В Україні розробляють новий національний план вакцинації: до кінця року ми маємо прищепити більшу частину населення, - Степанов
Новий Національний план вакцинації, який наказав розробити президент України Володимир Зеленський, має підняти питання про вакцинацію на більш високий рівень у нашій країні. До цього питання підключать низку міністерств і регіональні органи влади.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Степанова, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення проти коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більш медичний аспект і вже діє по всій території України.
Також на засіданні РНБО в п'ятницю було прийнято рішення про ще один Національний план вакцинації. Він потрібен для того, аби підняти питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.
"Це, навпаки, підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні і доставці вакцин в Україну, так і ОДА, органів місцевого самоврядування", - пояснює Степанов.
Він також додав, що в плані вакцинації, про який говорив президент, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.
"Ми протягом 2021 року маємо вакцинувати більшу частину населення України, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет", - підкреслив Степанов.
Бо по 19- тисяч щоденно на 38+ млн населення це 2000 днів...
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации" Степанов В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом И так будет до тех пор, пока не сядут все !