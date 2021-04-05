Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО

У російському Воронежі зафіксовано транспортування у напрямку України важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно".

Про це повідомив у Твіттері німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вороніж сьогодні. Путінський режим відправляє свою найстрашнішу конвенційну зброю у напрямку України", - написав він.

Журналіст опублікував фото транспортування ТОС-1 "Буратино" — російської важкої вогнеметної система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72, яка веде вогонь запалювальними та термобаричними боєприпасами об"ємного вибуху.

В іншому дописі Рьопке поширив фотографії перекидання бронетехніки зі складу дислокованої у Дагестані 136-ї мотострілецької бригади до тимчасово окупованого Криму. "Особливо БТР-82А бригади є сучасним та смертоносним озброєнням для швидкого вторгнення в Україну", - пише журналіст.











Раніше російські важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратино" раніше вже фіксувалися на тимчасово окупованій території сходу України. Про використання Росією забороненої запалювальної зброї делегація України також інформувала держави-учасниці ОБСЄ.