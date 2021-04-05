УКР
Баканов і Клименко під час виступу у Верховній Раді щодо протестів під ОП вдалися до маніпуляцій, - аналітик Межигірський

Баканов і Клименко під час виступу у Верховній Раді щодо протестів під ОП вдалися до маніпуляцій, - аналітик Межигірський

Голова СБУ і голова Національної поліції давали маніпулятивні політичні оцінки замість того, щоб говорити про факти. Таким чином вони сприяли формуванню в суспільстві спотвореної уяви про причини і цілі протесту.

Про це пише для видання "Детектор медіа" оглядач Андрій Межигірський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, глава СБУ Баканов, розповідаючи про акцію протесту, не розкрив перед депутатами вимог її учасників, а замість цього огульно пов'язав акцію з діями російських спецслужб.

"За логікою голови СБУ і тих, хто готував його виступ у парламенті, або вимога правосуддя і покарання корупціонерів є замахом на національну безпеку України, або судді і правоохоронці, які порушують закони і Конституцію, працюють на Росію, - зазначає Межигірський.

Читайте також: Лідера організації "Гонор" Філімонова відправили під домашній арешт.

Голова Нацполіції Клименко, своєю чергою, розповідаючи про протести, говорив про порушення закону (яке має встановити або не встановив суд), згадував сутички з поліцейськими (яких не було) і згадував намальовану на будівлі ОП свастику (тут же зазначивши, що зображення з'явилося на будівлі вже після завершення протесту.

"Використання такої риторики і подібних доповідей правоохоронців є одним з елементів становлення авторитарних режимів у Білорусі і Росії. 30 березня керівники СБУ і Нацполіції показали, що російський і білоруський досвід управління суспільством їм зовсім не чужий", - вважає Межигірський.

Читайте також: Лісовця, який протестував на Банковій, відправили під домашній арешт

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

+15
Це їх сутність - брехати та оббріхувати...

05.04.2021 21:43 Відповісти
+13
Чего вы ждали от "мусора"и мошенника?! Что могут!
05.04.2021 21:42 Відповісти
+10
Іх параноїдальна маячня ,це калька з маячні "Русского мира" !!!)))
05.04.2021 21:51 Відповісти
05.04.2021 21:42 Відповісти
05.04.2021 21:51 Відповісти
05.04.2021 21:43 Відповісти
Я не любитель пороха... Но по сути - все верно...
05.04.2021 22:01 Відповісти
конечно и россия на газ лично повысила для нас а люди что не способные сами выйти следуя логике Бакланова знаю от родственников с Полтавщины что выходили перекрывали трасу из за тарифов соседние села и Лубны-https://www.youtube.com/watch?v=4bQaxWg1PYE Акція протесту у Лубнах блокують трассу про кацапов вообще никто вспоминал в данном случае так как их достали драконовские тарифы поэтому и вышли -

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) https://nv.ua/tags/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Иван Баканов заявил, что организатором зимних протестов против повышения тарифов была Россия.

Об этом сообщает https://www.unian.net/politics/yanvarskie-tarifnye-maydany-byli-organizovany-rossiey-bakanov-novosti-ukraina-11371564.html УНИАН .
Баканов отметил, что «патриоты и неравнодушные граждане могут и не догадываться» о том, что за организацией протестов стоит Россия.
«Как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами… Вспомните так называемые тарифные майданы в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России. Это тоже метод влияния и оружие», - заявил Баканов.
05.04.2021 21:46 Відповісти
І таріфи "Госдура " підняла !!! Параноїдальна маячня ,на кшталт "Русского мира" !!!)))
05.04.2021 21:50 Відповісти
05.04.2021 23:35 Відповісти
Да, что там обсуждать.... Ясно как белый день- клоуны инсценировали всю эту историю используя "полезных идиотов". Разумеется в этом они не призгаются - и будут выдумывать всё что угодно !
05.04.2021 22:03 Відповісти
"Во всем современном мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.

И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности.

И учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а за два года он так и не стал державником, который соответствует по интеллекту и опыту должности, а его окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, лжецов, дураков, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению"
05.04.2021 21:47 Відповісти
Вы НЕ ПРАВЫ ! Во всё мире - проводят выборы и выигрывает тот за кого проголосовало большинство !
Наша проблема в том, что у нас большинство - идиоты !
05.04.2021 22:04 Відповісти
Наша проблема, что у нас не важно как голосуют, важно как считают. Но я с вами согласен, идиотов - люмпенов у нас почти 73%.
06.04.2021 21:36 Відповісти
"Ложь,звіздьож и провакация",це сенс життя зеленої плісняви !!!))))
05.04.2021 21:48 Відповісти
Незадоволені шо написали Вова-ЛОХ, а він нелох. ЛОХИ ті хто його обрали.
05.04.2021 22:00 Відповісти
Маніпуляція, гвалтування мізків наріду, це те, в чому пліснява проФФі.
05.04.2021 22:13 Відповісти
Не лялькі фахівці ,а ляльководи доки !!!)))
05.04.2021 22:19 Відповісти
Чомусь мені ця ситуація нагадує звинувачення проти Ріфа, Дугать та Кузьменко: схожі маніпуляції, звинувачення без вироку суду... І ті самі білі нитки... Але вже набагато примітивніше все зроблено
05.04.2021 22:37 Відповісти
Как можно верить этим людям, как можно считать их руководством Украины?
05.04.2021 22:41 Відповісти
бакланов, как настоящий ментальный рашист, спелся с мсрами и служит хозяину
06.04.2021 00:10 Відповісти
Абсолютно чіткий і правильний висновок журналіста "використання такої риторики і подібних доповідей правоохоронців є одним із елементів встановлення авторитарних режимів, подібних до діючих у Білорусі та Росії". Але також важливо підкреслити інший, не зазначений Цезором висновок : "Найгірше те, що ЗМІ (та окремі політики) вже активно і часто зовсім некритично поширюють виголошену СБУ та МВС некоректну та маніпулятивну інформацію".

Отже, чіткіше: 1) нині Україна знаходиться на етапі становлення авторитарного режиму; 2) окремі так би мовити ЗМІ на кшаот Г+Г та політики-уроди маніпулюють та брешуть заради встановлення того же авторитарного режиму.
06.04.2021 00:15 Відповісти
А уж то, что на эфирах несет антонина (рюкзаковский говорящий рот) вообще на голову не налазит.
06.04.2021 03:12 Відповісти
Взагалі, брехлива постанова ВР від "слуг". Звинуватили в нарузі над державними символами, а будівля офісу і табличка на цій будівлі згідно Конституції України не є державними символами. Тризуба ніхто не чіпав. За звичайне розмальовування стін, якого безліч майже в кожному місті України звинувачують у дуже важких злочинах. За все треба платити. Гадаю, "слугам" доведеться платити ціну за те голосування.
06.04.2021 03:28 Відповісти
 
 