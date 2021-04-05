Засудженого в РФ кримчанина Приходька хочуть перевести в інший СІЗО, - український консул

Проукраїнський активіст із Криму Олег Приходько, який перебуває в російському ув'язненні, відмовляється здати тест на коронавірус, щоб його перевели в інший СІЗО.

Про це повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після зустрічі з Приходьком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Олега Приходька мають перевести в інший СІЗО на території Ростовської області, але він відмовляється здати тест на коронавірус, мотивуючи це тим, що звинувачення проти нього саме було побудоване на незаконному вилученні біоматеріалу, яке обманом взяли у нього і нанесли на підкинуту вибухівку, як вважає захист", - розповів дипломат.

Зазначається, що переконати Приходька здати тест на коронавірус не вдалося навіть присутністю консула на цій процедурі.

Попереду в Олега Приходька стадія підготовки і розгляду апеляції.

Читайте також: Вирок політв'язню Приходьку - помста окупантів за його проукраїнську позицію, - Денісова