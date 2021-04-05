Від початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл - в районі Новоолександрівки, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Хлопці і дівчата, наші захисники, бережи вас Господь.
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі свинособак 👏🏽👏🏽👏🏽💪
https://twitter.com/Shift2015 John Kutrapali https://twitter.com/Shift2015 @Shift2015 https://twitter.com/Shift2015/status/1378823310675488770 18 ч
Это может быть координация давления и приготовления совместно с Китаем.
Пуйло на Украину, а одновременно Китай на Тайвань.
Тогда NATO гораздо труднее скоординироваться кого защищать важнее.
Так что кремлевская скотина мутит воду целенаправлено.
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают жизни бойцу, которого привезли из Красногоровки. Во время обстрела у него взорвался снаряд и обломками ранило живот.
Как сообщается, солдату - 38 лет. Мужчину прооперировали. Сейчас он в реанимации.
«Провели операцию на тонком кишечнике. Тонкий кишечник перебит в нескольких местах. Есть проявления перитонита. Тяжелое. Пока в реанимации политравмы»,