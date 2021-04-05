УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10302 відвідувача онлайн
Новини
21 174 93

Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція

Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція

Слідство ведуть за статтею про погрози на адресу журналіста у зв'язку з його професійною діяльністю. Покарання за нею - від виправних робіт до позбавлення волі на строк до 3 років.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про конфлікт оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі журналіст, головний редактор одного з інформаційних інтернет-порталів Юрій Бутусов. Він заявив, що після завершення програми на одному з телеканалів у його гримерку зайшли громадяни, один із яких почав погрожувати фізичною розправою", - сказано в повідомленні поліції.

У Бутусова прийняли заяву, його допитали, і зараз поліцейські проводять слідчі дії для встановлення і перевірки всіх обставин скоєння злочину.

"Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, це - погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Передбачене покарання за вчинене кримінальне правопорушення - від виправних робіт і до трьох років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 2 квітня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що напередодні йому погрожував власник проросійського телеканалу "НАШ", екснардеп Євген Мураєв. За словами Бутусова, Мураєв після ефіру на телеканалі "Україна 24" погрожував йому в присутності десятка свідків.

Автор: 

Нацполіція (15427) погрози (494) Бутусов Юрій (3641) Мураєв Євгеній (154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Молодец, Юра! Один из немногих, кто не боится предателям из "пятой колонны" говорить правду в лицо. Путинский сливной бачек "наш", "страну-уа", "интеры" нужно немедленно закрывать и лишать лицензий на вещание, хватит устраивать дешевые флешмобы, нужны эффективные масштабные дела по закрытию каналов путинской пропаганды в информационном поле Украины ...
показати весь коментар
05.04.2021 18:25 Відповісти
+39
Всё зависит от президента и его курса . 7 лет война , а у нас мураевы , как у себя дома .
показати весь коментар
05.04.2021 18:20 Відповісти
+37
Пффф....то такі розслідувачі, що справу перекинуть на обвинувачення Бутусову
показати весь коментар
05.04.2021 18:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пффф....то такі розслідувачі, що справу перекинуть на обвинувачення Бутусову
показати весь коментар
05.04.2021 18:17 Відповісти
Не виключено, на жаль.
показати весь коментар
05.04.2021 18:29 Відповісти
Мураєв стане "жертвою", "потерпілим".
показати весь коментар
05.04.2021 18:38 Відповісти
Як на мене, мурляєв і є жертвою - жертвою кримінального аборту.
показати весь коментар
05.04.2021 18:56 Відповісти
Ну, рюзкє...
показати весь коментар
05.04.2021 20:09 Відповісти
Ну так нє Мураєв же поліз розбиратись, а якийсь кримінальний тип, не виключено, що з російським паспортом
показати весь коментар
05.04.2021 20:42 Відповісти
То була мураєвська охорона.
показати весь коментар
05.04.2021 22:36 Відповісти
я здогадуюсь. Як здогадуюсь і про те звідки в нього можуть бути гроші та ті ж охоронці
показати весь коментар
06.04.2021 09:18 Відповісти
а де це відео є?
показати весь коментар
05.04.2021 21:55 Відповісти
Мураєв - гнида з азаровського клопівника.
показати весь коментар
05.04.2021 22:34 Відповісти
такі само, що й у шкарлєта

