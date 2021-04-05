УКР
Від початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл - в районі Новоолександрівки, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте також: Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ біля Південного, - штаб ОС

обстріл (30389) Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел - в районе Новоалександровки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9703
05.04.2021 18:29 Відповісти
Один ворожий остріл, це вже кінець режиму тиші. Та то таке. Зеленій владі закони не писані.
Хлопці і дівчата, наші захисники, бережи вас Господь.
05.04.2021 18:31 Відповісти
Знаєте хто найбільш спокійно сприйняв звістку про пересування рашавійськ і військових рашазалізяк навколо українських кордонів?
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі свинособак 👏🏽👏🏽👏🏽💪
05.04.2021 18:53 Відповісти
https://twitter.com/Shift2015

https://twitter.com/Shift2015 John Kutrapali https://twitter.com/Shift2015 @Shift2015 https://twitter.com/Shift2015/status/1378823310675488770 18 ч

Это может быть координация давления и приготовления совместно с Китаем.
Пуйло на Украину, а одновременно Китай на Тайвань.
Тогда NATO гораздо труднее скоординироваться кого защищать важнее.
Так что кремлевская скотина мутит воду целенаправлено.
05.04.2021 18:55 Відповісти
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают жизни бойцу, которого привезли из Красногоровки. Во время обстрела у него взорвался снаряд и обломками ранило живот.
Как сообщается, солдату - 38 лет. Мужчину прооперировали. Сейчас он в реанимации.
«Провели операцию на тонком кишечнике. Тонкий кишечник перебит в нескольких местах. Есть проявления перитонита. Тяжелое. Пока в реанимации политравмы»,
05.04.2021 20:04 Відповісти
 
 