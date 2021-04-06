Ми спеціально посилили локдаун у Києві, я постійно консультуюся з Інститутом Коха, - Кличко
Обмеження в роботі транспорту в Києві - це єдиний спосіб перервати ланцюг поширення коронавірусу, коли немає можливості проводити вакцинацію.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спеціально підсилили локдаун і обмеження в переміщенні транспортом. Це єдиний шлях, який на сьогодні забезпечить розрив в передачі інфекції", - пояснив Кличко.
За його словами, таке рішення було ухвалено, зокрема, після консультацій з німецьким Інститутом імені Роберта Коха, який займається вивченням інфекційних захворювань.
"Я постійно консультуюся з Інститутом Коха, одним з провідних вірусологічних інститутів світу. І багато країн Європи зараз прийшли до таких обмежень", - розповів Кличко.
За словами мера Києва, є два способи, завдяки яким можна зупинити поширення коронавірусу. Перший - вакцинація, другий - переривання ланцюжка передачі інфекції. Тому міська влада столиці вирішила запровадити обмеження в транспорті, щоб перервати цей ланцюжок.
Переміщатися в громадському транспорті можуть тільки ті, хто має стосунок до забезпечення життєдіяльності Києва - медики, військові, поліція, працівники комунальних підприємств та інші. "Ми роздали 500 тисяч перепусток", - уточнив Кличко.
Вот тут возникает вопрос не только лишь к властям столицы, но и к более другим по преимуществу зеленым лицам должностного цвета - почему у нас приходится выбирать более второе, то есть запирание в локдаун, в связи с причинами проваленной невозможности вакцинации в сегодняшнем и даже в завтрашнем дне? Если я вам такое скажу - поймете ли вы, что я хотел вам, в первую очередь, так сказать?
Це все кодло якраз перегризе горлянки за ковток кисню в лікарні (їм навіть буде пофіг на те, що концентратори від Пороха), буде триндіти про те, що всі ліки безкоштовні ("па тиливизару сказали", а ситуація в стаціонарах - це зовсім не те, про що патякає наш мінздрав), і, думаю, що й вакцинуються раніше за інших (в нас завжди знайдуться степанови-богатирьови-пальчевські з вакцинкою на продаж - "ничего личного...")
- ни в одной стране мира власти не додумались дестабилизировать и без того непростую экономическую ситуацию путем блокирования общественного транспорта
Воистину: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Ну это к слову.
или
назови страну в которой влсти додумались бы до подобного идиотизма
или иди на ... и не возвращайся
Ахметов и Фирташ перебьются, если власть заботится именно о людях.
Держпідприємства - банкрути;
Зовнішній борг- зріс на 12 мільярдів$;
Економіка- впала;
МВФ- пішов;
Коломойський, Ахметов, Фірташ, Пінчук, Медведчук - за рік
сукупно збільшили статки на 7 мільярдів $.
Особливо кепські справи за підсумками коронакризи у Ахметова, який збільшив статки більше ніж в 2 рази
Люди які захворіли, самостійно добираються до лабораторій для здачі тестів. Потім самостійно ходять по аптеках в пошуку ліків. І самостійно лікуються (переважна більшість). А вони лише знають, що "лохдауни" запроваджувати. До сих пір навіть справжньої вакцинації не розпочали. Завезли якийсь сумнівний індійський "шмурдяк" і вважають, що справу зроблено.
youtube.com/watch?v=jEZhYZrktCk