США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією

Вашингтон цього тижня запровадить санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, розміщеному у Федеральному реєстрі США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відповідно до CAATSA, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат оборонної індустрії (SSM), у період після 2 серпня 2017 року здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені", - зауважується в документі.

При цьому уточнюється, що держсекретар США визначив необхідність запровадити обмеження проти SSB, а також його керівників – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.

Санкції набудуть чинності 7 квітня. Вони передбачають заборону на в'їзд до США, блокування активів на американській території, а також заборону на фінансові операції з цими особами. Крім того, вводиться заборона на експорт зі США та надання кредитів SSB на суму понад $10 мільйонів.

Як повідомлялося, адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні через закупівлю ними російських комплексів ППО С-400, що розходиться зі спільними інтересами в межах союзництва в НАТО.