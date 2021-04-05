США звернулися до РФ за поясненнями у зв'язку з переміщенням російських військ біля кордонів України, - Держдепартамент
США звернулися до РФ за поясненнями у зв'язку з переміщенням російських військ біля кордонів України.
Про це повідомив представник держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями", - сказав Прайс.
Разом із тим він відмовився відповісти на запитання журналіста, чи не є переміщення російських військ біля кордонів України спробою залякування Києва.
"У мою роботу не входить говорити про те, що рухає Росією, моя робота - говорити про те, що про це думає адміністрація США. Дозвольте мені ясно сказати, ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і заслуговуючих на довіру повідомлень про переміщення російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму", - сказав Прайс.
Він зазначив, що оцінювати таке переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні. "Контекст має значення", - підкреслив Прайс.
а якщо по є...лу ?
як думаєш, зрозуміють ?
Не для того він в Україну більше $2 міліардів закопав, щоб всякі паршивці лізли
Ну США И НЕМНОГО ПОСТРЕЛЯЛИ - 200 двухсотых « ихтамнет» 😀😀😀
Бо то English.
чем ожидается объяснение от паРаши
А... он же в Катаре.
в его минуты роковые
Просьба ко всем
НЕ публикуйте фото, видео и текстовые сообщения о военной технике которую вы видите, видели или слышали о ней!
А де ж їх супутники?
Оно не понимает разницу между "поможем" и "будем воевать ВМЕСТО вас"!
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.
«Я зателефонував президентові Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство», - написав у твітері очільник альянсу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-zelensky-pidtrymka/31189203.html