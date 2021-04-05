Баканов і Клименко під час виступу у Верховній Раді щодо протестів під ОП вдалися до маніпуляцій, - аналітик Межигірський
Голова СБУ і голова Національної поліції давали маніпулятивні політичні оцінки замість того, щоб говорити про факти. Таким чином вони сприяли формуванню в суспільстві спотвореної уяви про причини і цілі протесту.
Про це пише для видання "Детектор медіа" оглядач Андрій Межигірський, інформує Цензор.НЕТ.
Так, глава СБУ Баканов, розповідаючи про акцію протесту, не розкрив перед депутатами вимог її учасників, а замість цього огульно пов'язав акцію з діями російських спецслужб.
"За логікою голови СБУ і тих, хто готував його виступ у парламенті, або вимога правосуддя і покарання корупціонерів є замахом на національну безпеку України, або судді і правоохоронці, які порушують закони і Конституцію, працюють на Росію, - зазначає Межигірський.
Голова Нацполіції Клименко, своєю чергою, розповідаючи про протести, говорив про порушення закону (яке має встановити або не встановив суд), згадував сутички з поліцейськими (яких не було) і згадував намальовану на будівлі ОП свастику (тут же зазначивши, що зображення з'явилося на будівлі вже після завершення протесту.
"Використання такої риторики і подібних доповідей правоохоронців є одним з елементів становлення авторитарних режимів у Білорусі і Росії. 30 березня керівники СБУ і Нацполіції показали, що російський і білоруський досвід управління суспільством їм зовсім не чужий", - вважає Межигірський.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.
30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) https://nv.ua/tags/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Иван Баканов заявил, что организатором зимних протестов против повышения тарифов была Россия.
Об этом сообщает https://www.unian.net/politics/yanvarskie-tarifnye-maydany-byli-organizovany-rossiey-bakanov-novosti-ukraina-11371564.html УНИАН .
Баканов отметил, что «патриоты и неравнодушные граждане могут и не догадываться» о том, что за организацией протестов стоит Россия.
«Как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами… Вспомните так называемые тарифные майданы в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России. Это тоже метод влияния и оружие», - заявил Баканов.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности.
И учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а за два года он так и не стал державником, который соответствует по интеллекту и опыту должности, а его окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, лжецов, дураков, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению"
Наша проблема в том, что у нас большинство - идиоты !
Отже, чіткіше: 1) нині Україна знаходиться на етапі становлення авторитарного режиму; 2) окремі так би мовити ЗМІ на кшаот Г+Г та політики-уроди маніпулюють та брешуть заради встановлення того же авторитарного режиму.