Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков
Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації, в України немає довіри до цієї території.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що для зустрічей Тристоронньої контактної групи після завершення пандемії потрібно шукати інше місто.
"Білорусь поки перебуває під впливом Російської Федерації. Звичайно, у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського спрямування й антиукраїнського характеру", - наголосив він.
Що разу дивуюсь яка каша в голові у зебілів )
Кремлины будут рады, особенно с участием США и Британии
ЗАЯВЛЕНИЕ.
СБУ, ГУР МО, СНБО-95, СВР
Прошу немедленно по прилету с "персидского" командного пункта (Оман, ОАЭ, Катар) провести психиатрическое освидетельствование гражданина Украины, отвечающего за главное командование армией и допущенного к гостайне.
Президент Украины, находясь на территории ЧУЖОГО государства, совершает звонок Премьеру ЧУЖОГО государства по спецсвязи ЧУЖОГО государства, обсуждая вопросы Национальной Безопасности, войны и мира, присоединения Украины к геополитическим военным блокам.
Это ИЗМЕНА РОДИНЕ и слабоумие. При этом Зеленский обсуждал детали обороны и координации военных усилий.
Прошу освидетельствовать указанное должностное лицо на предмет его насильного опаивания алкоголем или наркотиками.
Если он просто невменяем - прошу принять меры, предусмотренные Конституцией и передать власть Парламенту.(с)
Об этом глава государства говорил с иным главой государства с территории третьего государства пользуясь спецсвязью третьего государства.
підтримую
ти обуяли вову и... вова хочет как и барыга зарабатыватьнакрови............ или как ЗЕбилы ???
Чим далі від паРашки, тим більше краще для України.