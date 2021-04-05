УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10302 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 527 39

"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов

Упродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 в Україні може вирости до 25 тисяч випадків на добу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням наРБК-Україна.

За його словами, ще два тижні фіксуватиметься зростання за кількістю нових хворих і числом госпіталізованих.

"Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язане з порушенням карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше Степанов допустив, що напружена ситуація з коронавірусом у країні спостерігатиметься ще не менше 10 днів. А після 15 квітня вона може стабілізуватися.

Крім того, він анонсував, що на цьому тижні Україна підпише контракт на поставку вакцин від COVID. За його словами, це буде досить велика кількість доз. Що стосується найближчих поставок, то очікується 367 000 доз AstraZeneca з Південної Кореї і 117 000 доз Pfizer через глобальний механізм COVAX. До кінця травня українська сторона має отримати не менше, ніж 1,7 млн ​​вакцин.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
стєпашка потірає ручки...ще не на одну курточку заробить.
зебілій наш в Катар відлетів, ніби всі проблеми вдома порішав.
ой...триндець країні, добра частина від ковіду згорить
показати весь коментар
05.04.2021 18:16 Відповісти
+5
манділь, звільни ідіота з поста міністра охорони здоров'я.
показати весь коментар
05.04.2021 18:16 Відповісти
+5
У нас зараз на ногах всього 30% медиків лишилося. Мені ще дільницю накидають, я відмовився- і так на межі нервового зриву. Реально почуваюся як загнаний кінь.
показати весь коментар
05.04.2021 18:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порадьте Степанову знайти вакцину від печерної некомпетентності влади популістів, це Україні ще більше потрібно.
показати весь коментар
05.04.2021 18:15 Відповісти
стєпашка потірає ручки...ще не на одну курточку заробить.
зебілій наш в Катар відлетів, ніби всі проблеми вдома порішав.
ой...триндець країні, добра частина від ковіду згорить
показати весь коментар
05.04.2021 18:16 Відповісти
У нас зараз на ногах всього 30% медиків лишилося. Мені ще дільницю накидають, я відмовився- і так на межі нервового зриву. Реально почуваюся як загнаний кінь.
показати весь коментар
05.04.2021 18:18 Відповісти
Це вже занадто. Людина може стільки, скільки вона може.
Бережи себе.
показати весь коментар
05.04.2021 18:23 Відповісти
Намагаюся. Руки від спирту облазять як у хронічного алкаша.
показати весь коментар
05.04.2021 18:34 Відповісти
манділь, звільни ідіота з поста міністра охорони здоров'я.
показати весь коментар
05.04.2021 18:16 Відповісти
Цю ситуацію могла б пригальмувати вакцинація, але ії майже немає. А Степанов зайняв зручну позицію стороннього спостерігача.
показати весь коментар
05.04.2021 18:18 Відповісти
пора сваливать
показати весь коментар
05.04.2021 18:22 Відповісти
25 тисяч с куртки?...
показати весь коментар
05.04.2021 18:28 Відповісти
Откуда такие прогнозы?
показати весь коментар
05.04.2021 18:33 Відповісти
отсюда
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7641
показати весь коментар
05.04.2021 19:08 Відповісти
Бюро прогнозов? Вот ещё одни дармоеды нарисовались
показати весь коментар
05.04.2021 19:24 Відповісти
ну хоть поржали напоследок.
показати весь коментар
05.04.2021 19:30 Відповісти
Дужe цікавий матeріал. Нe розумію, що Вам в ньому нe сподобалося.
показати весь коментар
05.04.2021 21:28 Відповісти
От деятельности ваших избранников.
показати весь коментар
05.04.2021 19:13 Відповісти
И во Франции тоже они, мои избранники?
показати весь коментар
05.04.2021 19:23 Відповісти
А каким боком вы к Франции?
показати весь коментар
05.04.2021 19:26 Відповісти
А каким боком мировая пандемия к моим избранникам?
показати весь коментар
05.04.2021 20:33 Відповісти
Судя по вашему ответу вы еврейка. Да и по фамилии судя.
Впрочем, не дождавшись ответа на мой вопрос, я таки отвечу на ваш.
Ваши избранники, находящиеся сегодня у власти, к мировой пандемии имеют непосредственное отношение, как воры разворовавшие 64 миллиарда гривень ковидного фонда Украины, путём не целевого использования денежных средств находящихся ни его счетах, удорожанием минимум в 2 раза стоимости строительства (ремонта) 1 км. дорог и другими противозаконными схемами, что и привело нас к той ситуации, кою мы с вами можем наблюдать сегодня у нас в стране. И это ещё при фальсификации вашими избранниками статистики заболеваемости коронавирусом и смерти от онного.
показати весь коментар
05.04.2021 21:04 Відповісти
Я терпеть не могу антисемитов. И вообще вопрос национальности для меня не существует. Это очень глупо , несовременно, отстойно судить о человеке по его национальности. Если ещё и учесть что Христос еврей, что нет 'чистых рас' в принципе, что расовую дискриминацию и ксенофобию приравнивается просто к психическим расстройствам , то ваша оценка меня, как оппонента , ничтожна.
Кстати, я не еврейка.
показати весь коментар
05.04.2021 21:15 Відповісти
А разве я что то сказал антисимитическое?
Нет и ещё раз нет. Я просто констатировал факт.
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
И где вы увидели вашу оценку данную мной вам в ответ на ваш вопрос вмсето ответа на мой вопрос?
