Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки, - ОТГ "Схід"

5 квітня внаслідок ворожого обстрілу українських позицій загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри старання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Від початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл - в районі Новоолександрівки, - пресцентр ОС

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили у відповідь вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.