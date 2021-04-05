На автобус і експрес у "Бориспіль" спецперепустки не потрібні, - аеропорт

На експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль", а також на автобус №322 (Sky Bus) не потрібні спеціальні перепустки, які діють для громадського транспорту Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

Сам аеропорт працює у штатному режимі, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві почали діяти суворіші обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Заходи запроваджено мінімум до 16 квітня, але можуть бути продовжені.

