У справі окупації Криму вже 40 осіб притягли до відповідальності, - керівник ДБР Сухачов

Державне бюро розслідувань перевіряє причетність вищих посадових осіб України до вчинення державної зради під час окупації Криму.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Уже цього року до суду направлено 4 обвинувальні акти щодо 10 осіб, отримано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування, що дозволить притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності вже цього року", - розповів він, зазначивши, що ці справи історично і морально пов'язані зі "справами Майдану".

За словами Сухачова, торік слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора в цій справі притягнули до кримінальної відповідальності 40 осіб: 25 представників правоохоронних органів, 5 суддів, 2 прокурорів, 8 цивільних.

Читайте також: Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов

"Цього року ДБР повідомило про підозру колишнім президенту і прем'єр-міністру України за вчинення державної зради при підготовці і підписанні угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Це створило умови для неконтрольованого збільшення особового складу і озброєння на території Криму і міста Севастополя, що спричинило за собою подальшу окупацію Збройними силами РФ території України", - додав в. о. директора ДБР.

Окремо Сухачов розповів, що зараз існує чимало перешкод для початку "заочного правосуддя" стосовно колишніх високопосадовців, обвинувачених у державній зраді, які переховуються за кордоном, тому Верховна Рада має прийняти зміни в закон.

Крим (14217) ДБР (3700) Сухачов Олексій (64)
Топ коментарі
+1
Уже 40 за 7 лет, впечатляет масштаб, лет через 100 если остальные не сдохнут сами, точно сядут.
05.04.2021 20:48 Відповісти
05.04.2021 20:48 Відповісти
+1
а что делать с 20 тысячами военных, ментов и эсбэушников, крыSS, давших присягу Украине и ушедших к рашистам в полицаи?
05.04.2021 21:05 Відповісти
05.04.2021 21:05 Відповісти
Уже 40 за 7 лет, впечатляет масштаб, лет через 100 если остальные не сдохнут сами, точно сядут.
05.04.2021 20:48 Відповісти
05.04.2021 20:48 Відповісти
Как же это создало условия для увеличения численного состава, если договор должен был вступить в действие в 2017?
05.04.2021 20:49 Відповісти
05.04.2021 20:49 Відповісти
от і нову дату хотєлок вже оголосили

https://twitter.com/FirsLastin dmych https://twitter.com/FirsLastin @FirsLastin https://twitter.com/FirsLastin/status/1378952011568316417 10 ч

А проблемы-то реальные.
Крыму этим летом кирдык без воды.
А тут 9 мая подпирает.
Война может быть запланирована только на две недели в конце апреля.
05.04.2021 20:50 Відповісти
05.04.2021 20:50 Відповісти
Та даа , дєло можна закривати. Залишилося ще зловити кабаєва і все. Всіх винних наказали. Операцію очолював лічно зєля-Напаліон)))
05.04.2021 20:50 Відповісти
05.04.2021 20:50 Відповісти
Тыц😂🌷××
05.04.2021 20:58 Відповісти
05.04.2021 20:58 Відповісти
а что делать с 20 тысячами военных, ментов и эсбэушников, крыSS, давших присягу Украине и ушедших к рашистам в полицаи?
05.04.2021 21:05 Відповісти
05.04.2021 21:05 Відповісти
Та розкажіть ...
Більшість вироків - "условноє наказаніє".
05.04.2021 21:07 Відповісти
05.04.2021 21:07 Відповісти
Так садите тех,кто был в то время при власти,они прикрыли свои высокие посты,крымом,просто здали!в обмен на свою безопасность,и власть с деньгами .
05.04.2021 21:15 Відповісти
05.04.2021 21:15 Відповісти
 
 