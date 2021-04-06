УКР
Резніков про можливу агресію з боку РФ: "Демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили"

Резніков про можливу агресію з боку РФ:

Агресію Російської Федерації на території України не можна відкидати.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я шанси на широкомасштабні військові дії оцінюю як мінімальні, я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином змусити до переговорів інших гравців світу", - сказав Резніков.

"Будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили. Ми всі знаємо, як Росія використовувала варіант "мавпи з гранатою", тобто передали "Бук" своїм бойовикам і збили авіалайнер МН-17. Тому не треба відкидати будь-якої можливості провокацій, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл і ще одне повітряне судно може постраждати", - зазначив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення санкцій - єдиний варіант змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - Резніков

Резніков наголосив, що Україну підтримують західні партнери, які своїми діями показують, що "Україна одна в цій війні залишатися не буде".

+10
С одной стороны --обезьяна с гранатой, с другой--клоун с бубенцами----все может быть...
06.04.2021 00:42 Відповісти
+9
06.04.2021 00:39 Відповісти
+8
А чем занимается наш "величайший" говнркомандующий? Организовывает оборону? Или наш величайший уклонист снова смылся? На этот раз на встречу со своим банкиром. Это важнее судьбы страны.
показати весь коментар
06.04.2021 00:43 Відповісти
06.04.2021 00:39 Відповісти
С одной стороны --обезьяна с гранатой, с другой--клоун с бубенцами----все может быть...
показати весь коментар
06.04.2021 00:42 Відповісти
А з третьої? А з третьої свята свиня і його сектанти зі зрадливим рохканям "хрю-хрю, все пропало, ніхто не спасецця, ***** не переможеш, рятуйся хто може... "
показати весь коментар
06.04.2021 01:02 Відповісти
Как там в Катаре? Припекает?
показати весь коментар
06.04.2021 01:09 Відповісти
Візит Зеленського до Катару на тлі військової загрози московії біля наших кордонів - гарна ілюстрація відсутності зрозумілої зовнішньої політики України. Хаос і непрогнозованість - це фірмова "фішка" нової нарко-влади України.
показати весь коментар
06.04.2021 01:46 Відповісти
Військова загроза з боку Кацапії у нас з 1991 року, як Україна стала Незалежною. Тоді ця загроза була неявною і не всі це усвідомлювали. З 2014 року ця загроза стала явною. То тепер Президенти України не мають права їздити на перемовини до сусідніх держав? Згідно цієї логіки Черчіль і Рузвельт зрадили свої народи, коли подалися в розпал ДСВ до Ялти на зустріч із Сталіним? Ау, порохня, переставайте курити зрадні кізяки. Бо вже дуже вихлоп смердючий від вас виходить.
показати весь коментар
06.04.2021 01:54 Відповісти
Т.В.О Президента - клоун,в скрутні часи для держави - тупо їде на відпочинок і сцить в очі своєму лохторату на важливість своєї чергової відпустки. Катарський формат замість Нормандського. Прямі переговори з представниками ***** без участі інших країн, за посередництва олігархів. Повіз в Катарський офшор бабло, яке зняв з підсанкційних контрабандистів. Це ж єдина у світі гавань, де ще можна сховати чорні гроші
"Мудрий Наріт" ЗЕбілів, що привів до влади його - не цікавиться цим.
показати весь коментар
06.04.2021 02:11 Відповісти
Да и срублики за анти-украинскую пропаганду неплохо зарабатывались

