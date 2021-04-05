1 248 4
На автобус і експрес у "Бориспіль" спецперепустки не потрібні, - аеропорт
На експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль", а також на автобус №322 (Sky Bus) не потрібні спеціальні перепустки, які діють для громадського транспорту Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.
Сам аеропорт працює у штатному режимі, сказано в повідомленні.
Нагадаємо, з 5 квітня в Києві почали діяти суворіші обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Заходи запроваджено мінімум до 16 квітня, але можуть бути продовжені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар05.04.2021 18:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Викторович
показати весь коментар05.04.2021 19:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Горобец #201911
показати весь коментар05.04.2021 20:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай К
показати весь коментар05.04.2021 21:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль