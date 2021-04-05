УКР
Проросійські сили почали кампанію з дискредитації українських дипломатів у Латвії, - посольство

Проти українського посла в Латвії Олександра Міщенка почали кампанію з дискредитації. Займаються цим проросійські сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook посольства України в Латвії.

Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.

"Проросійські сили почали кампанію з дискредитації посла і посольства України шляхом компіляції і фальсифікації висловлювань посла з відкритих джерел, інтерв'ю тощо", - розповіли у відомстві.

Там пояснили, що йдеться про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.

"Поява такого роду матеріалів укотре свідчить про антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", яка насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, 13 березня рада директорів Світового конгресу українців виключила зі свого складу "Об'єднання українських товариств Латвії".

Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".

Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитували Революцію Гідності тощо.

Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Латвія (1397) Міщенко Сергій (8) пропаганда (2850) росія (67259)
+11
Шо тут непонятного? Платные холуи дикарей извергают дерьмо из пастей в сторону посла Украины в Латвии.Все как всегда.
05.04.2021 23:52 Відповісти
+8
предлагаю заменить "пророссийские силы" на "приемники геббельса".
не ошибётесь !
05.04.2021 23:41 Відповісти
+8
да ещё, слышал в Латвие начинает переучивать (физически) украинцев, но тех кто не ровно дышит к рашке и желает говорить только по сруски. Кстати, если помните, то Латвия многим отказала убежище, особенно тем из донбасьау и лугандона, были догадки - по началу орали ***** введи и как ввели так к фошиздам помощи просить.
05.04.2021 23:45 Відповісти
предлагаю заменить "пророссийские силы" на "приемники геббельса".
не ошибётесь !
05.04.2021 23:41 Відповісти
Все же "преемники". А приёмник - это Грюндиг, что крутил ночами Рудик.
05.04.2021 23:49 Відповісти
А чому б росії (якщо в її керівництві є залишки мізків) не скористатися ізраїльським прикладом і не вчинити цивілізовано - закликати представників "руского міра" , що проживать за її межами, до максимальної репатріації в росію?

Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....

При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...

По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом

По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...

Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
06.04.2021 00:23 Відповісти
ти не повіриш, але така ініціатива у кацапів була, але те бидло не хоче на парашу повертатись, поїхали якісь, то їх заперли у всякі срані-рязані, а вони ж всі в мацкву хочуть і з/п сотні тисяч, але ж, то як в анекдоті про пекло і рай.
06.04.2021 08:21 Відповісти
и какому члену он вообще попёрься в Radio Baltkom это же сборище срасиянских чмирей и публика их большинстве своём ватники.

хотя мне тоже есть вопросы к сотрудникам вашего посольства, но то какая то женщина себя недостоиа вела по отношению свободного человека, который желал помочь украицам.
05.04.2021 23:41 Відповісти
Что-то я так и не понял суть конфликта.
05.04.2021 23:44 Відповісти
Шо тут непонятного? Платные холуи дикарей извергают дерьмо из пастей в сторону посла Украины в Латвии.Все как всегда.
05.04.2021 23:52 Відповісти
Дикарь болотный, твоего фюрерка зовут *****. Ты настолько туп, шо с 50 раз не можешь запомнить?
05.04.2021 23:58 Відповісти
Ты, судя по всему, та иволга, которая деревья клюет. А ваш фюрерок просто ***** или еще и убийца, русский? Как ты думаешь, выскажи свое мнение.
06.04.2021 00:03 Відповісти
ППЦ!))) Івалга!))) що трапилось с Антошей Дроздом ?! Ті єго заклювал?!
05.04.2021 23:53 Відповісти
сиди на бутилці, це все, що тобі треба розуміти.
06.04.2021 08:23 Відповісти
Зря они это. МЗС и сами хорошо справляются
05.04.2021 23:45 Відповісти
да ещё, слышал в Латвие начинает переучивать (физически) украинцев, но тех кто не ровно дышит к рашке и желает говорить только по сруски. Кстати, если помните, то Латвия многим отказала убежище, особенно тем из донбасьау и лугандона, были догадки - по началу орали ***** введи и как ввели так к фошиздам помощи просить.
05.04.2021 23:45 Відповісти
а собаки, даже бешенные всегда бегут к тому кто им в будку кость бросает
и даже не лают, и даже хвостом виляют
05.04.2021 23:48 Відповісти
Дамбасяни просрали свій Дамбас і розбіглись як таргани, а ви тепер воюйте.
05.04.2021 23:53 Відповісти
выглядит что все будем воевать, правда наше направление стало реже по составу, будуиших 200 до Крыму отправили, так что тут против нашего направления осталось меньше руцких ихтамнетов.
06.04.2021 00:06 Відповісти
Латыши не обязаны выполнять задач с которыми не справляются чмыри назначенные по родстсенно -финансовой квоте от зеленой мрази... Надеюсь там понимают, шо есть рашка -парашка...не смотря на то что у них 50%!!!!! засланного говна из ссср
05.04.2021 23:57 Відповісти
О... ещё один идиот...Мищенко назначил послом Порох
06.04.2021 00:29 Відповісти
какие еще нахер проросийские силы в Прибалтике !!
их давно в бараний рог скрутили еще в 90-х
06.04.2021 00:10 Відповісти
Не скажи.
06.04.2021 01:36 Відповісти
Если кремлевского мясника никто не остановит, беса загнали в угол и он пойдет ва банк.
06.04.2021 00:14 Відповісти
Мищенко с дуба рухнул... ? Объединение украинских обществ Латвии - прокремлёвская организация? Это уже ни в какие ворота не лезет..
06.04.2021 00:26 Відповісти
"Совет директоров Всемирного Конгресса Украинцев после длительного и прозрачного рассмотрения вопроса исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ. Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3253289
06.04.2021 00:32 Відповісти
А... Ну да ... ВКУ из-за лужи виднее, что творится в Украине...)
06.04.2021 00:38 Відповісти
Речь идет о платных холуях дикарей в Латвии.


На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевету на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганду в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - отметили в ВКУ.
Источник: https://censor.net/ru/n3253289
06.04.2021 00:44 Відповісти
Млин... Ты не понял - мне твоё вку как то до одного места... Как и подавляющему большинству украинцев...
06.04.2021 01:22 Відповісти
Да я как раз понял. Ты такой же холуй дикарей, как "объединение украинских обществ Латвии", тААварисч под германским прокси.
06.04.2021 01:24 Відповісти
Разберёмся с соседями без техасских и канадских тампонов...
06.04.2021 01:29 Відповісти
русский, ты с прокси своей разберись сначала. А с какими именно соседями? Ты вот дикарей любишь, а разбираться к кем собрался?
06.04.2021 01:35 Відповісти
Я русский ... Но, в отличии от тебя, я - гражданин Украины и живу в Украине и не тебе , безродному, что то мне указывать...) Иди полдничать, техасец, а наши заботы оставь нам...
06.04.2021 01:43 Відповісти
Понятно, шо русский. Ты ж под прокси строчишь, как любая другая русмартышка. Любишь страну-помойку, русский?
06.04.2021 01:44 Відповісти
А какой именно ты русский? Их много. Ты чукча, мерзя, мордвин, манси?
06.04.2021 07:05 Відповісти
Та да...*Кто не с нами - тот фашист ?* Где то я уже такое слышал...
06.04.2021 01:26 Відповісти
Зеля явно про-российского чела послала на синикуру в Латвию. Латыши естествекнно его раскусили. А СМИ будут рассказывать всё наоборот.
06.04.2021 08:38 Відповісти
 
 