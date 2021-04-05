Аваков погодив надання матдопомоги на 425 тис. грн голові Нацполіції Клименку і трьом його заступникам, які отримали понад мільйон за рік, - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков погодив виплату 425 тисяч гривень матеріальної допомоги "для вирішення соціально-побутових питань" керівнику Нацполіції Ігорю Клименку і трьом його заступникам.

Згадані чиновники Нацполіції відобразили отримання коштів у своїх деклараціях. З них же можна зрозуміти, що вони володіють машинами, квартирами, мільйонними заощадженнями, сонячними електростанціями та іншим.

Так, голова Національної поліції Ігор Клименко отримав 122 тисячі допомоги. Водночас за рік його зарплата становила майже 1,5 мільйона гривень. Він також має понад 2 мільйони заощаджень. Разом із дружиною має квартиру в столиці та будинок поблизу Києва.

Ще 111 тисяч гривень на вирішення побутових питань отримав перший заступник Клименка Євген Коваль. Торік він заробив майже 1,4 мільйона гривень, задекларував дві квартири у Києві, близько півтора мільйона гривень готівкою та понад 200 тисяч гривень банківських вкладів.

Другий заступник голови Нацполіції Василь Тетеря отримав 96 тисяч гривень. Його заробітна плата становила 1,3 мільйона гривень. Приблизно таку ж суму він разом із дружиною зберігає в банках і готівкою. Дружина Тетері має квартиру в Києві і будинок біля столиці на 140 квадратних метрів. Також нещодавно поліцейський придбав новий позашляховик Toyota RAV4 вартістю понад один мільйон гривень.

Третій заступник Клименка Олексій Руденко отримав близько сотні тисяч гривень допомоги. Водночас, у його декларації не вказано, чи стосувалася ця допомога вирішення соціально-побутових питань, чи чогось іншого. Торік Руденко заробив 1,2 мільйона гривень, а в банках розмістив понад 2,5 мільйона гривень. Крім того, він задекларував дві квартири в Києві і дачний будинок біля столиці на 467 квадратів. У квітні минулого року за майже мільйон гривень він придбав сонячну електростанцію.

При цьому порядок надання матеріальної допомоги визначається наказом голови МВС Арсена Авакова від 2016 року. Згідно з ним, працівник поліції подає рапорт про таку допомогу. Питання ж виплати вирішує сам міністр. За яким принципом відбувається розподіл матеріальної допомоги в документі не сказано. Журналісти відповіді на це запитання так і не отримали.