Баканов і Клименко під час виступу у Верховній Раді щодо протестів під ОП вдалися до маніпуляцій, - аналітик Межигірський

Голова СБУ і голова Національної поліції давали маніпулятивні політичні оцінки замість того, щоб говорити про факти. Таким чином вони сприяли формуванню в суспільстві спотвореної уяви про причини і цілі протесту.

Про це пише для видання "Детектор медіа" оглядач Андрій Межигірський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, глава СБУ Баканов, розповідаючи про акцію протесту, не розкрив перед депутатами вимог її учасників, а замість цього огульно пов'язав акцію з діями російських спецслужб.

"За логікою голови СБУ і тих, хто готував його виступ у парламенті, або вимога правосуддя і покарання корупціонерів є замахом на національну безпеку України, або судді і правоохоронці, які порушують закони і Конституцію, працюють на Росію, - зазначає Межигірський.

Голова Нацполіції Клименко, своєю чергою, розповідаючи про протести, говорив про порушення закону (яке має встановити або не встановив суд), згадував сутички з поліцейськими (яких не було) і згадував намальовану на будівлі ОП свастику (тут же зазначивши, що зображення з'явилося на будівлі вже після завершення протесту.

"Використання такої риторики і подібних доповідей правоохоронців є одним з елементів становлення авторитарних режимів у Білорусі і Росії. 30 березня керівники СБУ і Нацполіції показали, що російський і білоруський досвід управління суспільством їм зовсім не чужий", - вважає Межигірський.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.