Поздравляю вас ДВАЖДЫ СОВРАМШИ!
И судя по вашему ответу, вы удовлетворены тем, какое отношение к мировой пандемии имеют ваши избранники, они же "мастера" спрота и борцуны с коронавирусом.
показати весь коментар
05.04.2021 21:35 Відповісти
Если у вас есть данные о фальсификации статистики по коронавирусу, то обратитесь в соответствующие органы. А если все на уровне сплетен и догадок, то тогда это разговор ни о чем. Мировая пандемия - все заключено в названии. Правительство делает максимум при всех исходных . После попередников осталась шикарная медицина? Больницы, дороги, парк скорых и тд? Нет. Остались руины. Вот из этих руин вы и требуете у правительства сотворить чудо и удовлетворить ваши пожелания? Конечно, лучшее - это закрыть всех по домам, раздав при этом по млн долларов каждому, а больных лечить в лучших больницах, оснащённых по последнему слову науки и техники, но где взять на все это деньги?
показати весь коментар
06.04.2021 07:58 Відповісти
1. Непременно обратимся в соответствующие органы. НЕПРЕМЕННО, аккурат после изгнания с поста и помещение под стражу нонешнего гидранта и его соучастников по многочисленным преступлениям. И показания врачей будут очень интересными для следствия и судей.
2. КАК ОДНАКО ВЫ ЗАПЕЛИ о требовании "чуда" от ЗЕлёной своры? А не вы ли и вам подобные требовали ЧУДА от попередников? И о каких руинах от папиредников вы тут нам вещаете, аки Пифия? О строительстве дорог при Гройсмане по цене в 2 раза ниже чем при этом, как его, ааа, при менеджере Ахметова Шмагале?
3. Где взять на больницы деньги? ИЗ ФОНДА КОВИДНОГО. Того, что эта свора ЗЕлёная раскрала. Оттуда и возьмите. Правда там нуль от 64 миллиардов, но, как гласит закон Архимандрита Кривобивневского "О сохранении бабла", - если денег в ковидном фонде Украины убыло, то на счетах Зеленского в офшорах денег прибыло т.к. деньги ни ооткуда просто так не появляются и ни куда бесследно не исчезают.
показати весь коментар
06.04.2021 11:31 Відповісти
Вже 30000 ! Як почали тестувати у Львівскій області так більше всього нових випадкіів. Ви тестуйте, то будуть нові!
показати весь коментар
05.04.2021 18:36 Відповісти
"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов - Цензор.НЕТ 7424
показати весь коментар
05.04.2021 19:06 Відповісти
Не удивлюсь если будет по 25 000 трупов в сутки. От этого ворья министра и ЗЕ стоит этого ожидать. Тьфу, тьфу, тьфу что бы не сбылось.
показати весь коментар
05.04.2021 19:12 Відповісти
Уже https://censor.net/ru/news/3257580.
показати весь коментар
05.04.2021 19:29 Відповісти
Когда уже этого недоумка - Степанова уберут от корыта? Сволочь
показати весь коментар
05.04.2021 19:49 Відповісти
Во Франции по 80000 в день и не плачут!
показати весь коментар
05.04.2021 19:55 Відповісти
Так там нет откатов
показати весь коментар
05.04.2021 20:10 Відповісти
Восени минулого року почалося залякування населення владою від стєпашки: "буде більше 10тис хворих на добу - локдаун", потім були і 12 тис, і 15, і т.д. Рейтинги падають, співпраця з МВФ в комі, економіка в конвульсіях, фінанси готуються до співу романсів... Терміново потрібне нове "пугало"... Ось він, ковід-спаситель! І дороги з Катаром він не буде заважати будувать, бо по ним, з визнаними водійськими правами, катарці їхатимуть до нас, а ми до них! Ну і Бєня від залишків бітуму позбавиться (з великим гешефтом)...
Як там "найвеличніше" казало про кордони, які московія "трішки пересовує"? Теж саме можна сказати про червоні лініі, які ця зелена плісняве "пересовує"... Курви жадібні...
показати весь коментар
05.04.2021 20:02 Відповісти
Где тобой обещанная вакцина в феврале?
показати весь коментар
05.04.2021 20:02 Відповісти
Коли Ваш пес нечемний, спробуйте йому сказати, що він "Стіпанаф". Побачите реакцію...
Але будьте обережні!
показати весь коментар
05.04.2021 20:08 Відповісти
З такими "міністрами" буде ще й 4-та, і 5-та і n-на хвиля - готуємо дошки для серфінгу
показати весь коментар
05.04.2021 20:15 Відповісти
Доки не здохне степанов, Ковід знищуватиме українців
показати весь коментар
05.04.2021 20:36 Відповісти
"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов - Цензор.НЕТ 2687
показати весь коментар
05.04.2021 21:34 Відповісти
В Азербайджане, несмотря на отсталость и скептицизм людей в отношении вируса, проблему решили радикально и это оказалось очень эффективно - заставили ходить в масках абсолютно всех и везде, включая улицу. Штрафы огромные, кто не носит. И это отлично работает, а азербайджанцы - очень неорганизованный народ, как цыгане. Но штрафы сделали свое дело и заболеваемость удается удерживать примерно на одном уровне довольно долго уже. А так же, во всех общественных местах стоят бутыли со спиртом, включая столы макдональдса на улице и в аптеках продается спирт по литру примерно по 60 гр за литр. А теперь посмотрите почем продают спирт для дезинфекции в укр.аптеках, а самое смешное - в каких количествах. 100 мл, really?
показати весь коментар
05.04.2021 21:37 Відповісти
От такой дезинфекции печень отвалится
показати весь коментар
05.04.2021 22:46 Відповісти
Дебіл, вас слугоупоротих утирків ця ситуація не чекає, вона вже ламає двері цілий рік, а може й більше, а ви зі своїм придурком квартальним цього не бачите і не чуєте. Як же можна таке побачити коли тут бабла тихенько можна тирити як цур дурного поки при владі.
показати весь коментар
06.04.2021 07:17 Відповісти
 
 