"ЄС" вимагає повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації, адмінресурс і неможливість встановити достовірні результати голосування

"Європейська Солідарність" вимагає проведення повторних виборів у 87 окрузі через брутальні фальсифікації, застосування владою адмінресурсу і неможливість встановити достовірні результати голосування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Події на 87 виборчому окрузі стали ганебним повторенням практики часів режиму Януковича.

Насамперед, вимагають відповіді питання, яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. І що робили на дільницях, поза контролем і спостереженням, співробітники СБУ. Хто уповноважив народних депутатів від "Слуги народу" здійснювати тиск на виборчі комісії на підтримку свого кандидата. Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади", - говориться в заяві.

Підкреслюється, що порушення зафіксовані представниками впливових громадських спостережних організацій, які зробили про це відповідні заяви.

"Вимагаємо реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства", - заявляють в "ЄС".

Читайте також: Довибори в Раду на Прикарпатті: Поліція завела 17 кримінальних проваджень

У заяві партії наголошується, що проведення чесних і прозорих виборів є особистою відповідальністю Президента України як гаранта дотримання прав і свобод громадян. У 2019 році, за визнанням усіх міжнародних спостерігачів, було проведено зразкові президентські вибори. А якби вони проводились методами, які нинішня влада застосовує у 87 окрузі, – Володимир Зеленський ніколи не міг би стати Президентом.

Не можна забувати, що зловживання виборчими процедурами на догоду владним інтересам веде до зростання автократії. Про це нам нагадують приклади і Росії, і Білорусі, де виборча змагальність давно перетворилися на шоу одного актора. Коли чиниться беззаконня і руйнують демократичні засади, мовчати не можна.

"Вибори на 87 окрузі за низкою показників відкидають Україну від згаданого сприйняття у світі. Це не лише на совісті, це – й відповідальність чинної української влади і особисто Президента Зеленського.

Тому звертаємось до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, насамперед Великої Сімки. Розраховуємо на те, що міжнародні організації нададуть свою оцінку тим подіям, які відбувалися на 87 окрузі. Зафіксованим порушенням мала б бути надана адекватна оцінка з боку міжнародних партнерів, які вболівають за здоров’я української демократії", - зауважили в "Європейській Солідарності".

Також читайте: На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

Зважаючи на те, що численні порушення не дають можливості встановити достовірні результати голосування, – вимагаємо:

  • Захистити волевиявлення громадян і право на чесні вибори та представництво;
  • Притягнути до відповідальності винних у порушеннях виборчого законодавства – безвідносно до посад і до того, від кого виходили вказівки щодо порушення законодавства;
  • Провести повторні вибори народного депутата України у 87 виборчому окрузі.

В "ЄС" також закликали ОБСЄ спрямувати на ці вибори спостерігачів, аби зробити неможливим повторення ганебних практик, якими відзначились нинішні вибори.

"Звертаємося до українських демократичних сил, політичних партій і громадських організацій об’єднати зусилля для недопущення фальсифікації виборів, позбавлення громадян права на вибір, захисту української демократії", - заявили в "Європейській Солідарності".

вибори (6735) Івано-Франківська область (979) Європейська Солідарність (1106)
+21
Это была только репетиция зебильём массовых фальсификаций всех следующих выборов.
05.04.2021 19:18 Відповісти
+15
ЗЕбіле, якщо є рішення Окружного суду Івано-Франківської області про незаконність перерахунку голосів на ОВО №87, то що ж це за перемога?
Хіба що Піррова перемога! Ще кілька таких перемог і Європа відмовиться визнавати результати виборів в Україні такими, що відповідають демократичним принципам.
05.04.2021 19:18 Відповісти
+15
Хто сказав, що не краде ?
Він вже почав з викрадення голосів.
05.04.2021 19:33 Відповісти
Вітаємо з блатною проксі) супервайзер ахмед задоволений тобою!
05.04.2021 19:27 Відповісти
В ЗЕбілів на кшталт https://censor.net/ru/user/462589 "Абинепорошенко" виросло із кореня "абинездоровийглузд" і поступово "вродило" "плоди":
- аби не дешеві тарифи;
- аби не дешеві олія, гречка і т.і.;
- аби не вакцинація як в цивілізованих країнах;
- аби не було чесних виборів;
...
- аби не жити як люди!
05.04.2021 19:28 Відповісти
та гарна дорога на цвинтар (обіцянка Шевченка пархвіянам одній із громад)
показати весь коментар
Кацап насмоктав на бундівську проксі! Вітаємо!!!!
показати весь коментар
Это была только репетиция зебильём массовых фальсификаций всех следующих выборов.
05.04.2021 19:18 Відповісти
Так и есть. Зебилье орет, мол порохоботы вы что хотите что бы Шевченко победил, не понимая, что тут идет обкатка технологии на следующие выборы
показати весь коментар
Там тупо хотели украсть победу у Вирастюка.
показати весь коментар
по всіх показниках він займав третє місце
питання- яким чином він виграв вибори ?
показати весь коментар
украсть ворованное ?
показати весь коментар
А чому не у Кошулинського?
показати весь коментар
Всё эти твари понимают... Идёт "сознательная работа"... Липовыми опросами и последующими откровенными фальсификациями убирают адекватных, оставляя выбор между конкретными чертями и "своими", типа "центристами". А потом, запускают указанный тезис "... вы что хотите чтобы бойко, (мураев, медведчук и т.д.) победил..."
показати весь коментар
Главное требует, а попросить не хотите? Так вам слуги и отдадут, испугаются, они в законе.
показати весь коментар
ну, демократі іншого і не передбачає... на жаль. Звичайно, до чергового Майдану (якщо влада доведе до того). А там - для початку сміттєконтейнерна люстрація. і т.д.
05.04.2021 20:07 Відповісти
Ну вот ЕС и прокололась. Я так понимаю, что если они за перевыборы, то значит за друзей олигарха( Бени). А фальсификации там были против Вирастюка ,это и так всем ясно. Как же ЕС загавнилась коррупцией.
показати весь коментар
А чим Вірастюк кращий за олігарха ?
Які плюси ?
показати весь коментар
Не ворует. Это уже супер .
показати весь коментар
Хто сказав, що не краде ?
Він вже почав з викрадення голосів.
показати весь коментар
Забагато зафіксованих порушень та танців з відміною виборів на дільницях задля перемоги "слуги".
Зовсім за лохів вас приймають. Ще й Коля Тищенко з своїми "географічними знаннями" у групі підтримки/
Тому чесною та переконливою перемогою це не можна вважати.
показати весь коментар
ним можна управлять. він на дізель шоу у ролях не говоре майже.
показати весь коментар
Чому Вава чи Беня? Чому не Кошулинський? Ви щось маєте проти "Свободи", яку підтримала "ЄС"?

