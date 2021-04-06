Ми спеціально посилили локдаун у Києві, я постійно консультуюся з Інститутом Коха, - Кличко

Обмеження в роботі транспорту в Києві - це єдиний спосіб перервати ланцюг поширення коронавірусу, коли немає можливості проводити вакцинацію.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спеціально підсилили локдаун і обмеження в переміщенні транспортом. Це єдиний шлях, який на сьогодні забезпечить розрив в передачі інфекції", - пояснив Кличко.

За його словами, таке рішення було ухвалено, зокрема, після консультацій з німецьким Інститутом імені Роберта Коха, який займається вивченням інфекційних захворювань.

"Я постійно консультуюся з Інститутом Коха, одним з провідних вірусологічних інститутів світу. І багато країн Європи зараз прийшли до таких обмежень", - розповів Кличко.

За словами мера Києва, є два способи, завдяки яким можна зупинити поширення коронавірусу. Перший - вакцинація, другий - переривання ланцюжка передачі інфекції. Тому міська влада столиці вирішила запровадити обмеження в транспорті, щоб перервати цей ланцюжок.

Переміщатися в громадському транспорті можуть тільки ті, хто має стосунок до забезпечення життєдіяльності Києва - медики, військові, поліція, працівники комунальних підприємств та інші. "Ми роздали 500 тисяч перепусток", - уточнив Кличко.

