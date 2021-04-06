УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10220 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 146 18

США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією

США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією

Вашингтон цього тижня запровадить санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, розміщеному у Федеральному реєстрі США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відповідно до CAATSA, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат оборонної індустрії (SSM), у період після 2 серпня 2017 року здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені", - зауважується в документі.

При цьому уточнюється, що держсекретар США визначив необхідність запровадити обмеження проти SSB, а також його керівників – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.

Санкції набудуть чинності 7 квітня. Вони передбачають заборону на в'їзд до США, блокування активів на американській території, а також заборону на фінансові операції з цими особами. Крім того, вводиться заборона на експорт зі США та надання кредитів SSB на суму понад $10 мільйонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім

Як повідомлялося, адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні через закупівлю ними російських комплексів ППО С-400, що розходиться зі спільними інтересами в межах союзництва в НАТО.

Автор: 

санкції (12578) США (24092) Туреччина (3665)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А Бульбарусь підтримає Ху"лостан,нападом на Україну з півночі.
показати весь коментар
06.04.2021 07:53 Відповісти
+4
Звісно то Лукавий тарган сам на танках на кордон з Україною їде,а всі бульбаруси тут ні до чого.
показати весь коментар
06.04.2021 08:06 Відповісти
+3
Турция заявила, что поддержит Украину с моря в случае конфликта со стороны РФ.

США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією - Цензор.НЕТ 1614
показати весь коментар
06.04.2021 07:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турки …такі тууурки!!!
показати весь коментар
06.04.2021 07:48 Відповісти
І яка доля чекає спільні оборонні проекти України з Туреччиною?
показати весь коментар
06.04.2021 07:58 Відповісти
Турция заявила, что поддержит Украину с моря в случае конфликта со стороны РФ.

США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією - Цензор.НЕТ 1614
показати весь коментар
06.04.2021 07:50 Відповісти
А Бульбарусь підтримає Ху"лостан,нападом на Україну з півночі.
показати весь коментар
06.04.2021 07:53 Відповісти
Я не знаю таких, если только Литвин-ябатька, с его "батькой" лукавым.
показати весь коментар
06.04.2021 08:00 Відповісти
Звісно то Лукавий тарган сам на танках на кордон з Україною їде,а всі бульбаруси тут ні до чого.
показати весь коментар
06.04.2021 08:06 Відповісти
эрдо-хану можно верить...
показати весь коментар
06.04.2021 09:00 Відповісти
Коли це вона таке заявляла? Щось не пригадую
показати весь коментар
06.04.2021 09:16 Відповісти
И какова зависимость Байракотаров от экспорта из США и Канады?
показати весь коментар
06.04.2021 08:01 Відповісти
а за чей счет покупаются байрактары?
показати весь коментар
06.04.2021 08:15 Відповісти
Там оптико-разведывательный комплекс из Канады, если не ошибаюсь
показати весь коментар
06.04.2021 09:20 Відповісти
Раздрай в стане НАТО ?
Нехорошо.
показати весь коментар
06.04.2021 09:19 Відповісти
"Милі лаються тільки тішаться". Десяток прізвищ та 10 млн. А С400 розібрали до гвинтика. І про заборону F35 ні згадки.
показати весь коментар
06.04.2021 09:46 Відповісти
Так Эрдоган как-то сказал что Крым не рускый но и не Украинский, помнится, думаете турки будут лучше русни? Если руснья собирается сделать "ру-импэрию грейтаген" то турки строят свою османскую импэриу грейтаген, не замечаете?
показати весь коментар
06.04.2021 10:09 Відповісти
сша так часто пищит про санкции что это уже стало фоновым шумом, на который не обращают внимания
показати весь коментар
06.04.2021 10:44 Відповісти
КАКИЕ НАХЙ САНКЦИИ !!! ЛИБО ЗАБРАТЬ У ТУРЦИИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!! ЛИБО ДАТЬ УКРАИНЕ 1000 ЯДЕРНЫХ РАКЕТ !!!
показати весь коментар
06.04.2021 10:54 Відповісти
 
 