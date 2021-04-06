15 ударів ножем і 5 викруткою: під Києвом 25-річний хлопець жорстоко вбив чоловіка, який запросив його для інтимного масажу. ВІДЕО+ФОТО
Правоохоронці Київської області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 41-річного жителя столиці на його дачі в селі Круглик Обухівського району. УВАГА! Матеріал містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду людям з ослабленою психікою, вагітним та особам, які не досягли 18-річного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в регіоні Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, в суботу, 3 квітня, в селі Круглик Обухівського району 25-річний хлопець завдав приблизно 15 ударів викруткою і 5 ножових поранень чоловіку, який запросив його для інтимного масажу.
Нєбитов зазначив, що поліцейським Київської області знадобилося менше доби, щоб встановити і затримати зловмисника. Він зізнався в скоєному і вже перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
"Але, на жаль, це не поверне чоловіка і батька осиротілій родині.
Безпечність завжди карається, іноді ціною життя. Вкотре нагадую, не будьте легковажними! Цінуйте традиції і сімейні цінності! Життя нам дається лише один раз! Тільки разом ми зробимо Київщину безпечнішою", - додав Нєбитов.
інтимний "масаж" - діло тонке і делікатне! декілька раз отримаєш "масаж", а потім ррррааааз - і "15 ударів ножом і 5 викруткою". ні разу не жаль *****а, але пацан все-таки своє має відсидіти.... Закон, як не як! Хоча, якщо знайте норм адвоката, то той відмаже (ще й в Україні - пффф...) - хай просто каже, що ******* хотів послуг проституції (яка в Україні заборонена) і мало не нападав на нього з вимогами підставити очко, але пацан "нЄ растЄрялса" і "нашла каса на камєнь"!
Нет, тут что-то в массаже пошло не так! Может жертва перед массажем ела виноград с косточками и этого ей не простили...
Нов любом случае, это новость по праву должна занимать первые полосы всех украинских СМИ! Сфера интимных услуг - это святое, это государствообразующая отрасль экономики...
А виновна в этом жена!
Это как нужно было прививать отвращение к сексу с женщиной.
Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника" - це ж треба які молодці, а сєпарів і терористів в упор не помічають.
3 апреля, в селе Круглик Обуховского района 25-летний парень нанес около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине
Не в этой разнице конечно суть, но коль ломишься давать указания по руководству чуть ли не во всех отраслях деятельности государства, прежде научи своих подчиненных писак не путать детали.
