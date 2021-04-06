США за 17 років виділили Україні 65 млн дол. на знищення застарілих озброєнь і розмінування, - Держдепартамент
США у 2004-2020 роках направили понад $68 млн Україні для допомоги в утилізації запасів застарілої зброї та розмінування.
Про це йдеться у щорічній доповіді Держдепартаменту, присвяченій участі США у знищенні звичайних озброєнь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 2004 до 2020 року США виділили понад $68 млн на знищення стрілецької зброї, легких озброєнь і амуніції, а також на очистку зон бойових дій в Україні", - йдеться в документі.
У Держдепі нагадали про залишки в Україні з часів розпаду СРСР великих запасів озброєнь, більшу частину з яких вже не можна використовувати: їх стан при цьому становить загрозу, як для самої країни, так і "на регіональному і глобальному рівнях". Також у відомстві зазначили наслідки військових дій на Донбасі, через які в цьому регіоні залишилося безліч мін і снарядів.
Згідно з доповіддю, у 2020 році Держдеп надав допомогу роботі низки партнерів України - організаціям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЄ, зокрема в її діяльності з навчання української поліції.
