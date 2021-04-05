Путін прагне повторити в Україні грузинський сценарій 2008 року, - Atlantic Council
Нарощування збройних сил РФ поблизу кордону України може бути пов'язано з майбутніми парламентськими виборами в Росії і зниженням рейтингу правлячої партії.
Таку думку висловили експерти Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.
На думку директора Євразійського центру Atlantic Council Джона Хербста, поширення російськими ЗМІ фейків про нібито обстріли з боку ЗСУ і підготовку Києвом наступу може бути саме показником наступу, який готується з боку РФ.
"Метою може бути захоплення Маріуполя або каналу в Херсонській області, де беруть воду з річки Дніпро в Крим. Або ж Росія прагнутиме ввести "миротворців" у так звані "ЛНР" і "ДНР", - говорить Гербст.
Також це може бути прагненням залякати президента України Володимира Зеленського і перевіркою на рішучість нової адміністрації США.
"Якщо це так, то Байден пройшов тест, тому що минулого тижня Вашингтон просто бомбардував Київ дзвінками. Дзвонив сам президент США, а також його радник з питань безпеки Джейк Салліван, державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Останній, щоб переконатися, що Кремль отримав повідомлення, подзвонив ще й до Москви, - пояснює директор Євразійського центру.
Він упевнений, що все це зменшує шанси на удар Москви. Натомість, каже він, безглузда реакція Берліна і Парижа, які закликають і Росію, і Україну уникати провокаційних кроків, робить протилежне.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Ослунд нагадує, що Росія неодноразово зосереджувала свої військові сили навколо України за останні сім років.
"Однак цього разу концентрація сил має дуже серйозний вигляд, оскільки супроводжується звинуваченнями проти України, які є такими ж гучними, як і абсурдними. У Путіна, безумовно, є вагомі причини вибрати воєнний наступ, оскільки його чекають вибори в Думу у вересні, а його улюблена виборча тактика полягає в проведенні невеликої переможної війни", - зазначає Ослунд.
На його переконання, президенту США необхідно відправити чітке повідомлення Путіну з вимогою припинити агресію проти України.
Директор центру Нова Європа Олена Гетьманчук також висловлює думку, що російське військове нарощування поблизу українського кордону є нагадуванням про те, що війна в Україні не є "замороженим конфліктом". Навпаки, війна Росії проти України перебуває в активній фазі.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Браян Вітмор вважає, що нарощування російських військових сил загрожує не лише Україні, а й членам НАТО, Латвії, Литві та Польщі.
Професор Національного університету Києво-Могилянська академія Тарас Кузьо сумнівається, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки це призведе до тривалої війни і повного руйнування відносин Росії із Заходом.
"Володимир Путін, швидше за все, прагне повторити пастку, яку він влаштував президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі в 2008 році, коли провокації з боку Південної Осетії привели до втручання Грузії в сепаратистський регіон. Це дало Росії привід "для захисту своїх громадян" і приниження Саакашвілі" , - говорить він.
За його словами, Росія прагне провокувати Україну так само. За грузинським сценарієм, Кремль роздав сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованій східній Україні. Також російські ЗМІ активно звинувачують Україну в підготовці наступу.
"Однак між Грузією й Україною існує низка суттєвих відмінностей, які викликають сумнів в ефективності тактики Кремля. Зрештою за Саакашвілі в Грузії йшов більш прихильний до Росії Бідзіна Іванішвілі. В Україні немає жодного проросійського лідера, який міг би завоювати парламентську або президентську більшість", - упевнений Кузьо.
Крім того, Україна значно більша за Грузію. Звичайне вторгнення й окупація вимагає половини всіх збройних сил РФ.
Як це нема? Прокацапський Зе виграв президентські вибори з результатом 73% і створив у парламенті монобільшість.
Кто "надерет", клован? Да он в числе первых сдаст страну, продвигая "новый мирный план" сытой Европы, который, по сути новый "Мюнхен" :
"...Обнародованы детали предложенного «мирного плана», который Берлин и Париж недавно подготовили и выдвинули на обсуждение в рамках нормандского формата.
