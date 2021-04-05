УКР
Головні новини 5 квітня: РФ перекидає до Криму "псковських десантників", транспортний колапс у Києві

Головні новини 5 квітня: РФ перекидає до Криму

"Псковських десантників" перекинули в окупований Крим, викраденого в Молдові екссуддю Чауса вивезли в Україну, столичні таксисти загнули ціни, в Дубаї затримали голих українок, - головні новини 5 квітня

"Псковські десантники" у Криму

Встановити це вдалося завдяки опублікованим у "ТікТоці" відео залізничної платформи з самохідною артилерійською установкою "Нона-С". Із Псковської області вона прямувала в окупований Сімферополь. Пєсков при цьому продовжує стверджувати, що війська РФ біля наших кордонів нібито не становлять загрози для України.

Викрадення судді Чауса

Влада Молдови заявила, що суддю Чауса викрали іноземці і вивезли його на територію України. У ЗМІ опубліковано відео викрадення. Президент Молдови Санду назвала викрадення "неприпустимим". У НАБУ сказали, що поки не отримали ніякої інформації про Чауса. В СБУ і Держприкордонслужбі - відмовилися коментувати.

Транспортний колапс у Києві

У транспорт Києва сьогодні пускали тільки за спецперепустками - їх надрукували 500 тис., підприємливі кияни намагаються продавати фальшиві перепустки. Метро спорожніло, таксисти загнули ціни: вранці одна поїздка могла обійтися в 900 грн. Маршрутники упродовж дня знімали автобуси з рейсів: мовляв, брати людей без спецперепусток вони не мають права, але пасажирів це не зупиняє. Офіс президента розкритикував владу Києва за провалене транспортне питання.

Страшні прогнози щодо COVID-19

Міністр охорони здоров'я Степанов передбачає, що незабаром у країні може бути по 25 тис. нових хворих на коронавірус за добу. В таких умовах лікарі не зможуть допомогти всім, і їм доведеться сортувати пацієнтів. За прогнозами головного лікаря львівського медцентру Жиравецького, якщо все розвиватиметься такими ж темпами, як зараз, то через 3 місяці в країні буде 9 млн хворих на COVID-19.

Україна оштрафувала Google

Антимонопольний комітет України оштрафував товариство з обмеженою відповідальністю "Гугл" - українське представництво корпорації Google - на 1 мільйон гривень. Представництво інтернет-гіганта понад рік не надавало йому інформацію для розслідування заяви ФОП, обліковий запис якого заблокували в додатку "Google Мій бізнес".

Голих українок затримали в Дубаї

Близько 40 оголених дівчат з України, Молдови, Білорусі та Росії вишикувалися на балконі хмарочоса для зйомок у відеоролику. Всіх затримали. Українкам загрожує штраф $1500, крім цього, вони можуть провести пів року у в'язниці.

страшно представить если б кацап попёр блицкригом со стороны Крыма сотней самолётов и вертолётов, а Зеля в Катаре...
или он такой уверенный и есть чем отбиваться ?
зебилы мля, не рисковые, но бестолковые
кого вы выбрали вместо Пороха?
показати весь коментар
05.04.2021 22:09 Відповісти
+5
Кацапы забыли,что наши айтишники и инженеры сделали с первой партией псковских десантников?То же будет и с этими.
показати весь коментар
05.04.2021 22:52 Відповісти
+4
В кацапів забули спитатись.
показати весь коментар
05.04.2021 22:31 Відповісти
Агента кремля вибрав ,, мудрий наріТ "
нехай йому грець , зла немає😡
показати весь коментар
05.04.2021 23:37 Відповісти
я видел как неокрепший ум сцыкунов -
бросал бюллетени за клоунов
показати весь коментар
05.04.2021 23:44 Відповісти
То були психічнохворі , недоумки, які голосували по- приколу !
показати весь коментар
05.04.2021 23:50 Відповісти
Площадка для переговоров с РФ, как думаете?
показати весь коментар
05.04.2021 23:37 Відповісти
Навіяло недавнього другою річницею самовбивчого голосування...
Не розумію людей, які стверджують, що ми втратили 2 роки розвитку.
Про які 2 роки йдеться ?
Ми втратили всі 7 років !
Зруйновано майже все, що побудовано в попередні 5 років.
Все прийдеться починати спочатку !
показати весь коментар
06.04.2021 00:26 Відповісти
Да! Корыто было "побудоване" классное, но нажраться не успел!
показати весь коментар
07.04.2021 19:23 Відповісти
Отвали ватан !
показати весь коментар
07.04.2021 23:57 Відповісти
 
 