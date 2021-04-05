800 млн дітей у всьому світі досі не повернулися до повноцінного навчання у школах через пандемію COVID-19, - ЮНІСЕФ

За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 800 мільйонів дітей у всьому світі досі не повернулися до повноцінного навчання у школах через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Видання The Guardian пише, що принаймні у 90 країнах світу школи або закриті, або пропонують змішану форму навчання.

Керівник освітнього відділу ЮНІСЕФ Роберт Дженкінс у коментарі газеті заявив, що закриття шкіл є частиною "неймовірного" порушення в процесі навчання.

"На піку пандемії 1,6 мільярда дітей не відвідували школу, і ось минув рік, а 800 мільйонів все ще страждають через часткове або повне порушення освіти. Є багато уроків, які потрібно вивчити, і один із них - вплив тривалого закриття школи на дітей", - сказав Дженкінс.

