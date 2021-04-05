Проросійські сили почали кампанію з дискредитації українських дипломатів у Латвії, - посольство
Проти українського посла в Латвії Олександра Міщенка почали кампанію з дискредитації. Займаються цим проросійські сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook посольства України в Латвії.
Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.
"Проросійські сили почали кампанію з дискредитації посла і посольства України шляхом компіляції і фальсифікації висловлювань посла з відкритих джерел, інтерв'ю тощо", - розповіли у відомстві.
Там пояснили, що йдеться про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.
"Поява такого роду матеріалів укотре свідчить про антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", яка насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, 13 березня рада директорів Світового конгресу українців виключила зі свого складу "Об'єднання українських товариств Латвії".
Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".
Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитували Революцію Гідності тощо.
Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не ошибётесь !
Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....
При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...
По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом
По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...
Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
хотя мне тоже есть вопросы к сотрудникам вашего посольства, но то какая то женщина себя недостоиа вела по отношению свободного человека, который желал помочь украицам.
и даже не лают, и даже хвостом виляют
их давно в бараний рог скрутили еще в 90-х
На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевету на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганду в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - отметили в ВКУ.
Источник: https://censor.net/ru/n3253289