УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Допомога Україні
2 135 46

США за 17 років виділили Україні 65 млн дол. на знищення застарілих озброєнь і розмінування, - Держдепартамент

США за 17 років виділили Україні 65 млн дол. на знищення застарілих озброєнь і розмінування, - Держдепартамент

США у 2004-2020 роках направили понад $68 млн Україні для допомоги в утилізації запасів застарілої зброї та розмінування.

Про це йдеться у щорічній доповіді Держдепартаменту, присвяченій участі США у знищенні звичайних озброєнь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 2004 до 2020 року США виділили понад $68 млн на знищення стрілецької зброї, легких озброєнь і амуніції, а також на очистку зон бойових дій в Україні", - йдеться в документі.

У Держдепі нагадали про залишки в Україні з часів розпаду СРСР великих запасів озброєнь, більшу частину з яких вже не можна використовувати: їх стан при цьому становить загрозу, як для самої країни, так і "на регіональному і глобальному рівнях". Також у відомстві зазначили наслідки військових дій на Донбасі, через які в цьому регіоні залишилося безліч мін і снарядів.

Також читайте: Україна пропонує почати на Донбасі до Великодня гуманітарне розмінування і розблокувати роботу КПВВ, - Резніков

Згідно з доповіддю, у 2020 році Держдеп надав допомогу роботі низки партнерів України - організаціям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЄ, зокрема в її діяльності з навчання української поліції.

Автор: 

боєприпаси (2338) Держдепартамент США (1673) США (24092) розмінування (1021)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
За 5 лет сивый гетьман уничтожил "устаревшие боеприпасы" на 5-ти складах бесплатно.. ****
показати весь коментар
06.04.2021 01:36 Відповісти
+5
Вы сами его бесплатно отдали. За бумажку.
показати весь коментар
06.04.2021 01:37 Відповісти
+4
как-то подзабыл....сколько США заплатили за вывоз из Украины ЯО?
показати весь коментар
06.04.2021 01:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как-то подзабыл....сколько США заплатили за вывоз из Украины ЯО?
показати весь коментар
06.04.2021 01:31 Відповісти
Вы сами его бесплатно отдали. За бумажку.
показати весь коментар
06.04.2021 01:37 Відповісти
Не за бумажку, а за Независимость
показати весь коментар
06.04.2021 06:43 Відповісти
теперь надо выделить нам 65 млн что бы заминировать границу с ************
показати весь коментар
06.04.2021 01:33 Відповісти
За 5 лет сивый гетьман уничтожил "устаревшие боеприпасы" на 5-ти складах бесплатно.. ****
показати весь коментар
06.04.2021 01:36 Відповісти
Яким чином Порошенко причетний до дій російських диверсантів ?
показати весь коментар
06.04.2021 02:01 Відповісти
как каким боком !? а он разве не кацапо-диверсант!?.. он забздел просто сделать то что сейчас делает клоун и привел его к власти - рокировка ... шах и мат шоколадные !!! пЭ=Зе
показати весь коментар
06.04.2021 02:06 Відповісти
Игосреша, ты узнаваем! Тебя не сильно имел шеф Бортников?
показати весь коментар
06.04.2021 02:12 Відповісти
Я так понял это мокшанская набутылочная насадка бо чешет по свинособачьим лекалам?
показати весь коментар
06.04.2021 02:16 Відповісти
Это грустное и убогое писало. Интеллекта как у пути-сам дурак. Сидит в ольгинских подвалах. Жалко его, но просто убогий по жизни...
показати весь коментар
06.04.2021 02:24 Відповісти
Но ничего, денежек тут заработает - завтра накатит.
Глядишь, еще и обрыгаться успеет так, что его соседи-бомжи обзавидуются.
показати весь коментар
06.04.2021 02:29 Відповісти
игосреша не зебанат, это рашисткий троль, он Бортникова на хрен послать не имеет права. Спроси его сам.
показати весь коментар
06.04.2021 02:16 Відповісти
Так как правильно пишется йхло?
показати весь коментар
06.04.2021 02:14 Відповісти
> а он разве не кацапо-диверсант!?

