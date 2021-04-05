УКР
3 188 22

Медикам при 25 тис. хворих на коронавірус за добу доведеться сортувати хворих, - професор Дубров

Якщо протягом тижня добова захворюваність на COVІD-19 сягне 25 тисяч, лікарі будуть змушені проводити медичне сортування при наданні допомоги.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Сергій Дубров, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо протягом цього тижня кількість нових випадків буде на рівні 25-30 тисяч, дуже не хочеться цього говорити, але ми стоятимемо на межі сортування... Якщо протягом цього тижня ми матимемо 25 тисяч (хворих на добу - ред.) протягом всього тижня — це буде катастрофа для медичної системи. І навіть якщо якимось дивом ми знайдемо ліжка, знайдемо — теоретично — кисень, ми не знайдемо кваліфікованих працівників, які будуть надавати цю допомогу, оскільки всі вони задіяні для надання допомоги тим пацієнтам, які зараз ії потребують", - наголосив Дубров.

Він розповів, що у відділеннях інтенсивної терапії деяких медичних закладів уже немає місць.

Читайте також: "Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов

"Пацієнти перебувають у переоблаштованих інфекційних відділеннях без належної допомоги... Так, лікарі-терапевти, лікарі-інфекціоністи вже навчилися проводити СІПАП (Constant Positive Airway Pressure, CPAP — неінвазивна штучна вентиляція легень — ред.) - те, що раніше проводилося виключно у відділеннях інтенсивної терапії. Але проводять респіраторну підтримку із застосування апаратів СІПАП-терапії і в терапевтичних відділеннях. І тут питання критичне — максимально швидко нам необхідно зменшити кількість нових випадків", - заявив Дубров.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні за минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19, померли 254 людини, одужали 4 946. За весь час пандемії в Україні COVID-19 захворіло 1 755 888 осіб, одужали 1 352 139 осіб, летальних результатів зареєстровано 34 587.

Автор: 

лікарня (1374) карантин (18172) лікарі (1299) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
І в тему. Пульсоксиметр. Визначає сатурацію кисню в крові і пульс. Норм. 99-95. Якщо 70, то негайно до лікаря, бо легені вражені. Як прищепка. Одягаєш на палець і натискуєш кнопку і всьо. Без проколу шкіри.Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров - Цензор.НЕТ 9565
05.04.2021 19:00
05.04.2021 19:00 Відповісти
+5
Год, целый год был на подготовку. Не только ученые, но обычные люди которые умеют работать с источниками информация прекрасно знали, что через год ( март 2021) будет самая высокая смертность. Это было предопределенно год назад. Палат у нас более чем нужно, не успели оптимизировать раздутый коечный фонд, кислород организовать совсем недорого, ИВЛ - дорого , но за год вполне реальная задача. Из студентов и выпускников медвузов за год можно было сформировать бригады в помощь ковидным анастезиологам..

Сам когдато был медиком студентом и большинство парней с моей группы мечтали работать на скорой или в реанимации, для многих молодых это шанс быстро стать опытным врачом , фельдшером, медсестрой. Все возможно была бы Голова у государства, а так сами знаете кто и что вместо головы.
05.04.2021 19:07
05.04.2021 19:07 Відповісти
+5
ПРИНЦИНЫ СОРТИРОВКИ:
1. Голосовал за ЗЕ и СН - в морг.
2. Голосовал за ЗЕ и СН но раскаиваюсь - на свежий асфальт.
3. Голосовал не за ЗЕ и СН, а за голосящих самосебе помогающих старух-колясочниц с погонами полковника и с мешком - предлагать выбор а) морг, б) асфальт, в) коридор в ковидном отделении но без кислорода. Лекарства за счёт семей больных данной группы.
05.04.2021 19:08
05.04.2021 19:08 Відповісти
Юлька вирішила зібрати всі наявні в Україні штами коронавірусу

Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров - Цензор.НЕТ 3207
05.04.2021 18:41
а маску на писок ? ретушь попортится? а как ее и шоблу без масок и одноразовых накидок на уличную одежду запустили пиарится в больнички???
05.04.2021 18:45
У Юлі такий "слой" ботексу на морді , що їй маска не потрібна...

зараза до зарази не пристає )
05.04.2021 18:51
У неё фильтры в носопырке и глотке. Ну и ещё в одной дырке. Или в двух? Да какая разница.
05.04.2021 19:15
Повір вона про ці віруси і їхні пташино свиняч ослині штами і "боротьбу" з такими "пандеміями" знає стільки, що зараз вона просто заздрить по чорному тим виродкам, які зараз "борються" з цим пандемічним вірусом. Їй тоді такий шик і не снився....
05.04.2021 18:59 Відповісти
Понти для розумово дефектних українців.
05.04.2021 19:00
А шо їм всім залишається, якшо більшість вимагає боротьби з вірусами? Хто би як не боровся зараз, це все - понти.
05.04.2021 19:28
докерувались.
05.04.2021 18:50
В принципі, я чув, що у крематоріях не всі койки зайняті, а апаратура простоює.
05.04.2021 19:48
05.04.2021 19:00
Вважаєш, що людині з сатурацією 70 потрібен цей прилад, щоб виявити пневмонію?
06.04.2021 01:18
05.04.2021 19:07
Так, нема задачі когось від чогось лікувати, є наміри вимотати людей, шоб вони забули, шо колись жили, як люди, а не як рибки в акваріумі: схотів - покормив, не схотів - не покормив, воду теж можна не міняти і не фільтрувати - хто не здохне - звикне.
05.04.2021 19:43 Відповісти
ивл это уже реанимация, кислород можно давать даже одев 5 литровую бутылку на голову и приделав шланг через штуцер, главное что бы деньги были на медицину, а не только на асфальт
05.04.2021 22:29
05.04.2021 19:08
Зато с каким пиаром с БТР-ами и спецназом и ЗЕ с маской самого заботливого о нации, запихнул год назад 30 человек собранных со всего Китая, даже без подозрения на контакт в Новые санжары, потом пиар первого локдауна. Теперь когда надо действовать Янелох засунул голову, как страус в песок и сказал вы там сами на местах разбирайтесь
05.04.2021 19:24
Друг голубовской?
05.04.2021 19:28
Дуброву,погані,аби сортувати,й кишені баблом набивати...
05.04.2021 20:33
Что за проблемы у Вас? У нас все решилось мгновенно! В день когда соси-алисты объявили ЧП,у нас были 60 и более скончавшихся за один день. Как объявили ЧП,-на второй день все стало на свои места,- 40-42 погибших за день! Правда удивительно? Прямо как будто безработный дандон сказал: -Коронавирус Стой! Раз,два! Дебилы,тля...
05.04.2021 20:56
Я и не знал,что в Англии есть населенный пункт с названием Сочи.
06.04.2021 05:58
А где это?
06.04.2021 06:42
 
 