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показати весь коментар
06.04.2021 01:42 Відповісти
06.04.2021 01:29 Відповісти
А чем занимается наш "величайший" говнркомандующий? Организовывает оборону? Или наш величайший уклонист снова смылся? На этот раз на встречу со своим банкиром. Это важнее судьбы страны.
показати весь коментар
06.04.2021 00:43 Відповісти
Европейские "друзья" Зеленского, получив все "хотелки" Путина, собираются встретится с Зеленским дабы их реализовать. Путина приглашать не будут, дабы не пугать нежного Вовочку глазами в которые он жаждал заглянуть . Мало ли что он там увидит, а "СП-2" строить то нужно . (с)
Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.(с)
показати весь коментар
06.04.2021 00:48 Відповісти
ВСЕГДА !!! просто есть разные формы реализации но !!! в недецких играх серьёзные большие
дятьки не будут ничего демонстрировать для просто демонстрации и если демонстрируют то
реализация будет или не будет но - если этим дятька другие дятьки продемонстрируют свой
прикид к носу и он должен быть ну ооочень внушительным, никак не хуже и не меньше......
показати весь коментар
06.04.2021 00:55 Відповісти
путин понял что мягкого захвата Украины не получится .Всё больше населения Украины считают расию врагом.И чем дальше тем больше .
показати весь коментар
06.04.2021 00:57 Відповісти
Посмотри но комментарии, им кто угодно, лишь бы не порох.
показати весь коментар
06.04.2021 01:27 Відповісти
Посмотрел коментарии. Все бочку гонят на Зеленского .
показати весь коментар
06.04.2021 01:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показати весь коментар
06.04.2021 01:43 Відповісти
За останні 2 дні до України прибули ТРИ важких транспортних літака ВПС США (один транзитом зі Штатів, два з американських баз у Європі). Те, що знаходилось на бортах, чи не важливіше всіх попередніх"Джавеленів". Найголовніше хто домовився...
Я думаю, Україні дадуть летальну зброю і засоби раннього виявлення повітряних цілей. Це правильно і своєчасно. ЗСУ мають витримати перший удар і протриматись хоча б добу - далі за справу візьметься вже серйозна дипломатія і висока політика великих дядьків. (с)
показати весь коментар
06.04.2021 01:07 Відповісти
...А в середині березня прилетіли 5 літаків з Катару! Пропагандони рф гадають що США за допомогою союзників постачає Україні щось важливе!
показати весь коментар
06.04.2021 01:18 Відповісти
Kavkaz Center

За последние 2 суток в Украину прибыли транспортные самолеты НАТО - из Польшы, Румынии, Британии, Турции, США и Германии.
И снова цугцванг. Не нападёт - окончательно превратится в фуфлыжника теперь уже и в глазах адептов. Нападёт - горы двухсотых Ванек, новые санкции, отключение от SWIFT, вплоть до потери права вето в ООН. И главное - всё сам, своими руками. Точно что "тупиковая ветвь цивилизации".
показати весь коментар
06.04.2021 02:02 Відповісти
Вони не привозили, а вивозили гроші бубочки.
показати весь коментар
06.04.2021 01:28 Відповісти
За борти з Катару може бути і так .. Бо підозріло щоб США щось перевозили з Катару - вони вороги США через поставки скрапленого газу в ЄС.
показати весь коментар
06.04.2021 01:34 Відповісти
А вот и ответ - Катар є ключовим регіональним союзником Анкари, включаючи поставки зброї в країни турецького інтересу... (это Турки подсуетились)
показати весь коментар
06.04.2021 01:39 Відповісти
все может быть тем более когда вот такой пропагандон кацапский безнаказано по Украине ходит и пишет вражескую пропаганду и при этом никто его не задерживает
Резников о возможной агрессии со стороны РФ: "Демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы" - Цензор.НЕТ 2887
показати весь коментар
06.04.2021 03:59 Відповісти
Резников, а ты пробовал это объяснить ЗЕ? Или это самое тупое создание которому ничего объяснить невозможно?
показати весь коментар
06.04.2021 04:58 Відповісти
Он наркоман,что ему объяснить?
показати весь коментар
06.04.2021 05:15 Відповісти
Ну что ж. Нарисовывается реальная возможность у зебило-клоунов умереть, но не отдать. Только сдается мне, что прежде чем умереть, они таки свалят
показати весь коментар
06.04.2021 06:00 Відповісти
***** треба води в Крим. Бо без води там зовсім кепсько. От і напружується сам і напружує Україну та союзників.
Раптовий удар з двох боків, можливо, дозволить *********** військам вийти до греблі Каховської ГЕС. Пошкодженої греблі. Пошкодженої так, що рівень води у Каховському водосховищі набагато нижчий за рівень каналу, що абсолютно не дозволяє подати омріяну воду у "сРакральний" Крим!!! Треба тільки не повторити запорізьку катастрофу ДСВ для Херсона. Сподіваюсь, що фахівці усе розрахували і приготувались.
PS Відомо, що основною метою будівництва Каховської ГЕС була саме подача води до Криму. Енергетична її вага у енергобалансі України найменша.
Скажете "дурня"? Хто знає, хто знає? Цікаво, як себе поводитиме *****, якщо ця "качка" (або не "качка") долетить до нього...
показати весь коментар
06.04.2021 06:47 Відповісти
Наш враг не внешний,наши враги внутри государства.
показати весь коментар
06.04.2021 07:12 Відповісти
То шо ? Касаби не вороги а *браття * !?
показати весь коментар
06.04.2021 07:40 Відповісти
 
 