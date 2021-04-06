Резніков про можливу агресію з боку РФ: "Демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили"

Агресію Російської Федерації на території України не можна відкидати.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я шанси на широкомасштабні військові дії оцінюю як мінімальні, я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином змусити до переговорів інших гравців світу", - сказав Резніков.

"Будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили. Ми всі знаємо, як Росія використовувала варіант "мавпи з гранатою", тобто передали "Бук" своїм бойовикам і збили авіалайнер МН-17. Тому не треба відкидати будь-якої можливості провокацій, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл і ще одне повітряне судно може постраждати", - зазначив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення санкцій - єдиний варіант змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - Резніков

Резніков наголосив, що Україну підтримують західні партнери, які своїми діями показують, що "Україна одна в цій війні залишатися не буде".