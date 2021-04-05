УКР
800 млн дітей у всьому світі досі не повернулися до повноцінного навчання у школах через пандемію COVID-19, - ЮНІСЕФ

За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 800 мільйонів дітей у всьому світі досі не повернулися до повноцінного навчання у школах через пандемію коронавірусу.

Видання The Guardian пише, що принаймні у 90 країнах світу школи або закриті, або пропонують змішану форму навчання.

Керівник освітнього відділу ЮНІСЕФ Роберт Дженкінс у коментарі газеті заявив, що закриття шкіл є частиною "неймовірного" порушення в процесі навчання.

"На піку пандемії 1,6 мільярда дітей не відвідували школу, і ось минув рік, а 800 мільйонів все ще страждають через часткове або повне порушення освіти. Є багато уроків, які потрібно вивчити, і один із них - вплив тривалого закриття школи на дітей", - сказав Дженкінс.

Я бы не сказала, что дети 'страдают'. Больше страдают родители, дети , наоборот, довольны.
05.04.2021 17:58 Відповісти
до ковида было очень много болезней....сейчас классс-----один ковид.
05.04.2021 18:25 Відповісти
А навіщо їм вчитися? Чим більше дурнів та баранів тим краще та легше ними маніпулювати і тримати в стойлі. Чого тільки вартує ось цей злочинний соціальний ковідний експеримент. Далі буде веселіше.....
05.04.2021 18:37 Відповісти
Учиться можно и дома...
А вы хотите передачи родственникам в больницы носить?
Если вас эта беда не коснулась, это не значит что ее нет
И не надо мне счас говорить про другие болезни..от них человек не сгорает за неделю..
05.04.2021 19:43 Відповісти
 
 