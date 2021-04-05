Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція

Слідство ведуть за статтею про погрози на адресу журналіста у зв'язку з його професійною діяльністю. Покарання за нею - від виправних робіт до позбавлення волі на строк до 3 років.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про конфлікт оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі журналіст, головний редактор одного з інформаційних інтернет-порталів Юрій Бутусов. Він заявив, що після завершення програми на одному з телеканалів у його гримерку зайшли громадяни, один із яких почав погрожувати фізичною розправою", - сказано в повідомленні поліції.

У Бутусова прийняли заяву, його допитали, і зараз поліцейські проводять слідчі дії для встановлення і перевірки всіх обставин скоєння злочину.

"Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, це - погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Передбачене покарання за вчинене кримінальне правопорушення - від виправних робіт і до трьох років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 2 квітня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що напередодні йому погрожував власник проросійського телеканалу "НАШ", екснардеп Євген Мураєв. За словами Бутусова, Мураєв після ефіру на телеканалі "Україна 24" погрожував йому в присутності десятка свідків.