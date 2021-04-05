"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов

Упродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 в Україні може вирости до 25 тисяч випадків на добу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням наРБК-Україна.

За його словами, ще два тижні фіксуватиметься зростання за кількістю нових хворих і числом госпіталізованих.

"Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язане з порушенням карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше Степанов допустив, що напружена ситуація з коронавірусом у країні спостерігатиметься ще не менше 10 днів. А після 15 квітня вона може стабілізуватися.

Крім того, він анонсував, що на цьому тижні Україна підпише контракт на поставку вакцин від COVID. За його словами, це буде досить велика кількість доз. Що стосується найближчих поставок, то очікується 367 000 доз AstraZeneca з Південної Кореї і 117 000 доз Pfizer через глобальний механізм COVAX. До кінця травня українська сторона має отримати не менше, ніж 1,7 млн ​​вакцин.