15 ударів ножем і 5 викруткою: під Києвом 25-річний хлопець жорстоко вбив чоловіка, який запросив його для інтимного масажу. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці Київської області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 41-річного жителя столиці на його дачі в селі Круглик Обухівського району. УВАГА! Матеріал містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду людям з ослабленою психікою, вагітним та особам, які не досягли 18-річного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в регіоні Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в суботу, 3 квітня, в селі Круглик Обухівського району 25-річний хлопець завдав приблизно 15 ударів викруткою і 5 ножових поранень чоловіку, який запросив його для інтимного масажу.

Нєбитов зазначив, що поліцейським Київської області знадобилося менше доби, щоб встановити і затримати зловмисника. Він зізнався в скоєному і вже перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

"Але, на жаль, це не поверне чоловіка і батька осиротілій родині.

Безпечність завжди карається, іноді ціною життя. Вкотре нагадую, не будьте легковажними! Цінуйте традиції і сімейні цінності! Життя нам дається лише один раз! Тільки разом ми зробимо Київщину безпечнішою", - додав Нєбитов.