...і тому в нас ні освіти, ані науки

Министр образования и науки Украины, Сергей Шкарлет, заявил, что по его иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.
Об этом он рассказал в своем https://t.me/SerhiyShkarlet/153 Telegram-канале.
По словам Шкарлета, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в ряде его научных работ".
Министр образования отметил, что защитил свое имя и поздравил с фиаско "всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации".
Сергей Шкарлет подчеркнул, что сейчас считает эту историю исчерпанной."Законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат, считаю уместным. Главное, чтобы этот документ был профессиональным... только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - резюмировал министр образования и науки Украины.
показати весь коментар
05.04.2021 19:01 Відповісти
А вы видели его диссертацию?
Главное и единственное достижение - создание локальной сети в провинциальном ВУЗе...
показати весь коментар
05.04.2021 19:48 Відповісти
...і за це він теж не розрахувався?
показати весь коментар
05.04.2021 19:50 Відповісти
Это настоящий абсурд и беспредел , шкарлет и зеленский -мрази ,без малейшей капли совести , а с судьи шкуру содрать и шакалам выбросить 🤮 День у земразей это ночь
показати весь коментар
05.04.2021 20:00 Відповісти
Всё зависит от президента и его курса . 7 лет война , а у нас мураевы , как у себя дома .
показати весь коментар
05.04.2021 18:20 Відповісти
И от их большинства в ВР!
показати весь коментар
05.04.2021 20:06 Відповісти
Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція - Цензор.НЕТ 2120
показати весь коментар
05.04.2021 21:27 Відповісти
)))))) на засРашке плакат с одним словом "негодяй" адресуют #*****, оскорбление президента. тут можно применить классику-если в кране нет воды, Порошенко продал на Мальдивы, через Липецк.
показати весь коментар
05.04.2021 23:57 Відповісти
А у нас нет призидента
показати весь коментар
05.04.2021 20:08 Відповісти
Який може бути курс у блазня?!
показати весь коментар
05.04.2021 20:10 Відповісти
Теперь, если с Бутусовым (или его имуществом) что-нибудь случится, то мураевских охранников затаскают по следователям и судам.
показати весь коментар
05.04.2021 18:21 Відповісти
Хочу побачить цю падлюку Мураєва на параші за грою в півника з неголеним убивцем.
показати весь коментар
05.04.2021 18:22 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 18:25 Відповісти
Якраз мураєву нічого й не буде бо погрожували охоронці а його треба доводити як замовника і не факт що доведуть.
показати весь коментар
05.04.2021 18:26 Відповісти
Бутусов звертався до нього, а не до банди охоронців.
показати весь коментар
05.04.2021 18:36 Відповісти
Мураев - типичный классный сцикливый чмошник и козёл отпущения. Вспомните свои школьные годы, непременно у каждного из вас в класе был такой мураев.
показати весь коментар
05.04.2021 18:25 Відповісти
Муравьев и Мураев , - Поразительное сходство, не находите.
показати весь коментар
05.04.2021 18:25 Відповісти
Молодец, Юра! Один из немногих, кто не боится предателям из "пятой колонны" говорить правду в лицо. Путинский сливной бачек "наш", "страну-уа", "интеры" нужно немедленно закрывать и лишать лицензий на вещание, хватит устраивать дешевые флешмобы, нужны эффективные масштабные дела по закрытию каналов путинской пропаганды в информационном поле Украины ...
показати весь коментар
05.04.2021 18:25 Відповісти
Моледец или не молодец, это как посмотреть, но именно юра и цензор сделал многое что бы такие ****** пришли к власти. И это- факт неоспоримый!!!
показати весь коментар
05.04.2021 22:28 Відповісти
Не только закрывать тут ,но и открывать пропаганду на них в наших интересах...ламая невыгодное нам и насаждая свое по всем видам аудиторий...Не оборонятся ,а наступать...
показати весь коментар
05.04.2021 22:54 Відповісти
Гнида чМураев отмажется, к сожалению!
показати весь коментар
05.04.2021 18:26 Відповісти
чого санкції не вводять?
Що, уродам площадки для брехні мало стало?
показати весь коментар
05.04.2021 18:27 Відповісти
Если бы жаловался мураев из реанимации было бы гораздо интереснее
