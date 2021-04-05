"ЄС" вимагає повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації, адмінресурс і неможливість встановити достовірні результати голосування

"Європейська Солідарність" вимагає проведення повторних виборів у 87 окрузі через брутальні фальсифікації, застосування владою адмінресурсу і неможливість встановити достовірні результати голосування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Події на 87 виборчому окрузі стали ганебним повторенням практики часів режиму Януковича.

Насамперед, вимагають відповіді питання, яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. І що робили на дільницях, поза контролем і спостереженням, співробітники СБУ. Хто уповноважив народних депутатів від "Слуги народу" здійснювати тиск на виборчі комісії на підтримку свого кандидата. Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади", - говориться в заяві.

Підкреслюється, що порушення зафіксовані представниками впливових громадських спостережних організацій, які зробили про це відповідні заяви.

"Вимагаємо реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства", - заявляють в "ЄС".

Читайте також: Довибори в Раду на Прикарпатті: Поліція завела 17 кримінальних проваджень

У заяві партії наголошується, що проведення чесних і прозорих виборів є особистою відповідальністю Президента України як гаранта дотримання прав і свобод громадян. У 2019 році, за визнанням усіх міжнародних спостерігачів, було проведено зразкові президентські вибори. А якби вони проводились методами, які нинішня влада застосовує у 87 окрузі, – Володимир Зеленський ніколи не міг би стати Президентом.

Не можна забувати, що зловживання виборчими процедурами на догоду владним інтересам веде до зростання автократії. Про це нам нагадують приклади і Росії, і Білорусі, де виборча змагальність давно перетворилися на шоу одного актора. Коли чиниться беззаконня і руйнують демократичні засади, мовчати не можна.

"Вибори на 87 окрузі за низкою показників відкидають Україну від згаданого сприйняття у світі. Це не лише на совісті, це – й відповідальність чинної української влади і особисто Президента Зеленського.

Тому звертаємось до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, насамперед Великої Сімки. Розраховуємо на те, що міжнародні організації нададуть свою оцінку тим подіям, які відбувалися на 87 окрузі. Зафіксованим порушенням мала б бути надана адекватна оцінка з боку міжнародних партнерів, які вболівають за здоров’я української демократії", - зауважили в "Європейській Солідарності".

Також читайте: На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

Зважаючи на те, що численні порушення не дають можливості встановити достовірні результати голосування, – вимагаємо:

Захистити волевиявлення громадян і право на чесні вибори та представництво;

Притягнути до відповідальності винних у порушеннях виборчого законодавства – безвідносно до посад і до того, від кого виходили вказівки щодо порушення законодавства;

Провести повторні вибори народного депутата України у 87 виборчому окрузі.

В "ЄС" також закликали ОБСЄ спрямувати на ці вибори спостерігачів, аби зробити неможливим повторення ганебних практик, якими відзначились нинішні вибори.

"Звертаємося до українських демократичних сил, політичних партій і громадських організацій об’єднати зусилля для недопущення фальсифікації виборів, позбавлення громадян права на вибір, захисту української демократії", - заявили в "Європейській Солідарності".