция курток и пальто от Prada
показати весь коментар
05.04.2021 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виборець думкою багатіє. а степанов на нову курточку заробляє
показати весь коментар
05.04.2021 17:42 Відповісти
На этой неделе будет подписан контракт на поставку большого количества вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8702
показати весь коментар
05.04.2021 17:42 Відповісти
"На этой неделе будет подписан контракт. Один - сто процентов. Это будет достаточно большое количество вакцин.

...
"Согласно последним официальным сообщениям от COVAX, мы ожидаем 367 тысяч AstraZeneca из Южной Кореи, также ожидаем 117 тысяч доз Pfizer. Источник: https://censor.net/ru/n3257767

вот и весь "контракт" (от м/н организации - поставки) на "достаточно большое количество".. для СВОИХ))
показати весь коментар
05.04.2021 17:54 Відповісти
Посередник знов богатирьова?
показати весь коментар
05.04.2021 17:45 Відповісти
Контракт по Пфайзеру, из Одессы. с Малой Арнаутской ?
показати весь коментар
05.04.2021 17:47 Відповісти
На этой неделе будет подписан контракт на поставку большого количества вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 10
показати весь коментар
05.04.2021 18:12 Відповісти
На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 2413
показати весь коментар
05.04.2021 21:09 Відповісти
На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1560
показати весь коментар
05.04.2021 21:09 Відповісти
На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7330
показати весь коментар
05.04.2021 21:10 Відповісти
никак не угомонится, видать много украл.
показати весь коментар
05.04.2021 17:42 Відповісти
Звісно, Коломойський при клоуні збагатів в два рази, а Ахметов в три, Степанову з барськогo столу теж перепадає.
показати весь коментар
05.04.2021 17:56 Відповісти
Как раз скоро выйдет новая коллекция курток и пальто от Prada
показати весь коментар
05.04.2021 17:43 Відповісти
О, вот и курточка пригодилась, будет в чем министру на людях показаться...
показати весь коментар
05.04.2021 17:43 Відповісти
степашка,та договорился бы с Малой Арнаутской-и все дела...а то тянешь кота за хвост.
показати весь коментар
05.04.2021 17:44 Відповісти
На цьому тижні у Карпатах буде сніг. На цьому тижні знайдуть живого бронтозавра. Обіцянка (чергова) Степанова за рівнем довіри десь посередині.
показати весь коментар
05.04.2021 17:48 Відповісти
Хватит, еще прошлая обещанная вакцина не кончилась! Остановите его кто-нибудь лопатой!
показати весь коментар
05.04.2021 17:49 Відповісти
Мы построим, мы внедрим, мы закупим, мы обеспечим, мы выплатим. Не слишком ли много будущего времени в речах зекомандЫ?
показати весь коментар
05.04.2021 17:49 Відповісти
вони реально вважають своїх виборців довбойобами. і з ними навіть не посперечаєшся. праві, собаки
показати весь коментар
05.04.2021 17:51 Відповісти
бумага для обещаний Зе и зе-команды
На этой неделе будет подписан контракт на поставку большого количества вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4126
показати весь коментар
05.04.2021 17:57 Відповісти
На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4512
показати весь коментар
05.04.2021 21:12 Відповісти
Степанов не назвал ни марку вакцины, ни страну производителя. Одно из двух. Либо очередная ложь, либо кацапский шмурдяк под названием Спутник
И да. Контракт можно подписать и завтра. А вот когда поставки начнутся, об этом опять ни слова
показати весь коментар
05.04.2021 17:50 Відповісти
Производителя астразенеки назвал Южная Корея , А вот откуда пфайзер
умолчал ,а это как раз самое интересное.
показати весь коментар
05.04.2021 18:07 Відповісти
Эту сказку мы уже слышали... почти месяц назад
Украина получит вакцину AstraZeneca из Южной Кореи
11 Марта, 05:37 Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/ukraina-poluchit-vakcinu-astrazeneca-iz-yuzhnoy-korei-741688.html

Что Степанов в июне расскажет?
показати весь коментар
05.04.2021 18:18 Відповісти
Зелевласть уже не заморачивается в названиях. Сказано вакцина и все тут. Зелевыборци будут и так хлопать. Гораздо интереснее какой обязательный профит получит Степанов на этот раз, неужели внедорожник к комплекту навязанной куртке?
показати весь коментар
05.04.2021 18:15 Відповісти
На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1711
показати весь коментар
05.04.2021 21:15 Відповісти
На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7176
показати весь коментар
05.04.2021 21:16 Відповісти
Тарапиться не надо, слюшай! Навезут много вакцины, а колоть некому, придётся выбрасывать по срокам хранения!
показати весь коментар
05.04.2021 18:43 Відповісти
Ну да. Американцы, англичане, евреи дураки, а зеленомордые "чемиёны"? Дорога ложка к обеду
показати весь коментар
05.04.2021 19:06 Відповісти
теперь не только на труселя хватит, носки с брюликами прикуплю, магнитофон кассетный и на Мальдивы.
показати весь коментар
05.04.2021 17:51 Відповісти
Ихние медициншество Мальбив боится, теперь только Оман
показати весь коментар
05.04.2021 21:49 Відповісти
міняю куртку на вакцину ... ..котів і собак не прєдлагать ..
показати весь коментар
05.04.2021 17:51 Відповісти
Сейчас китайские девственницы собирают пыльцу с крылышек райских бабочек на ткань для галстука Степанову. Думаю, в лимон баксов уложится. Если не хватит то нужно еще один контракт на вакцину.
показати весь коментар
05.04.2021 18:03 Відповісти
Ваша критика с упоминанием "райских" бабочек - это перебор! Пыльца обычных бабочек тоже неплохо подходит для костюма "с отливом".
показати весь коментар
05.04.2021 18:52 Відповісти
Заткнув би вже свою пельку ,вже настогид
показати весь коментар
05.04.2021 18:24 Відповісти
Большого- прибольшого количества.***** сцка
показати весь коментар
05.04.2021 18:59 Відповісти
О!!! Лапшу свеженькую подвезли.....
показати весь коментар
05.04.2021 19:21 Відповісти
Опять будущее время.
показати весь коментар
05.04.2021 19:56 Відповісти
Ну , что там звездит этот звезданутый брехло Зеленского, Степанов!
показати весь коментар
05.04.2021 19:57 Відповісти
Гватемальську?
показати весь коментар
05.04.2021 20:10 Відповісти
" Такие вопросы, как вакцина, с кондочка не решаются. Зайдите на недельке..."
показати весь коментар
05.04.2021 20:16 Відповісти
 
 