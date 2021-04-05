УКР
Аваков погодив надання матдопомоги на 425 тис. грн голові Нацполіції Клименку і трьом його заступникам, які отримали понад мільйон за рік, - ЗМІ

Аваков погодив надання матдопомоги на 425 тис. грн голові Нацполіції Клименку і трьом його заступникам, які отримали понад мільйон за рік, - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков погодив виплату 425 тисяч гривень матеріальної допомоги "для вирішення соціально-побутових питань" керівнику Нацполіції Ігорю Клименку і трьом його заступникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Згадані чиновники Нацполіції відобразили отримання коштів у своїх деклараціях. З них же можна зрозуміти, що вони володіють машинами, квартирами, мільйонними заощадженнями, сонячними електростанціями та іншим.

Так, голова Національної поліції Ігор Клименко отримав 122 тисячі допомоги. Водночас за рік його зарплата становила майже 1,5 мільйона гривень. Він також має понад 2 мільйони заощаджень. Разом із дружиною має квартиру в столиці та будинок поблизу Києва.

Ще 111 тисяч гривень на вирішення побутових питань отримав перший заступник Клименка Євген Коваль. Торік він заробив майже 1,4 мільйона гривень, задекларував дві квартири у Києві, близько півтора мільйона гривень готівкою та понад 200 тисяч гривень банківських вкладів.

Другий заступник голови Нацполіції Василь Тетеря отримав 96 тисяч гривень. Його заробітна плата становила 1,3 мільйона гривень. Приблизно таку ж суму він разом із дружиною зберігає в банках і готівкою. Дружина Тетері має квартиру в Києві і будинок біля столиці на 140 квадратних метрів. Також нещодавно поліцейський придбав новий позашляховик Toyota RAV4 вартістю понад один мільйон гривень.

Третій заступник Клименка Олексій Руденко отримав близько сотні тисяч гривень допомоги. Водночас, у його декларації не вказано, чи стосувалася ця допомога вирішення соціально-побутових питань, чи чогось іншого. Торік Руденко заробив 1,2 мільйона гривень, а в банках розмістив понад 2,5 мільйона гривень. Крім того, він задекларував дві квартири в Києві і дачний будинок біля столиці на 467 квадратів. У квітні минулого року за майже мільйон гривень він придбав сонячну електростанцію.

При цьому порядок надання матеріальної допомоги визначається наказом голови МВС Арсена Авакова від 2016 року. Згідно з ним, працівник поліції подає рапорт про таку допомогу. Питання ж виплати вирішує сам міністр. За яким принципом відбувається розподіл матеріальної допомоги в документі не сказано. Журналісти відповіді на це запитання так і не отримали.

+23
05.04.2021 22:51 Відповісти
+22
Ну ТВАРИ конченные ,что тут ещё сказать ...
05.04.2021 22:49 Відповісти
+20
Не может быть! Аваков государственник! Патриот! А мы , идиоты, должны налоги платить с каждой копейки, заработанной горбом, часто за счет отдыха....
05.04.2021 22:54 Відповісти
от чорти!
05.04.2021 22:49 Відповісти
суки!!!
05.04.2021 22:55 Відповісти
З щирою повагою до зебільного лохтората !!!)))
05.04.2021 22:57 Відповісти
Як казали в 19му році, коли клована обирали президентом України, ну хоч посмійомся. Як вам, #ляді, вже смішно?!!
06.04.2021 06:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=peLquwn7yyc
06.04.2021 00:45 Відповісти
А эти,наши деньги законно!!!воруют.уже который год.
06.04.2021 05:06 Відповісти
йому не вистачило на --будинок з циліндричного бруса
06.04.2021 06:56 Відповісти
чем выше должность, тем больше требуется материальная помощь. пока народ хавает...
06.04.2021 12:04 Відповісти
05.04.2021 22:49 Відповісти
Эти падлы решили поменять унитазы на золотые "для решения социально-бытовых вопросов" .
05.04.2021 23:45 Відповісти
Не может быть! Это они и поедут в Катар передавать опыт охраны ЧМ по футболу?
05.04.2021 22:50 Відповісти
Господарь має добре годувати дворових псів !!!)))
05.04.2021 22:51 Відповісти
Бідують... Нема за що їсти купити... Матдопомогу їм, виродкам))
05.04.2021 22:51 Відповісти
Детишкам на молочишко !!!)))
05.04.2021 22:54 Відповісти
05.04.2021 22:51 Відповісти
ну погорячился паря
06.04.2021 00:27 Відповісти
Як не допомогти самим зубожілим та знедоленним !!!)))
05.04.2021 22:53 Відповісти
05.04.2021 22:54 Відповісти
Нє, нуачьо!? Це на білєт штоби сваліть.
05.04.2021 22:57 Відповісти
Оман, Емірати та Катар недешеві країни.
06.04.2021 06:17 Відповісти
Хавайте зебіли недоумкуваті,не обляпайтесь !!! Зелений балаган триває ,далі буде веселіше !!!)))
05.04.2021 22:59 Відповісти
Ще з далекого 2014 року не втомлююсь повторювати - Авакова у відставку!
05.04.2021 22:59 Відповісти
ая влюбилась в будущего преэидента УКРАИНЫ---АНТОНА ГУРА!!!!!!!!УКРАИНА ДОБЫВАЕТ 100 миллиардов м3 газа..но--ТАК СКАЗАЛ АНТОН ГУРА!!!интересно---кто у него БОГ???
05.04.2021 23:06 Відповісти
Оп-па! Так не тіко стєпашка на ковіді "нє плохо прібарахлітся", а ще й непотопляємий рюкзаков! Може най про непотопляєму зубожілу згадає? Це я до того, що відсидіть все одно доведеться
05.04.2021 23:01 Відповісти
Аваков - чорт!
05.04.2021 23:02 Відповісти
Небось в кредит взял у арабцев
05.04.2021 23:07 Відповісти
05.04.2021 23:10 Відповісти
05.04.2021 23:19 Відповісти
все мусора твари, особенно аваков..
05.04.2021 23:24 Відповісти
в 2021 году должны прийтись до 7,1% от всех затрат, запланированных в госбюджете (почти 86 млрд грн общего и 12,2 млрд грн спецфонда).
Семь процентов бюджета Авакова. А что для обороны?
Похоже, впервые за последние 5 лет, полицейские будут обеспечены наполовину лучше, чем армия. При этом нет гарантий, что и в следующем году программы по перевооружению ВСУ не будут сорваны так же, как и в 2020. кроме того Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским

