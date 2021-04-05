Від початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл - в районі Новоолександрівки, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

