19 872 65

Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков

Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації, в України немає довіри до цієї території.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що для зустрічей Тристоронньої контактної групи після завершення пандемії потрібно шукати інше місто.

"Білорусь поки перебуває під впливом Російської Федерації. Звичайно, у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського спрямування й антиукраїнського характеру", - наголосив він.

Білорусь (8029) росія (67271) Мінськ (829) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1451)
Топ коментарі
+30
Порошок в твоей тупой башке вместо мозга, вата убогая
06.04.2021 00:12 Відповісти
+14
Вариант красиво похерить Минск и перейти к Будапешту с участием США
06.04.2021 02:15 Відповісти
+12
А шо пропонует храбрый четырежды уклонист Нелох?
06.04.2021 00:24 Відповісти
Мінськ фсьо?
06.04.2021 00:04 Відповісти
Це чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
06.04.2021 00:10 Відповісти
фсьо, теперь в Монако стрелки будут.
06.04.2021 00:24 Відповісти
Швидше в Катарі чи Еміратах,а можливо в Омані !!!))
06.04.2021 00:25 Відповісти
Вариант красиво похерить Минск и перейти к Будапешту с участием США
06.04.2021 02:15 Відповісти
Отношения с Будапештом ничем не лучше, чем с Минском..... Встречаться надо в Вильнюсе - на нашей территории...
06.04.2021 06:39 Відповісти
Цікаво ,а під чиїм впливом знаходиться зелена пліснява ?? Кокс ,це зрозуміло,!!! )))
06.04.2021 00:09 Відповісти
наконец-то закончилось это позорище, навязанное трусливым порошком
06.04.2021 00:10 Відповісти
Не кажи гоп!!)))
06.04.2021 00:11 Відповісти
Порошок в твоей тупой башке вместо мозга, вата убогая
06.04.2021 00:12 Відповісти
А що ти пропонуєш , ватан ?
06.04.2021 00:14 Відповісти
Соя збудилась від згадки парАшенка
06.04.2021 00:24 Відповісти
Відвідай психіатра ,можливо ще не пізно !!))
06.04.2021 00:27 Відповісти
думаю на тот момент по другому не получилось бы((((
06.04.2021 00:21 Відповісти
Для зебілів ,це усвідомити надто складно ,це вища математика !!!)))
06.04.2021 00:23 Відповісти
А шо пропонует храбрый четырежды уклонист Нелох?
06.04.2021 00:24 Відповісти
Ти про що взагалі ? Мінські перемовини, це результат поразки наступу російської армії, яка провалила основні цілі свого наступу, після після чого вони сіли за стіл перемовин, визнали себе стороною конфлікту та взяли на себе зобов'язання передати під український контроль окуповану територію, за невиконання чого все ще сидять під санкціями.
Що разу дивуюсь яка каша в голові у зебілів )
06.04.2021 00:34 Відповісти
Для зебілів ,це надто складно,як логоріфми для першокласника !!!))
06.04.2021 00:40 Відповісти
А чим відрізняються логарифми від "логоріфмів"? То соєвий новояз?
06.04.2021 01:28 Відповісти
Напевно ти саме в той момент продовжував наступ на лугандон і вже було видно кордон з кацапстаном- перемога була так близько, а клятий Порох підписанням МУ зупинив тебе. Я вгадав?
06.04.2021 06:31 Відповісти
.....а ответит за этот соскок кто?. просто гениальный план. как такое раньше в голову не пришло)
06.04.2021 00:16 Відповісти
На кшталт-"Просто перестать стрелять!" !!!!)))
06.04.2021 00:18 Відповісти
.....а ответит за этот соскок кто?. просто гениальный план. как такое раньше в голову не пришло)
06.04.2021 00:17 Відповісти
какога хрена за это нужно отвечать? что сделано не так?
06.04.2021 00:20 Відповісти
Що саме зроблено ???Хто, куда поскакав??)))
06.04.2021 00:24 Відповісти
да никто никуда не скакав, послали нах. и фсьо.
06.04.2021 00:26 Відповісти
Хто ,кого ,куда послав ???Не слід видавати бажане ,за дійсне !!!))))))
06.04.2021 00:29 Відповісти
Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников
06.04.2021 00:32 Відповісти
Віслючок і не таке казав,а що у підсумку !!)))
06.04.2021 00:37 Відповісти
шо у пидсумку не так?
06.04.2021 00:40 Відповісти
Що у підсумку звіздьожа Віслючка?? Звіздьож !!!)))
06.04.2021 00:46 Відповісти
шо за чес, бред......
06.04.2021 01:01 Відповісти
це серйозна заява. це демонстрація характеру і терпець увірвався, чи раз Меркель і Макрон без України, то гори і хата?
06.04.2021 01:21 Відповісти
прям гордость берет за Неньку.
06.04.2021 00:19 Відповісти
Оттава, Варшава, Вильнюс - на выбор.
06.04.2021 00:25 Відповісти
а можно Монако?
06.04.2021 00:27 Відповісти
Нельзя. Там "русофобии" нет.
06.04.2021 00:28 Відповісти
тогда Варшава.
06.04.2021 00:33 Відповісти
город Будапешт 😏
Кремлины будут рады, особенно с участием США и Британии
06.04.2021 02:18 Відповісти
ага, Сиярто особенно будет рад
06.04.2021 12:00 Відповісти
Насправді, жоден не потрібен. Наразі перемовини перейшли у віртуальний формат, де вони почали відповідати суті домовленостей. Пониження статусу, яке відбулось через ковід, мало б бути збережене, оскільки мета мінських домовленостей - ні до чого не домовлятися.
07.04.2021 21:04 Відповісти
В Вильнюсе надо собираться...
06.04.2021 00:29 Відповісти
Реально ,у лісових братів найкращій варіант !!))
06.04.2021 00:32 Відповісти
хм.. а вот это как назвать !?

