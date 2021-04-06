Резніков про можливу агресію з боку РФ: "Демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили"
Агресію Російської Федерації на території України не можна відкидати.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Я шанси на широкомасштабні військові дії оцінюю як мінімальні, я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином змусити до переговорів інших гравців світу", - сказав Резніков.
"Будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили. Ми всі знаємо, як Росія використовувала варіант "мавпи з гранатою", тобто передали "Бук" своїм бойовикам і збили авіалайнер МН-17. Тому не треба відкидати будь-якої можливості провокацій, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл і ще одне повітряне судно може постраждати", - зазначив чиновник.
Резніков наголосив, що Україну підтримують західні партнери, які своїми діями показують, що "Україна одна в цій війні залишатися не буде".
"Мудрий Наріт" ЗЕбілів, що привів до влади його - не цікавиться цим.
Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.(с)
дятьки не будут ничего демонстрировать для просто демонстрации и если демонстрируют то
реализация будет или не будет но - если этим дятька другие дятьки продемонстрируют свой
прикид к носу и он должен быть ну ооочень внушительным, никак не хуже и не меньше......
Я думаю, Україні дадуть летальну зброю і засоби раннього виявлення повітряних цілей. Це правильно і своєчасно. ЗСУ мають витримати перший удар і протриматись хоча б добу - далі за справу візьметься вже серйозна дипломатія і висока політика великих дядьків. (с)
За последние 2 суток в Украину прибыли транспортные самолеты НАТО - из Польшы, Румынии, Британии, Турции, США и Германии.
И снова цугцванг. Не нападёт - окончательно превратится в фуфлыжника теперь уже и в глазах адептов. Нападёт - горы двухсотых Ванек, новые санкции, отключение от SWIFT, вплоть до потери права вето в ООН. И главное - всё сам, своими руками. Точно что "тупиковая ветвь цивилизации".
Раптовий удар з двох боків, можливо, дозволить *********** військам вийти до греблі Каховської ГЕС. Пошкодженої греблі. Пошкодженої так, що рівень води у Каховському водосховищі набагато нижчий за рівень каналу, що абсолютно не дозволяє подати омріяну воду у "сРакральний" Крим!!! Треба тільки не повторити запорізьку катастрофу ДСВ для Херсона. Сподіваюсь, що фахівці усе розрахували і приготувались.
PS Відомо, що основною метою будівництва Каховської ГЕС була саме подача води до Криму. Енергетична її вага у енергобалансі України найменша.
Скажете "дурня"? Хто знає, хто знає? Цікаво, як себе поводитиме *****, якщо ця "качка" (або не "качка") долетить до нього...