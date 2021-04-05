УКР
На автобус і експрес у "Бориспіль" спецперепустки не потрібні, - аеропорт

На експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль", а також на автобус №322 (Sky Bus) не потрібні спеціальні перепустки, які діють для громадського транспорту Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

Сам аеропорт працює у штатному режимі, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві почали діяти суворіші обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Заходи запроваджено мінімум до 16 квітня, але можуть бути продовжені.

Читайте також: Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко

Бориспіль (1148) карантин (18172) Київ (20031) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
А чем они отличаются, или ковид боится шума турбин самолетов.
05.04.2021 18:57 Відповісти
Люди со своим авто могут ездить, а социальные слои населения подыхайте без работы. Идет еще большее расслоение общества. В западных странах локдаун носит совсем иной характер - у нас это кривое зеркало.
05.04.2021 19:49 Відповісти
І ось ти без перепустки посеред Києва. Добре, що ще немає коменданської години.
05.04.2021 20:09 Відповісти
Пора валить из этой страны. (С)
05.04.2021 21:18 Відповісти
 
 