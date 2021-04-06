УКР
6 498 45

Ми спеціально посилили локдаун у Києві, я постійно консультуюся з Інститутом Коха, - Кличко

Обмеження в роботі транспорту в Києві - це єдиний спосіб перервати ланцюг поширення коронавірусу, коли немає можливості проводити вакцинацію.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спеціально підсилили локдаун і обмеження в переміщенні транспортом. Це єдиний шлях, який на сьогодні забезпечить розрив в передачі інфекції", - пояснив Кличко.

За його словами, таке рішення було ухвалено, зокрема, після консультацій з німецьким Інститутом імені Роберта Коха, який займається вивченням інфекційних захворювань.

"Я постійно консультуюся з Інститутом Коха, одним з провідних вірусологічних інститутів світу. І багато країн Європи зараз прийшли до таких обмежень", - розповів Кличко.

Також читайте: Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко

За словами мера Києва, є два способи, завдяки яким можна зупинити поширення коронавірусу. Перший - вакцинація, другий - переривання ланцюжка передачі інфекції. Тому міська влада столиці вирішила запровадити обмеження в транспорті, щоб перервати цей ланцюжок.

Переміщатися в громадському транспорті можуть тільки ті, хто має стосунок до забезпечення життєдіяльності Києва - медики, військові, поліція, працівники комунальних підприємств та інші. "Ми роздали 500 тисяч перепусток", - уточнив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві надрукували 500 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті: більше друкувати не будемо, - Кличко

+14
По словам мэра Киева, есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение коронавируса. Первый - вакцинация, второй - прерывание цепочки передачи инфекции. Поэтому городские власти столицы решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку.

Вот тут возникает вопрос не только лишь к властям столицы, но и к более другим по преимуществу зеленым лицам должностного цвета - почему у нас приходится выбирать более второе, то есть запирание в локдаун, в связи с причинами проваленной невозможности вакцинации в сегодняшнем и даже в завтрашнем дне? Если я вам такое скажу - поймете ли вы, что я хотел вам, в первую очередь, так сказать?
06.04.2021 02:50 Відповісти
+9
Це треба було робити ще на початку березня, коли з Буковеля почали повертатися лижники-довбоЗЕби.
06.04.2021 02:52 Відповісти
+7
" И многие страны Европы сейчас пришли к таким ограничениям"
- ни в одной стране мира власти не додумались дестабилизировать и без того непростую экономическую ситуацию путем блокирования общественного транспорта
Воистину: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
06.04.2021 02:50 Відповісти
По словам мэра Киева, есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение коронавируса. Первый - вакцинация, второй - прерывание цепочки передачи инфекции. Поэтому городские власти столицы решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку.

Вот тут возникает вопрос не только лишь к властям столицы, но и к более другим по преимуществу зеленым лицам должностного цвета - почему у нас приходится выбирать более второе, то есть запирание в локдаун, в связи с причинами проваленной невозможности вакцинации в сегодняшнем и даже в завтрашнем дне? Если я вам такое скажу - поймете ли вы, что я хотел вам, в первую очередь, так сказать?
06.04.2021 02:50 Відповісти
Це ж Кличко винен що держава на чолі з наркоманом Віслюком Катарським не закупила вакцини і взагалі просрані всі можливості по стримуванню епідемії вірусу.
06.04.2021 02:58 Відповісти
Тут нужно повторить для лучшего понимания, то есть четкого - вопросы к более другим по преимуществу зеленым лицам должностного цвета. То есть собственно к Писюанисту Катарскому и его обоим заместителям, четыре из которых еще хуже, это чтобы Мендель не вспоминать в темное время суток. То есть собственно вы правы, я про них и говорю, это если уже так ребром поставить вопрос, что якобы они.
06.04.2021 03:02 Відповісти
Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко - Цензор.НЕТ 9007
06.04.2021 06:36 Відповісти
але ця 73%-а публіка нізащо подібного не зробить (а як би хотілося ще й копняка дати!)
Це все кодло якраз перегризе горлянки за ковток кисню в лікарні (їм навіть буде пофіг на те, що концентратори від Пороха), буде триндіти про те, що всі ліки безкоштовні ("па тиливизару сказали", а ситуація в стаціонарах - це зовсім не те, про що патякає наш мінздрав), і, думаю, що й вакцинуються раніше за інших (в нас завжди знайдуться степанови-богатирьови-пальчевські з вакцинкою на продаж - "ничего личного...")
06.04.2021 07:20 Відповісти
Кличко мог бы сам организовать закупку вакцин для киевлян, учитывая свой авторитет за границей, в том числе и в Германии. А он пошёл по самому простому пути- не пущать и всё закрыть.Думаю, что на местных выборах киевляне вспомнят ему свои мучения в этот период и отправят его пасти гусей, а не столицей руководить.
06.04.2021 08:54 Відповісти
У Кличка уже всё бабло зелёная шайка вымыла - помните в прошлые года както двигался мост Подольско-Воскресенский? Метро на Виноградарь?
06.04.2021 09:22 Відповісти
Мост принадлежит не Киеву, а вроде Укрзализнице. Метро-тут Вы правы, но оно худо-бедно строится, значит деньги в Киевском бюджете есть. Пусть бы он хоть договорился. думаю,с оплатой проблем бы не было.
06.04.2021 09:57 Відповісти
" И многие страны Европы сейчас пришли к таким ограничениям"
- ни в одной стране мира власти не додумались дестабилизировать и без того непростую экономическую ситуацию путем блокирования общественного транспорта
Воистину: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
06.04.2021 02:50 Відповісти
Главное, чтобы в результате не пришлось готовиться к земле.
06.04.2021 02:55 Відповісти
Вот только не надо вводить в заблуждение. В других странах может ещё хуже: в Израиле вообще комендантский час и паспорта вакцинации; в Польше был вообще всеобщий локдаун и т.д. А в США так вообще очень плохо развит общественный транспорт так как там все на личных машинах ездят.
Ну это к слову.
06.04.2021 06:29 Відповісти
Метро в Нью-Йорке как? Пять станций?
06.04.2021 09:23 Відповісти
не втюхивай тут бред сивой кобылы
или
назови страну в которой влсти додумались бы до подобного идиотизма
или иди на ... и не возвращайся
06.04.2021 10:49 Відповісти
Це треба було робити ще на початку березня, коли з Буковеля почали повертатися лижники-довбоЗЕби.
06.04.2021 02:52 Відповісти
Типа вы тогда бы не визжали
06.04.2021 07:05 Відповісти
Правильно.
06.04.2021 03:01 Відповісти
Тогда на период локдауна надо отменить коммуналку.
Ахметов и Фирташ перебьются, если власть заботится именно о людях.
06.04.2021 03:13 Відповісти
Тю! Ви ж доросла людина, а досі вірите в казки.
06.04.2021 03:21 Відповісти
Інвестиції - припинились;
Держпідприємства - банкрути;
Зовнішній борг- зріс на 12 мільярдів$;
Економіка- впала;
МВФ- пішов;
Коломойський, Ахметов, Фірташ, Пінчук, Медведчук - за рік
сукупно збільшили статки на 7 мільярдів $.

