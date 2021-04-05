Гантер Байден про роботу в правлінні української Burisma: В цьому не було нічого неетичного, але знову я не пішов би туди працювати

Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, прокоментував пресі свою роботу в правлінні української компанії Burisma.

В інтерв‘ю CBS та NPR, які вийшли напередодні публікації автобіографічної книжки Гантера Байдена, він заявив, що в роботі на українську компанію не було нічого неетичного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Однак, він додав, що не повторював би таких дій, з огляду на те, що питання його роботи на українську компанію було використано опонентами його батька на виборах президента США.

"Я не повною мірою усвідомлював те, як далеко зайде колишня адміністрація та люди навколо неї", - заявив Гантер Байден CBS. Він додав, що більше "ніколи не хоче давати зброю у руки тим, хто буде її незаконно використовувати, як вони використали мене у якості зброї проти мого батька".

"Тепер я знаю, що це не було мудро у тому політичному середовищі створювати таке уявлення, - сказав Гантер Байден NPR про свою роботу в Burisma, - тому я це знову не зробив би".

В інтерв’ю NPR Гантер Байден наголосив на тому, що перед тим, як почати роботу в Burisma, він обіймав посади у десятку правлінь.

"Я був спеціалістом з корпоративного управління. Я був юристом Boies Schiller Flexner - однієї з найкращих юридичних фірм у світі. Так я отримав цю роботу", - заявив Гантер Байден.

Він, однак, погодився із ремаркою журналіста, що варто чесно визнавати роль, яку зіграло його прізвище у призначенні, хоча і наголосив на своїй юридичній освіті та досвіді у бізнесі: "Знаєте, я тяжко працював, щоб отримати диплом Юридичної школи Єльського університету. Я мав бізнес".

Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборної гонки в США 2020 року - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Дональд Трамп обіцяв говорити про це весь час, тому що Байдени не можуть відповісти на звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.