800 млн дітей у всьому світі досі не повернулися до повноцінного навчання у школах через пандемію COVID-19, - ЮНІСЕФ
За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 800 мільйонів дітей у всьому світі досі не повернулися до повноцінного навчання у школах через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Видання The Guardian пише, що принаймні у 90 країнах світу школи або закриті, або пропонують змішану форму навчання.
Керівник освітнього відділу ЮНІСЕФ Роберт Дженкінс у коментарі газеті заявив, що закриття шкіл є частиною "неймовірного" порушення в процесі навчання.
"На піку пандемії 1,6 мільярда дітей не відвідували школу, і ось минув рік, а 800 мільйонів все ще страждають через часткове або повне порушення освіти. Є багато уроків, які потрібно вивчити, і один із них - вплив тривалого закриття школи на дітей", - сказав Дженкінс.