Ні, Порошенко це поки що найбільш проукраїнський президент України
показати весь коментар
06.04.2021 04:30 Відповісти
кто уничтожил?
показати весь коментар
06.04.2021 02:18 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року на авіабазі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8 Прилуках в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР було угруповання з 19 літаків «Ту-160». Після розпаду Радянського Союзу літаки перейшли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Повітряних Сил України . Проте, стратегічна авіація не відповідала військовій доктрині України і тому в https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 році 8 літаків «Ту-160» віддали росіянам «за газ». Ще 9 літаків було утилізовано, один літак «Ту-160» залишився в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтаві в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 музеї Дальньої авіації .
показати весь коментар
06.04.2021 02:44 Відповісти
Липень 2020 - літаки летять, будєм всіх бамбіть!
Жовтень 2020 - ракети летять, будєм космас асваівать!
Квітень 2021 - звізда смєрті! Гроші з короновірусного хвонду підуть на побудову звізди смерті! Так підарашєк і поборем!
США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 8252
показати весь коментар
06.04.2021 03:02 Відповісти
Алло, мы будем отстреливаться твоими постами, ты кто такой, чтобы такие вопросы задавать? Диванный воин, на каких сайтах и ресурсах воевал?
показати весь коментар
06.04.2021 03:13 Відповісти
https://cheline.com.ua/news/mens-club/dolya-***********-tu-160-29896 Доля українських Ту-160
США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 2834
показати весь коментар
06.04.2021 02:52 Відповісти
Вовк проти ведмедя - якщо вовк побіжить, то ведмідь накинеться на нього, якщо ні - ведмідь може відступити, бо він хоч і сильніший, та ризикує остатися без очей або ока, з пошкодженим носом - що значно ослабить його і зробить вразливим для інших ведмедів. Україна і Росія...(с)
показати весь коментар
06.04.2021 02:08 Відповісти
Шо курим? Писатель песковский. Вам анашой платить начали?
показати весь коментар
06.04.2021 02:25 Відповісти
Выделения ваши - это не оперделения, господа застойные-болотные, НЕприсяжные и НЕаседатели. КВА вам в помощь, ежели чего.
показати весь коментар
06.04.2021 02:15 Відповісти
Надо поблагодарить наших американских "друзей". Никто так много не сделал для того, чтобы Украина отдала свое ядерное оружие. Зато теперь покупаем у них списанные игрушечные кораблики.
показати весь коментар
06.04.2021 02:16 Відповісти
Павел, почитай тот самый меморандум. Кто гарантировал ненападение? Или ты не видишь кто напал?
показати весь коментар
06.04.2021 02:20 Відповісти
Тебе не ответит ни https://censor.net/ru/user/279514, ни https://censor.net/ru/user/476881. Это одна и таже мокшанская свинособака.
Кацап ******* в одном месте под одним ником и тут же блохой препрыгнул на другое под другим.
показати весь коментар
06.04.2021 02:28 Відповісти
Та я в курсе. Не поверишь, но это эффект обучения, они умнее тролячить начинают)))
показати весь коментар
06.04.2021 02:33 Відповісти
Тока бабки эти спижденны
показати весь коментар
06.04.2021 02:46 Відповісти
зачем поощрять коррупцию
показати весь коментар
06.04.2021 02:53 Відповісти
Хтось дуже розбагатів з наших можновладців.
показати весь коментар
06.04.2021 04:54 Відповісти
СМОТРЕТЬ ВСЕМ - https://www.youtube.com/watch?v=ZQDLWqrPG0k Портников у Фейгина
ВОЕННАЯ ПРОПАГАНДА
показати весь коментар
06.04.2021 04:57 Відповісти
Виталий ну такой крутой урок рашистам преподнес и вате украинской !!!
показати весь коментар
06.04.2021 04:59 Відповісти
А в результате - ни денег, ни вооружения.
показати весь коментар
06.04.2021 05:03 Відповісти
Американцы индейцам свои дали за Манхэттен бусики и железные топорики, украинцам за ЯО тупо ничего.

Кстати, забрали ЯО именно по той причине, что считали и считают нас дикарями.
показати весь коментар
06.04.2021 06:41 Відповісти
Хоть бы не позорились. Что такое 65 млн для армии? На 16 лет. Эти копейки даже разворововать стыдно
показати весь коментар
06.04.2021 07:40 Відповісти
При этом в первую очередь наши американские "друзья" выделяли средства на утилизацию ПЗРК, различных мин (в 2020-м зебильные дегенераты уничтожили 3млн. мин-лепестков с механизмом самоуничтожения, решив получить немножко гешефтика, ну а война то все мелочи, тем более что родные палестины всегда готовы принять обрезей) и других вооружений, которые Украина могла продать третьим странам и чего боялись наши западные "друзья". При этом насколько я помню, то например токсичное ракетное топливо типа "меландж" порезанных на металлолом межконтинентальных баллистических ракет так и не было полностью утилизировано и тупо хранится в ржавых бочках.
показати весь коментар
06.04.2021 11:30 Відповісти
65 миллионов выделили за 17 лет. При этих заявлениях у витька шапкокрада чуть псюрло зарделось---стеснительно чуть так.
показати весь коментар
07.04.2021 00:19 Відповісти
 
 