ЗАЯВЛЕНИЕ.
СБУ, ГУР МО, СНБО-95, СВР
Прошу немедленно по прилету с "персидского" командного пункта (Оман, ОАЭ, Катар) провести психиатрическое освидетельствование гражданина Украины, отвечающего за главное командование армией и допущенного к гостайне.
Президент Украины, находясь на территории ЧУЖОГО государства, совершает звонок Премьеру ЧУЖОГО государства по спецсвязи ЧУЖОГО государства, обсуждая вопросы Национальной Безопасности, войны и мира, присоединения Украины к геополитическим военным блокам.
Это ИЗМЕНА РОДИНЕ и слабоумие. При этом Зеленский обсуждал детали обороны и координации военных усилий.
Прошу освидетельствовать указанное должностное лицо на предмет его насильного опаивания алкоголем или наркотиками.
Если он просто невменяем - прошу принять меры, предусмотренные Конституцией и передать власть Парламенту.(с)
06.04.2021 00:40 Відповісти
Це що за муйня???)))
06.04.2021 00:52 Відповісти
У Зеленого нужно спросить.. кому оно там звонило с Катара....
06.04.2021 01:00 Відповісти
Цитата: "Отдельное внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию в октябре 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины".
Об этом глава государства говорил с иным главой государства с территории третьего государства пользуясь спецсвязью третьего государства.
06.04.2021 01:01 Відповісти
Я уже говорил об этом, у кого сейчас под колпаком Главнокомандующий нашей страны в Омане. Он такую ересь оттуда несет, что ни на один глобус не натянешь.
06.04.2021 03:33 Відповісти
Я тоже могу подписаться под этим обращением - заявлением....
06.04.2021 06:46 Відповісти
Ригу предлагаите, точно будет интересно да и сепарюг можно сразу арестовать.
06.04.2021 00:41 Відповісти


підтримую
06.04.2021 01:10 Відповісти
Єт правильно.
06.04.2021 01:15 Відповісти
не хочет вова мира не хочет взглянуть в мирные глаза несущих мир по миру немирные страс
ти обуяли вову и... вова хочет как и барыга зарабатыватьнакрови............ или как ЗЕбилы ???
06.04.2021 01:33 Відповісти
Наконец-то дошло, что Минск - столица белорусской губернии РФ.
06.04.2021 01:40 Відповісти
...нужно искать другой город,- Гаага, Нюрнберг,...
06.04.2021 02:29 Відповісти
Краще у Вільнюсі чи Кракові
Чим далі від паРашки, тим більше краще для України.
06.04.2021 03:13 Відповісти
В Минске не те командировочные и отдохнуть съездить некуда
06.04.2021 06:43 Відповісти
Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков - Цензор.НЕТ 8631
06.04.2021 08:16 Відповісти
Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков - Цензор.НЕТ 2063
06.04.2021 08:17 Відповісти
Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков - Цензор.НЕТ 8466Україна не братиме участі в засіданнях ТКГ в колишній суверенній європейській державі яка вже стала безправною бридкою кацапською колонією І після завершення пандемії потрібно шукати інше місто в дружній або нейтральній країні. Так а коли завершится ця пандемія ? А припиняти з цим що став ворожим Україні кацапським білоруським бандустаном переговори в ТГК треба вже зараз моментально і негайно .....
06.04.2021 08:49 Відповісти
Сейчас выбирают между Мальдивами, Оманом и Панамой.
06.04.2021 09:08 Відповісти
Найкращий варіант вести переговори в ТКГ з кремлівськими ворогами окупантами в США, Польщі, Туреччини, Великобританії ... Але трохи гірший варіант для України вести ці переговори в Литві, Норвегії, Швеції, Румунії .... Але ні в якому разі не можна вести переговори в колоніях проклятої паРаші в таких як стала безправною кацапською резервацією а раніше колишній європейської білоруській державі.
06.04.2021 09:30 Відповісти
все логично!!!!!! Лукашенко, как и Янукович, это казачок карлика Х..йла.
06.04.2021 12:27 Відповісти
 
 