Особливо кепські справи за підсумками коронакризи у Ахметова, який збільшив статки більше ніж в 2 рази

Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко - Цензор.НЕТ 946
06.04.2021 03:25 Відповісти
*більше ніж в 3 рази
06.04.2021 03:28 Відповісти
Маркс: "Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют."
06.04.2021 06:11 Відповісти
Не все могут с уверенностью консультироваться с Институтом Коха. Вернее консультироваться могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
06.04.2021 03:56 Відповісти
тут это предложение выговорить- уже вершина нашего админресурса
06.04.2021 09:07 Відповісти
Опыты над людями продолжаеются. Не пора ли ставить опыты над депутатами?
Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко - Цензор.НЕТ 1477
06.04.2021 04:39 Відповісти
И тут, через год аж оказывается, что коронавирус намного чувствительнее к ультрафиолетовому излучению, чем вирус обычного гриппа. Вместо того, чтобы оборудовать инфекционные отделения дополнительными лампами и вместо программ по снижению факторов риска иудоглобализаторская диктатура продолжает настойчиво убивать мировую экономику, загоняя людей в нищету и на кладбища.
06.04.2021 04:41 Відповісти
Их цель нищета, геноцид и электронные ошейники.
06.04.2021 04:43 Відповісти
А ишо они детей едят. А вообще, то, кто такие эти "ОНИ"?
06.04.2021 09:18 Відповісти
Як ці дурачки вже остогидли своїми нісенитницями!
Люди які захворіли, самостійно добираються до лабораторій для здачі тестів. Потім самостійно ходять по аптеках в пошуку ліків. І самостійно лікуються (переважна більшість). А вони лише знають, що "лохдауни" запроваджувати. До сих пір навіть справжньої вакцинації не розпочали. Завезли якийсь сумнівний індійський "шмурдяк" і вважають, що справу зроблено.
06.04.2021 05:45 Відповісти
Либеральный террор подавляет сопротивление новой диктатуре.
youtube.com/watch?v=jEZhYZrktCk
06.04.2021 06:02 Відповісти
youtube.com/watch?v=N-NyBBXo9fw
06.04.2021 06:08 Відповісти
Хочу вакцину
06.04.2021 06:15 Відповісти
Для тёщи ?
06.04.2021 07:39 Відповісти
Долгоиоп!
06.04.2021 06:38 Відповісти
Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко - Цензор.НЕТ 1480
06.04.2021 06:48 Відповісти
Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко - Цензор.НЕТ 6524
06.04.2021 06:56 Відповісти
Все познается в сравнении. В г1969 году В Москве болело по сто тысяч. И ничего не закрывали масок не носили и ни кого не вакцинировалм, но за месяц все пришло в норму, У беларусов консультируйся у них экономика без ковида работает но вам тварям продажным зто не нужно. Не чем прикрыть свое воровство
06.04.2021 07:06 Відповісти
Ти хош як у *бацьки *в колгоспах працювати !?
06.04.2021 07:14 Відповісти
С доктором Стравинским?
06.04.2021 07:23 Відповісти
Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко - Цензор.НЕТ 2848
06.04.2021 08:05 Відповісти
цікаво, німецькою він так само говоре, чи все ж таки логічніше.
06.04.2021 11:31 Відповісти
как хорошо ублюдок Кличко спелся с Нелохом-Бабадакалем ...
06.04.2021 09:07 Відповісти
 
 