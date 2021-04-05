Проросійські сили почали кампанію з дискредитації українських дипломатів у Латвії, - посольство

Проти українського посла в Латвії Олександра Міщенка почали кампанію з дискредитації. Займаються цим проросійські сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook посольства України в Латвії.

Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.

"Проросійські сили почали кампанію з дискредитації посла і посольства України шляхом компіляції і фальсифікації висловлювань посла з відкритих джерел, інтерв'ю тощо", - розповіли у відомстві.

Там пояснили, що йдеться про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.

"Поява такого роду матеріалів укотре свідчить про антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", яка насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, 13 березня рада директорів Світового конгресу українців виключила зі свого складу "Об'єднання українських товариств Латвії".

Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".

Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитували Революцію Гідності тощо.

Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.