У справі окупації Криму вже 40 осіб притягли до відповідальності, - керівник ДБР Сухачов

Державне бюро розслідувань перевіряє причетність вищих посадових осіб України до вчинення державної зради під час окупації Криму.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Уже цього року до суду направлено 4 обвинувальні акти щодо 10 осіб, отримано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування, що дозволить притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності вже цього року", - розповів він, зазначивши, що ці справи історично і морально пов'язані зі "справами Майдану".

За словами Сухачова, торік слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора в цій справі притягнули до кримінальної відповідальності 40 осіб: 25 представників правоохоронних органів, 5 суддів, 2 прокурорів, 8 цивільних.

"Цього року ДБР повідомило про підозру колишнім президенту і прем'єр-міністру України за вчинення державної зради при підготовці і підписанні угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Це створило умови для неконтрольованого збільшення особового складу і озброєння на території Криму і міста Севастополя, що спричинило за собою подальшу окупацію Збройними силами РФ території України", - додав в. о. директора ДБР.

Окремо Сухачов розповів, що зараз існує чимало перешкод для початку "заочного правосуддя" стосовно колишніх високопосадовців, обвинувачених у державній зраді, які переховуються за кордоном, тому Верховна Рада має прийняти зміни в закон.