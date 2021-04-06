Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков

Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації, в України немає довіри до цієї території.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що для зустрічей Тристоронньої контактної групи після завершення пандемії потрібно шукати інше місто.

"Білорусь поки перебуває під впливом Російської Федерації. Звичайно, у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського спрямування й антиукраїнського характеру", - наголосив він.