Чому Вава чи Беня? Чому не Кошулинський? Ви щось маєте проти "Свободи", яку підтримала "ЄС"?
показати весь коментар
Я имею. Многие имеют против свободы, выборы последних лет тому подтверждение.
Свобода и ес вместе вообще зашквар.
Да, вспомни высказывания тягныбакса в 2014 и последствия
показати весь коментар
Та й я не прихильниця тягнибика, та про Кошулинського всі кажуть, як про порядну людину.
показати весь коментар
Why are you hiding behind the US flag?
показати весь коментар
вирастюк - сам шестёрка, на зарплате у олигарха. Он, что, из личных средств потратился на предвыборную компанию и попёрся в далёкий регион, чтобы осчастливить тамошний народ, просто так, по зову сердца? Кто в это верит? Это такой-же бред, что зеля - прАстой парень, вне политики, который, внезапно, решил бороться с олигархами и стать великим государственным деятелем...
показати весь коментар
"ЄС" вимагає повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації, адмінресурс і неможливість встановити достовірні результати голосування - Цензор.НЕТ 5671 https://censor.net/ru/user/476905

вирастюк - сам шестёрка, на зарплате у олигарха. Он, что, из личных средств потратился на предвыборную компанию и попёрся в далёкий регион, чтобы осчастливить тамошний народ, просто так, по зову сердца? Кто в это верит? Это такой-же бред, что зеля - прАстой парень, вне политики, который, внезапно, решил бороться с олигархами и стать великим государственным деятелем...
05.04.2021 20:04 Відповісти
Коммент адресовался заспамленному https://censor.net/ru/user/117771 и ушёл не туда... не могу нормально отправить...
показати весь коментар
знищ, бо ти такий далекий... и попёрся в далёкий регион, чтобы осчастливить тамошний народ... Це нічого, що він родом з цього краю?
показати весь коментар
А ничего, что с 1999г он там не живёт и политикой никогда не занимался... Вдруг, без всяких договорняков и поддержки от богатых и влиятельных, прАстой парень из нарИда идёт на выборы и сразу побеждает! Так бывает только в сериальных фантазиях зебилов...
показати весь коментар
мені петляння не цікаві... Так що, має він з цим краєм зв'язок чи будемо маніпулювати?
показати весь коментар
Этот регион уже больше 20-ти лет для него далёкий, в чём манипуляция? И в главном вопросе не петляй - кто и за какие средства обеспечил ему успешную предвыборную кампанию? Наверняка серьёзные дяди, чей заказ он теперь и отрабатывает... Так, что не надо лепить из него простого парня который вернулся из столицы, чтобы помочь своему месту рождения стать процветающим регионом...
показати весь коментар
петляй куди хочеш, потрібне ти мені.
показати весь коментар
Ну ты и мразь, русский
показати весь коментар
Та пусть дальше унижается😂
показати весь коментар
Неужто там на самом деле так мутно?
показати весь коментар
😂
показати весь коментар
Пральна! Нема чого перевибори робити. Якби Вірастюк програв - тоді масові фальсифікації справді були б підставою для перевиборів. А так - Вася виграв. Тому не зрозуміло, навіщо ці перевибори? Закон, кажете? Справедливість? Все є! Подивіться серіал "Слуга народа".
показати весь коментар
Cтесняюсь спросить, а чей-же там админ-ресурс, случайно не Шевченка?
показати весь коментар
показати весь коментар
Вот если бы ЕС и Свобода победили бы в 50м округе,тогда да -они победители,а так -лузеры, не смогли победить какую-то зеленушку.
показати весь коментар
От що можна вимагати від циркових абізянок-95?
показати весь коментар
Пусте, ви свого кандидата зняли.
показати весь коментар
Проигравшие всегда недовольны выборами и говорят о фальсификациях. Уж мы то знаем.
показати весь коментар
звідки такому кроту як ти, знати як виглядає сонце та вибори? Заперечиш, сраколиз таргана лукашенка?
показати весь коментар
ПЦ,
показати весь коментар
После пандемии зеЛю и его банду будем выносить.
показати весь коментар
Что Марусе опять готовиться?
показати весь коментар
Як завжди все в стилі "ЕС" НІЧОГО самі не зафіксували, зате шуму - вагон.
показати весь коментар
Вимоги про перевибори в 2016 по 206 окрузі від цього партійного блоку, тоді іменного, чомусь не було: і десант був, і гречка, та навіть прямий підкуп - змінилась точка сидіння.
показати весь коментар
