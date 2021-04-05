УКР
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки, - ОТГ "Схід"

5 квітня внаслідок ворожого обстрілу українських позицій загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри старання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Від початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл - в районі Новоолександрівки, - пресцентр ОС

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили у відповідь вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

смерть (6812) Донбас (22360) втрати (4534) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+23
Дуже прикро..
Царство Небесне загиблому.
05.04.2021 22:32 Відповісти
+15
05.04.2021 23:03 Відповісти
+14
сколько можно смотреть как кацапские гниды на Востоке отстреливают наших солдат, не пора ли объявить мобилизацию и прогнать этих с.к всей страной, одним ударом !
05.04.2021 22:33 Відповісти
Гусеницы и дуло у дивана проверил?
05.04.2021 23:06 Відповісти
проверил, чего и тебе советую !
05.04.2021 23:10 Відповісти
Зато честно !
06.04.2021 05:34 Відповісти
Перший крок - скинути зеленського
06.04.2021 00:12 Відповісти
И *****
06.04.2021 04:52 Відповісти
Давно пора!
06.04.2021 01:56 Відповісти
Вчергове порушили? Це як? Коли йде черга з порушень?
05.04.2021 22:44 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ !
показати весь коментар
это война на 50 лет. аналог - Сектор Газа
показати весь коментар
Может и меньше, зависит от скорости распада моржовии. Совок тоже развалился неожиданно, а кацапам до совка , как до луны рачки)))
показати весь коментар
Це провокація, порушення чи зрив режиму?
Що з цього приводу скаже "велічайший" з Катару?
показати весь коментар
05.04.2021 23:03 Відповісти
Светлая Память !!!
показати весь коментар
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

05.04.2021 23:24 Відповісти
Знову втрати , через це кляте перемир'є!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показати весь коментар
Зє перемирря триває...
Тре шукати мир у дупі путєна - тим зараз люся абрестовіч займається.
А лідор заморився - поїхав до теплих країн відпочити...
показати весь коментар
Пам'ятайте, що всі ці смерті через Зеленського, який заборонив армії діяти превентивно. Коли росіянин не може підняти голові з окопу, тому що на нього чекає снайпер, то він сидить і не стріляє
показати весь коментар
а ЧМО поїхоло в катар
показати весь коментар
Не пойму какого хрена они там сидят как мишени в тире без разведки,снайперов и огня на упреждение?По идее уже должны быть массовые увалы огласку про которые зебилы тщательно скрывают.
показати весь коментар
Реально, може б більше наших життів зберегли, якби взяли ЖАБУ за #ОПУ
показати весь коментар
Хлопці, чому ви чекаєте, поки вже когось серйозно не поранять ? Плюньте на командирів, які бояться ... Стріляйте самі. Ми не хочемо втрачати наших захисників. Ваше життя - безцінне.
Не дозволяйте себе розстрілювати.

Світла пам'ять полеглому воїну.
Глибокі співчуття родині.
показати весь коментар
А главнокомандующий в это время на Мальдивах. Ой, то неправильный главнокомандующий. Правильный в это время в Катаре.
показати весь коментар
Наркоша,ты где?твоих людей убивают!шмаркля хватит нюхать ,принимай меры
показати весь коментар
