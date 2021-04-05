"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов
Упродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 в Україні може вирости до 25 тисяч випадків на добу.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням наРБК-Україна.
За його словами, ще два тижні фіксуватиметься зростання за кількістю нових хворих і числом госпіталізованих.
"Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу", - підкреслив Степанов.
Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язане з порушенням карантинних обмежень.
Нагадаємо, раніше Степанов допустив, що напружена ситуація з коронавірусом у країні спостерігатиметься ще не менше 10 днів. А після 15 квітня вона може стабілізуватися.
Крім того, він анонсував, що на цьому тижні Україна підпише контракт на поставку вакцин від COVID. За його словами, це буде досить велика кількість доз. Що стосується найближчих поставок, то очікується 367 000 доз AstraZeneca з Південної Кореї і 117 000 доз Pfizer через глобальний механізм COVAX. До кінця травня українська сторона має отримати не менше, ніж 1,7 млн вакцин.
зебілій наш в Катар відлетів, ніби всі проблеми вдома порішав.
ой...триндець країні, добра частина від ковіду згорить
Бережи себе.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7641
Впрочем, не дождавшись ответа на мой вопрос, я таки отвечу на ваш.
Ваши избранники, находящиеся сегодня у власти, к мировой пандемии имеют непосредственное отношение, как воры разворовавшие 64 миллиарда гривень ковидного фонда Украины, путём не целевого использования денежных средств находящихся ни его счетах, удорожанием минимум в 2 раза стоимости строительства (ремонта) 1 км. дорог и другими противозаконными схемами, что и привело нас к той ситуации, кою мы с вами можем наблюдать сегодня у нас в стране. И это ещё при фальсификации вашими избранниками статистики заболеваемости коронавирусом и смерти от онного.
Кстати, я не еврейка.
Нет и ещё раз нет. Я просто констатировал факт.
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
И где вы увидели вашу оценку данную мной вам в ответ на ваш вопрос вмсето ответа на мой вопрос?
Поздравляю вас ДВАЖДЫ СОВРАМШИ!
И судя по вашему ответу, вы удовлетворены тем, какое отношение к мировой пандемии имеют ваши избранники, они же "мастера" спрота и борцуны с коронавирусом.
2. КАК ОДНАКО ВЫ ЗАПЕЛИ о требовании "чуда" от ЗЕлёной своры? А не вы ли и вам подобные требовали ЧУДА от попередников? И о каких руинах от папиредников вы тут нам вещаете, аки Пифия? О строительстве дорог при Гройсмане по цене в 2 раза ниже чем при этом, как его, ааа, при менеджере Ахметова Шмагале?
3. Где взять на больницы деньги? ИЗ ФОНДА КОВИДНОГО. Того, что эта свора ЗЕлёная раскрала. Оттуда и возьмите. Правда там нуль от 64 миллиардов, но, как гласит закон Архимандрита Кривобивневского "О сохранении бабла", - если денег в ковидном фонде Украины убыло, то на счетах Зеленского в офшорах денег прибыло т.к. деньги ни ооткуда просто так не появляются и ни куда бесследно не исчезают.
Як там "найвеличніше" казало про кордони, які московія "трішки пересовує"? Теж саме можна сказати про червоні лініі, які ця зелена плісняве "пересовує"... Курви жадібні...
Але будьте обережні!