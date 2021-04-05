Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція
Слідство ведуть за статтею про погрози на адресу журналіста у зв'язку з його професійною діяльністю. Покарання за нею - від виправних робіт до позбавлення волі на строк до 3 років.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформацію про конфлікт оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі журналіст, головний редактор одного з інформаційних інтернет-порталів Юрій Бутусов. Він заявив, що після завершення програми на одному з телеканалів у його гримерку зайшли громадяни, один із яких почав погрожувати фізичною розправою", - сказано в повідомленні поліції.
У Бутусова прийняли заяву, його допитали, і зараз поліцейські проводять слідчі дії для встановлення і перевірки всіх обставин скоєння злочину.
"Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, це - погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Передбачене покарання за вчинене кримінальне правопорушення - від виправних робіт і до трьох років позбавлення волі", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, 2 квітня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що напередодні йому погрожував власник проросійського телеканалу "НАШ", екснардеп Євген Мураєв. За словами Бутусова, Мураєв після ефіру на телеканалі "Україна 24" погрожував йому в присутності десятка свідків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...і тому в нас ні освіти, ані науки
Министр образования и науки Украины, Сергей Шкарлет, заявил, что по его иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.
Об этом он рассказал в своем https://t.me/SerhiyShkarlet/153 Telegram-канале.
По словам Шкарлета, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в ряде его научных работ".
Министр образования отметил, что защитил свое имя и поздравил с фиаско "всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации".
Сергей Шкарлет подчеркнул, что сейчас считает эту историю исчерпанной."Законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат, считаю уместным. Главное, чтобы этот документ был профессиональным... только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - резюмировал министр образования и науки Украины.
Главное и единственное достижение - создание локальной сети в провинциальном ВУЗе...
Що, уродам площадки для брехні мало стало?
Молоде, а таке бридке.
Так на четвертий день сабаков дав команду припинити...
Если честно то мне ПОХ как закроют кацапскую мразь...можно за угрозы Бутусову. можно за неуплату налогов, можно как сексуального извращенца-педофила (посмеялись бы) ...можно более жестко за пропаганду страны агрессора (лично я против...латентная вата начнет возбуждаться)...
Но закрыть надо вместе подонками журналюгами...
Может истоки зеленого "патриотизма" в том, что рейтинг опэзежопников выше мураевского в 5 раз и мураев рейтингу зебила не угрожает?
Он даже Медведчука не уважает и Рабиновицем пользовался как туалетной бумажкой.Рабинивич, ****, верни ТОРУ или 7 кГ золота. И не забывай про долги от Гризодубовой!