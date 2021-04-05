Медикам при 25 тис. хворих на коронавірус за добу доведеться сортувати хворих, - професор Дубров

Якщо протягом тижня добова захворюваність на COVІD-19 сягне 25 тисяч, лікарі будуть змушені проводити медичне сортування при наданні допомоги.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Сергій Дубров, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо протягом цього тижня кількість нових випадків буде на рівні 25-30 тисяч, дуже не хочеться цього говорити, але ми стоятимемо на межі сортування... Якщо протягом цього тижня ми матимемо 25 тисяч (хворих на добу - ред.) протягом всього тижня — це буде катастрофа для медичної системи. І навіть якщо якимось дивом ми знайдемо ліжка, знайдемо — теоретично — кисень, ми не знайдемо кваліфікованих працівників, які будуть надавати цю допомогу, оскільки всі вони задіяні для надання допомоги тим пацієнтам, які зараз ії потребують", - наголосив Дубров.

Він розповів, що у відділеннях інтенсивної терапії деяких медичних закладів уже немає місць.

Читайте також: "Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов

"Пацієнти перебувають у переоблаштованих інфекційних відділеннях без належної допомоги... Так, лікарі-терапевти, лікарі-інфекціоністи вже навчилися проводити СІПАП (Constant Positive Airway Pressure, CPAP — неінвазивна штучна вентиляція легень — ред.) - те, що раніше проводилося виключно у відділеннях інтенсивної терапії. Але проводять респіраторну підтримку із застосування апаратів СІПАП-терапії і в терапевтичних відділеннях. І тут питання критичне — максимально швидко нам необхідно зменшити кількість нових випадків", - заявив Дубров.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні за минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19, померли 254 людини, одужали 4 946. За весь час пандемії в Україні COVID-19 захворіло 1 755 888 осіб, одужали 1 352 139 осіб, летальних результатів зареєстровано 34 587.