Например, в 2021 году все учреждения в подчинении Авакова (т.е. МВД, Нацполиция, Нацгвардия и другие) должны получить суммарно 182,9 миллиарда гривен. Если к этой цифре добавить бюджет в 9,5 млрд грн на Генпрокуратуру, 2,48 млрд грн на ГБР и 1,6 млрд грн на Управление государственной охраны, получаем цифру в 196, 4 млрд.
05.04.2021 23:26 Відповісти
и кто скажет шо мусора не мрази ? их же давить как гнид необходимо
А.С.А.В.
05.04.2021 23:37 Відповісти
Грабящая украинскую казну мафия Коломойского уверенно ведёт Украину к нищете и к дефолту. /«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский .
05.04.2021 23:37 Відповісти
Большинство людей не могут концы с концами свести. Больные не могут пролечиться,как положено,старики не доедают, а эти твари никак не нажрутся. Все им мало....
05.04.2021 23:49 Відповісти
Козлы вонючие.
05.04.2021 23:49 Відповісти
А рядовим патрульним що ризикуючи життям рятували людей - цінний подарунок іменний годинник за 200гр.(совкова традиція 50-х років минулого століття).
05.04.2021 23:54 Відповісти
А субсидии на квартирі они то же имеют ?
06.04.2021 00:05 Відповісти
осталось каждому портрет себя любимого с венком золотым на макитре... ничего не меняется..НИЧЕГО!
06.04.2021 00:26 Відповісти
Пара валіть із етой страни! Нехай ці упирі самі залишаються.
06.04.2021 01:51 Відповісти
Пора валить говоришь. Напрвление хода мысли правильное.
06.04.2021 02:37 Відповісти
Чем вам Канада то не угодила? Что вы из неё валить собираетесь.
06.04.2021 06:20 Відповісти
ЖУЛЬЕ, куда будите бежать?, в Ростове вас никто не ждет.
06.04.2021 02:53 Відповісти
Нет слов для возмущения !!!
Если речь была о сотрудниках с зарплатой 10-20 тыс. гр.то материальная помощь логична !!!
06.04.2021 06:04 Відповісти
10-20к? Я знаю множество людей, которые работают за минималку 4800!
06.04.2021 06:25 Відповісти
Помогите оплить комунадку 5 тысяч
06.04.2021 06:46 Відповісти
Уместны слова зеленого дебила тИЩЕНКО: ВЫ НЕ НАЖРАЛИСЬ ЕЩЕ?
06.04.2021 06:50 Відповісти
Да благослови вас Господь
06.04.2021 07:05 Відповісти
Корупция в законе.Что не понятно . Завтра будет больше .
06.04.2021 07:14 Відповісти
Ці виплати з фонду на виплату зарплати МВД. Значить прості поліцейські та інспектори отримають менше, що вже відбувається. Їх зарплата зростає значно меншими темпами, ніж доходи керівництва. В результаті в середньому - начебто не погано зростає.
06.04.2021 10:15 Відповісти
Как назвать ситуацию в Украине одним словом ? --Воруют!
06.04.2021 10:23 Відповісти
Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
06.04.2021 10:45 Відповісти
Пусть берут ....на лекарства себе хитрым )))
06.04.2021 16:11 Відповісти
 
 