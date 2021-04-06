В Україні розробляють новий національний план вакцинації: до кінця року ми маємо прищепити більшу частину населення, - Степанов

Новий Національний план вакцинації, який наказав розробити президент України Володимир Зеленський, має підняти питання про вакцинацію на більш високий рівень у нашій країні. До цього питання підключать низку міністерств і регіональні органи влади.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Степанова, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення проти коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більш медичний аспект і вже діє по всій території України.

Також на засіданні РНБО в п'ятницю було прийнято рішення про ще один Національний план вакцинації. Він потрібен для того, аби підняти питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.

"Це, навпаки, підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні і доставці вакцин в Україну, так і ОДА, органів місцевого самоврядування", - пояснює Степанов.

Він також додав, що в плані вакцинації, про який говорив президент, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.

"Ми протягом 2021 року маємо вакцинувати більшу частину населення України, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет", - підкреслив Степанов.