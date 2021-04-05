У прокуратурі АРК пояснили, чому судна-порушники продовжують ходити в Крим: "Гірше, ніж є, їм зробити складно"

Більшість суден-порушників продовжують ходити до берегів окупованого півострова всупереч санкціям, тому що "гірше, ніж є, їм зробити дуже складно" .

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив заступник начальника управління, начальник відділу прокуратури АР Крим Єгор Ребров, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародне співробітництво стосовно суден-порушників досить обмежене. Більшість із них - це державні сирійські судна і вони вже під санкціями США і ЄС. Гірше, ніж є, їм зробити дуже складно. Тому вони і ходять тільки в тих місцях, де їх складно зловити", - розповів Єгор Ребров.

З 2014 року, через російську окупацію Криму, порти півострова офіційно закриті. Але вони все одно працюють, і в Прокуратурі АР Крим мають намір карати порушників українського кордону.

"Ми ввели систему заочного арешту таких суден, із перспективою їх затримання в морі шляхом міжнародного співробітництва. Ці дверцята ми закриємо", - додав Ребров.

Нагадаємо, з 2014 року прокуратура АРК зафіксувала близько 600 суден-порушників, які незаконно заходили в кримські порти, 50 із них вже заочно заарештовані. Їхнім капітанам загрожує до 8 років в'язниці.