Гантер Байден про роботу в правлінні української Burisma: В цьому не було нічого неетичного, але знову я не пішов би туди працювати

Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, прокоментував пресі свою роботу в правлінні української компанії Burisma.

В інтерв‘ю CBS та NPR, які вийшли напередодні публікації автобіографічної книжки Гантера Байдена, він заявив, що в роботі на українську компанію не було нічого неетичного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Однак, він додав, що не повторював би таких дій, з огляду на те, що питання його роботи на українську компанію було використано опонентами його батька на виборах президента США.

"Я не повною мірою усвідомлював те, як далеко зайде колишня адміністрація та люди навколо неї", - заявив Гантер Байден CBS. Він додав, що більше "ніколи не хоче давати зброю у руки тим, хто буде її незаконно використовувати, як вони використали мене у якості зброї проти мого батька".

Читайте також: "Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена

"Тепер я знаю, що це не було мудро у тому політичному середовищі створювати таке уявлення, - сказав Гантер Байден NPR про свою роботу в Burisma, - тому я це знову не зробив би".

В інтерв’ю NPR Гантер Байден наголосив на тому, що перед тим, як почати роботу в Burisma, він обіймав посади у десятку правлінь.

"Я був спеціалістом з корпоративного управління. Я був юристом Boies Schiller Flexner - однієї з найкращих юридичних фірм у світі. Так я отримав цю роботу", - заявив Гантер Байден.

Він, однак, погодився із ремаркою журналіста, що варто чесно визнавати роль, яку зіграло його прізвище у призначенні, хоча і наголосив на своїй юридичній освіті та досвіді у бізнесі: "Знаєте, я тяжко працював, щоб отримати диплом Юридичної школи Єльського університету. Я мав бізнес".

Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборної гонки в США 2020 року - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Дональд Трамп обіцяв говорити про це весь час, тому що Байдени не можуть відповісти на звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.

+5
пойдем всем миром челом бить, чтобы пришел на работу, поставим 1мл дол в день
показати весь коментар
05.04.2021 21:46 Відповісти
+3
Боже, як жеж вже хочецця жити у вільній, від кацабів, Україні!
показати весь коментар
05.04.2021 22:03 Відповісти
+2
А уже просили вернуться?
показати весь коментар
05.04.2021 21:50 Відповісти
Хто о Байдене младшем помнянет тому глаз вон!
показати весь коментар
05.04.2021 21:41 Відповісти
пойдем всем миром челом бить, чтобы пришел на работу, поставим 1мл дол в день
показати весь коментар
05.04.2021 21:46 Відповісти
Ага)) Байдена на царство!)
показати весь коментар
05.04.2021 22:41 Відповісти
а це ідея.
показати весь коментар
05.04.2021 23:28 Відповісти
сколько бы ни платили Байдену мл. - тебе в любом случае сидеть на бутылке вечно
показати весь коментар
06.04.2021 12:03 Відповісти
А уже просили вернуться?
показати весь коментар
05.04.2021 21:50 Відповісти
Колись Хантер, колись давай - кто был в е-мейлах Big Joe 😬
показати весь коментар
05.04.2021 21:53 Відповісти
Ось так відповім: 😎
показати весь коментар
05.04.2021 21:56 Відповісти
Та понятно... Святий буба вже прокляв свої офшори! )
показати весь коментар
05.04.2021 21:57 Відповісти
Победителей не судят! Победитель всегда прав!
показати весь коментар
05.04.2021 22:01 Відповісти
Боже, як жеж вже хочецця жити у вільній, від кацабів, Україні!
показати весь коментар
05.04.2021 22:03 Відповісти
Мурка, а как это связано со статьей о Х. Байдене?
показати весь коментар
06.04.2021 07:45 Відповісти
Розв'язка наступить швидко.
показати весь коментар
05.04.2021 22:14 Відповісти
завтра премьера мемуаров хантера байдена это будет интересно
показати весь коментар
05.04.2021 22:26 Відповісти
Щось трампістів нема. Така тема жирна, а вони десь швеньдяються.
показати весь коментар
05.04.2021 22:50 Відповісти
снова не пошел бы туда? О, так место свободно. Пойду-ка я туда этично груши околачивать да 50 тыщ уе в месяц.
показати весь коментар
06.04.2021 03:00 Відповісти
 
 