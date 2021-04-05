УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5694 відвідувача онлайн
Новини Українські заручники в РФ
740 5

Засудженого в РФ кримчанина Приходька хочуть перевести в інший СІЗО, - український консул

Засудженого в РФ кримчанина Приходька хочуть перевести в інший СІЗО, - український консул

Проукраїнський активіст із Криму Олег Приходько, який перебуває в російському ув'язненні, відмовляється здати тест на коронавірус, щоб його перевели в інший СІЗО.

Про це повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після зустрічі з Приходьком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Олега Приходька мають перевести в інший СІЗО на території Ростовської області, але він відмовляється здати тест на коронавірус, мотивуючи це тим, що звинувачення проти нього саме було побудоване на незаконному вилученні біоматеріалу, яке обманом взяли у нього і нанесли на підкинуту вибухівку, як вважає захист", - розповів дипломат.

Зазначається, що переконати Приходька здати тест на коронавірус не вдалося навіть присутністю консула на цій процедурі.

Попереду в Олега Приходька стадія підготовки і розгляду апеляції.

Читайте також: Вирок політв'язню Приходьку - помста окупантів за його проукраїнську позицію, - Денісова

Автор: 

Крим (14217) Приходько Олег (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осужденного в РФ крымчанина Приходько хотят перевести в другой СИЗО, – украинский консул - Цензор.НЕТ 5283
показати весь коментар
05.04.2021 23:34 Відповісти
мучают ненавистные гулаговцы украинского мужика, просто ни за что ...
потому что их диды были вертухаями и не токо при сралине, но и по жизни
показати весь коментар
05.04.2021 23:34 Відповісти
Дуже шкода цю людину ... Єдина його вина і проблема що він УКРАЇНЕЦЬ ... Сподiваюсь що бумеранг карми повернеться до вас подвiйно мразота кацапська ..
показати весь коментар
05.04.2021 23:51 Відповісти
Його вина, для росіян, що він живе на окупованій ними території. Треба було відходити за ліїю фронту.
показати весь коментар
06.04.2021 00:00 Відповісти
..тяжko говорити про це не знаючи реальної ситуації що склалася там в його родині, не знаю, напевно були вагомі причини, через які він не міг цього зробити
показати весь коментар
06.04.2021 08:33 Відповісти
 
 