США звернулися до РФ за поясненнями у зв'язку з переміщенням російських військ біля кордонів України, - Держдепартамент

США звернулися до РФ за поясненнями у зв'язку з переміщенням російських військ біля кордонів України.

Про це повідомив представник держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями", - сказав Прайс.

Разом із тим він відмовився відповісти на запитання журналіста, чи не є переміщення російських військ біля кордонів України спробою залякування Києва.

Читайте також: Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі

"У мою роботу не входить говорити про те, що рухає Росією, моя робота - говорити про те, що про це думає адміністрація США. Дозвольте мені ясно сказати, ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і заслуговуючих на довіру повідомлень про переміщення російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму", - сказав Прайс.

Він зазначив, що оцінювати таке переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні. "Контекст має значення", - підкреслив Прайс.