показати весь коментар
05.04.2021 18:27 Відповісти
Такие, как Мураев и дальше будут наглеть пока им не дадут отпор.
показати весь коментар
05.04.2021 18:28 Відповісти
Прихвостень Х#йла!Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція - Цензор.НЕТ 7586
показати весь коментар
05.04.2021 18:28 Відповісти
Вата і сєпари підняли голову в Україні у часи Зе
показати весь коментар
05.04.2021 18:32 Відповісти
Так же ж сваі у власті-бль!
показати весь коментар
05.04.2021 20:11 Відповісти
Прочла сваты у всласти )))(((((
показати весь коментар
05.04.2021 20:22 Відповісти
З такими, як Мураєв, вороги нам не потрібні.
Молоде, а таке бридке.
показати весь коментар
05.04.2021 18:33 Відповісти
Гнида отрабатывающая свои сребрянники
показати весь коментар
05.04.2021 19:09 Відповісти
Юрию респект за позицию и смелость!
показати весь коментар
05.04.2021 18:37 Відповісти
Портнову открыли подозрение за угрозы прокурорам и активистам?
показати весь коментар
05.04.2021 18:44 Відповісти
Наоборот , портнов , при клоуне - смотрящий за судовой системойи и все его угрозы в действии - патриоты в тюрьмах , Антоненко полтора года , убийства замаскированные
показати весь коментар
05.04.2021 19:13 Відповісти
Пане Юрію , тримайтеся 👍🏼👍🏼👍🏼😊
показати весь коментар
05.04.2021 18:45 Відповісти
Не забувайте,що у нас зараз "поліції",як державного захисного органу конституційного громадянства...НЕ МАЄ. Це особи Авакова- їх так можна називати ( знаю особисто по своїх з ними,вірніш, через них справами). Взагалі то, практично-реально,я навіть не впевнений,що вони не стануть допомогати окупантам,як ті що в Донецьку,Криму,Луганську,а потім 2 травня в Одесі.Всі це бачили і знають,що надії на них ..НЕ МАЄ. Присяги конкретно вони не дотримуються, законів теж,на Конституцію...зверхньо по своєму,ну і т.д. Наша єдина надія- це армія Порошенка,Турчинова, Забродслкого,Полторака,Кривоноса і таких же героїв. Прошу,всіляких агентів Крмля в Україні вияваляйте без опаски і заставляйте працювати і міліцію і СБУ. Про все сповіщайте пресу. Лайно треба вияваляти своєчасно!
показати весь коментар
05.04.2021 18:45 Відповісти
армія порошенка??? закушуй інколи
показати весь коментар
05.04.2021 23:23 Відповісти
расследует ...
показати весь коментар
05.04.2021 18:47 Відповісти
Хай тільки ***** полізе треба з цими щось робити швидко
показати весь коментар
05.04.2021 18:52 Відповісти
этого подон..а мураева пора в асфальт закатать, что б не вякал.
показати весь коментар
05.04.2021 18:59 Відповісти
Написали и завтра никто не будет вспоминать, какое расследование? Нашли событие века, даже морды не порозбивали, театр абсурда.
показати весь коментар
05.04.2021 19:23 Відповісти
Мураев мне кажется переоценил свои возможности...
показати весь коментар
05.04.2021 19:26 Відповісти
ну и где же все эти нацжёны, почему какой то паскуда угрожает украинскому патриоту, ээээ, где вы хреново нацжёны.
показати весь коментар
05.04.2021 19:29 Відповісти
пам'ятаєте, коли закрили три мертвечукові анали - то нацсуки три дні волали під аналом мураєва?
Так на четвертий день сабаков дав команду припинити...
показати весь коментар
05.04.2021 19:51 Відповісти
Полиция бездействует. Закон похерят и спустят ...
показати весь коментар
05.04.2021 19:49 Відповісти
Мураев конфликтует с медведчуком,всем известным агентом путина, пострадавший от угроз тоже является тщательно замаскированным агентом лубянки,поэтому картина вырисовывается понятная - промосковские пытаются нейтрализовать конкурента за ватного избирателя.
показати весь коментар
05.04.2021 19:51 Відповісти
Какой там позывной бутусову придумали в казематах фсб?
показати весь коментар
05.04.2021 23:36 Відповісти
То у ротенберга.
показати весь коментар
06.04.2021 01:12 Відповісти
Едгар Ґувер ці питання вирішував на "раз плюнути" калібром 9 мм.
показати весь коментар
05.04.2021 20:13 Відповісти
К сожалению все решит суд((((
Если честно то мне ПОХ как закроют кацапскую мразь...можно за угрозы Бутусову. можно за неуплату налогов, можно как сексуального извращенца-педофила (посмеялись бы) ...можно более жестко за пропаганду страны агрессора (лично я против...латентная вата начнет возбуждаться)...