И то, что нам стало известно - неприятно и тревожно. Это не принесет хороших последствий ни для Украины, ни для единства Европы, ни даже для трансатлантического альянса.
https://nv.ua/world/geopolitics/putin-provel-peregovory-s-merkel-i-makronom-podrobnosti-50151091.html 30 марта лидеры Германии и Франции действительно провели переговоры со своим российским коллегой . Сперва все три стороны вели себя очень скрытно, неохотно говоря о планах - хотя Москва заранее воспользовалась утечкой новости о подготовке к переговорам, подчеркнув, что они не будут частью нормандского формата, касающегося российско-украинского конфликта на Донбассе.
Хоть и наряду с прочими темами, но все же эта проблема обсуждалась без Украины.
...
Итак, Германия и Франция предлагают, чтобы в ответ на уступки Москвы в вопросах безопасности, сделанные в четко очерченные временные рамки и разбитые по направлениям на кластеры (от перемирий до вывода вооруженных сил, которые, конечно же, они не называли русскими), Киев должен согласиться на целый спектр разрушительных политических уступок, ослабляющих ее суверенитет.
Аналитик подытожил, что «план» - это ослабление Украины, а французско-немецкие предложения упускают возможность пересмотра минских соглашений.
В официальных сообщениях о состоявшихся переговорах Берлин и Париж не упоминают «мирный план» и занижают важность украинского элемента в их беседе с Путиным. Кажется, они хотят, чтобы сложилось впечатление, что их основной темой обсуждения было сотрудничество ради поставок вакцины Sputnik V, чтобы бороться с пандемией COVID-19 в Европе (идея, не скоординированная с Брюсселем) и обсуждали другие международные проблемы (происходящее в Сирии, Ливии и Иране).
Нужно отдать им должное, они подняли темы происходящего в Беларуси и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Но официальное заявление России указывает на то, что проблема продолжающегося конфликта на Донбасе была основной темой. Президент Путин возложил вину за последнюю эскалацию на украинскую сторону и вновь напомнил о стандартных московских «мирных условиях». Даже сейчас он явно не готов отступить даже на сантиметр.
Ему на руку сыграло то, что нормандская четверка отделила вопрос российской оккупации Крыма от ее действий на востоке Украины.
Поэтому учитывая недавнюю беседу между Берлином, Парижем и Москвой, есть соблазн думать, что «нормандский» формат тайно превращают в «московский». А роль Украины уменьшают, превращая из субъекта и ровни в объект, а именно - виновника. Жертву превращают в соучастника, если не в того, кто совершает упомянутые преступления.
Киев храбро держался и ответил на эти неоправданные немецко-французские жесты спокойно и тактично. Не желая оттолкнуть от себя Берлин и Париж или показаться неблагодарной за их поддержку, особенно за поддержание санкций против Москвы, украинская сторона подчеркнула, что никакие решения не могут быть и не будут приняты об Украине без нее.
До сих пор неизвестно, кто стал инициатором переговоров трех лидеров. А это способствует подозрениям и спекуляциям. Например, Москва намекает, что это была идея Берлина и Парижа.
В этом году и Францию, и Германию ждут выборы. Лидеры обеих стран хотят произвести хорошее впечатление дома, не подставить свой электорат экономически, а поэтому, скорее всего, будут продолжать бизнес as usual настолько, насколько это возможно в двусторонних отношениях с Москвой.
Но все же очень жаль, что это произошло в такой сложный момент в международных отношениях. Агрессией не только против Украины, но и проводя широкую и амбициозную атаку, нацеленную на разрушение западной демократии и ее единства, Россия не только оттолкнула Вашингтон и Лондон, но и Брюссель и все, что последний олицетворяет.
https://nv.ua/opinion/rossiya-putin-v-chem-oshibayutsya-makron-i-merkel-poslednie-novosti-50152254.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site