Но закрыть надо вместе подонками журналюгами...
показати весь коментар
05.04.2021 20:29 Відповісти
БУТУСОВУ - РЕСПЕКТ !! Мураєва давно пора прикрить.
показати весь коментар
05.04.2021 20:43 Відповісти
И почему-то канал мураева, куда перебралось все мертвечуковское кодло, осел Оманский не закрывает)))
Может истоки зеленого "патриотизма" в том, что рейтинг опэзежопников выше мураевского в 5 раз и мураев рейтингу зебила не угрожает?
показати весь коментар
05.04.2021 20:56 Відповісти
Сажайте уже это Мураева, я за.
показати весь коментар
05.04.2021 21:04 Відповісти
6 охранников по пятам за эти мурлом... знает курва кацапская, что по е..лищу может получить в любой момент... прячется за спинами...
показати весь коментар
05.04.2021 21:37 Відповісти
Недоношенный петушок мураев крылышки пытается расправить.
показати весь коментар
05.04.2021 22:06 Відповісти
а що таке, не зміг просто забанити того дьрьмаєва на сцензорі, як робить з усіма, хто скаже, щось, що йому не подобається, хоча дьрьмаєва треба забанити так років на 15
показати весь коментар
05.04.2021 22:07 Відповісти
Ідиотизм нікому не подобається.
показати весь коментар
05.04.2021 23:34 Відповісти
а він, що істина в останній інстанції, щоб визначати, що ідіотизм, чи тільки те, що йому особисто не подобається, особливо критика дурналіздів, що пишуть на цей сайт.
показати весь коментар
06.04.2021 10:04 Відповісти
Бывшие (хотя бывших не бывает) рыговские суки действуют все так же по своей отработанной бандитской технологии-шантаж,запугивание,террор и прессинг!...
показати весь коментар
05.04.2021 23:23 Відповісти
Почему эта гнида мураев так вольготно себя чувстукет? Риторический вопрос.
показати весь коментар
05.04.2021 23:33 Відповісти
На палю маскальську крису!
показати весь коментар
05.04.2021 23:37 Відповісти
Ворогів, ЗРАДНИКІВ України під час війни ТРЕБА ЗНЕШКОДИТИ. ІНШОГО ШЛЯХУ НЕМАЄ.
показати весь коментар
05.04.2021 23:40 Відповісти
Бутусов порядочный парень. А Мураев -ЗАНОСЧИВЫЙ ПОЦ!
Он даже Медведчука не уважает и Рабиновицем пользовался как туалетной бумажкой.Рабинивич, ****, верни ТОРУ или 7 кГ золота. И не забывай про долги от Гризодубовой!
показати весь коментар
06.04.2021 03:20 Відповісти
Мураєв - підготовлений ГРУ ГШ РФ диверсант.
показати весь коментар
06.04.2021 03:44 Відповісти
этот мураев,такая же гнида,как у нас кедми,но ничего не поделаешь,демократия грёбанная...
показати весь коментар
06.04.2021 06:02 Відповісти
Дорогий ZXX,у Вас цей Кедмі мабуть один,а у нас їх десятки тисяч і плюс ще маса диверсантів. До речі,цей гнидонос Кедмі, і Україні і Ізраїлю срань велику робить,бо сидить це падло в Москві,позбирало біля себе гнидоту з України,типу Васермана та Долинського і підставляє Ізраїль вже реально під санкції через звязки з терористичною фашиською Росією. Розберіться самі з ним або разом з нами!
показати весь коментар
06.04.2021 06:49 Відповісти
уважаемый Марат,у нас,этой ватной мерзоты,понаехавшей из пуйлостана,тоже немеряно,другое дело,что кроме как виртуально,в инете вонять,от них вреда никакого,да и наши правители,на это смотрят свозь пальцы,не хотят это рашистское дерьмо трогать,которое на наших границах окопалось и при любом удобном случае,задействует своих арабесовских союзников,а это опять война,которой никто не хочет..
показати весь коментар
06.04.2021 09:00 Відповісти
На днях "Інтер" подав нашу країну,як ... нє совсєм государством в Європє. Тобіш, ми не європейці,а невідомо що. Представте,якби таке ляпнули щось в ефірі любої Європейської країни,що б там було б з цією "ЗМІ"?
показати весь коментар
06.04.2021 06:43 Відповісти
пора валить всех этих ...дарасов мураевых, медведчуков, добкиных и всю остальную ************* мразоту!
показати весь коментар
06.04.2021 06:50 Відповісти
Это всё? Так и будешь на кнопки давить или пойдёшь и сделаешь дело.
показати весь коментар
06.04.2021 07:39 Відповісти
Прийде час, робитимемо усій кАзлоті діло, а ти своє табло не соромся означити, щоб і ти під роздачу ділОВ потрапив.
показати весь коментар
06.04.2021 17:08 Відповісти
 
 