В Україні розробляють новий національний план вакцинації: до кінця року ми маємо прищепити більшу частину населення, - Степанов

Новий Національний план вакцинації, який наказав розробити президент України Володимир Зеленський, має підняти питання про вакцинацію на більш високий рівень у нашій країні. До цього питання підключать низку міністерств і регіональні органи влади.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Степанова, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення проти коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більш медичний аспект і вже діє по всій території України.

Також на засіданні РНБО в п'ятницю було прийнято рішення про ще один Національний план вакцинації. Він потрібен для того, аби підняти питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.

"Це, навпаки, підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні і доставці вакцин в Україну, так і ОДА, органів місцевого самоврядування", - пояснює Степанов.

Він також додав, що в плані вакцинації, про який говорив президент, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.

"Ми протягом 2021 року маємо вакцинувати більшу частину населення України, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет", - підкреслив Степанов.

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+6
Может просто вакцинировать надо, а не планы разрабатывать?
показати весь коментар
06.04.2021 08:14 Відповісти
+6
Как всегда ссут в глаза. Начиная со стадиона и до сих пор ссут в глаза зебиллам. Доколе!
показати весь коментар
06.04.2021 08:24 Відповісти
+3
До кінця ЯКОГО року, перепрошую...
Бо по 19- тисяч щоденно на 38+ млн населення це 2000 днів...
показати весь коментар
06.04.2021 08:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До кінця ЯКОГО року, перепрошую...
Бо по 19- тисяч щоденно на 38+ млн населення це 2000 днів...
показати весь коментар
06.04.2021 08:11 Відповісти
PS Це якщо без вихідних.
показати весь коментар
06.04.2021 08:12 Відповісти
Может просто вакцинировать надо, а не планы разрабатывать?
показати весь коментар
06.04.2021 08:14 Відповісти
І ще, обов'язково, побільше штабів. Усиляких і різних.
показати весь коментар
06.04.2021 08:19 Відповісти
В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов - Цензор.НЕТ 460
показати весь коментар
06.04.2021 08:20 Відповісти
Как всегда ссут в глаза. Начиная со стадиона и до сих пор ссут в глаза зебиллам. Доколе!
показати весь коментар
06.04.2021 08:24 Відповісти
Доки не вимруть. Як не потрібний для держави вид.
показати весь коментар
06.04.2021 08:38 Відповісти
Срепанов гавкає вітер носе
показати весь коментар
06.04.2021 08:24 Відповісти
Деякі Держави вже завершують вакцинацію, поки наші тупі бариги лише щось планують. Потвори зелені😠
показати весь коментар
06.04.2021 08:27 Відповісти
В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов/"""" Читаєш все це і розумієш, що нічого не буде зроблено. Степанов! А старий національний план вакцинації зробили? Влітку буде вже третій і т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 08:30 Відповісти
...зебилы, блд...
показати весь коментар
06.04.2021 08:34 Відповісти
А чим старий план не підходив? Що з ним було не так? Хіба що... 🤔 Степанов про інший "план".
показати весь коментар
06.04.2021 08:36 Відповісти
Старый план уже не вставляет...😃
показати весь коментар
06.04.2021 08:38 Відповісти
Тварь.
показати весь коментар
06.04.2021 08:38 Відповісти
Некомпетентное, алчное чмо.
показати весь коментар
06.04.2021 08:53 Відповісти
«Планом» население не вакцинируешь, нужна как минимум вакцина
показати весь коментар
06.04.2021 08:39 Відповісти
Вакцины нет и не будет, но за то есть план вкацинации!
показати весь коментар
06.04.2021 08:55 Відповісти
степанов прибарахлился, теперь и подкапустится
показати весь коментар
06.04.2021 09:04 Відповісти
привить говорят??? а слышится как прибить..
показати весь коментар
06.04.2021 09:07 Відповісти
Слуги всегда будут ДОЛЖНЫ, на то они и слуги, что с них взять.
показати весь коментар
06.04.2021 09:10 Відповісти
Як і зі всім. за що не беруться зелені ідіоти, в зебілів вийшов черговий https://www.youtube.com/watch?v=dSrAzcgo65w ПШИК .
показати весь коментар
06.04.2021 09:22 Відповісти
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации" Степанов В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом И так будет до тех пор, пока не сядут все !
показати весь коментар
06.04.2021 09:33 Відповісти
Читаю эту болтовню и нервы не выдерживают.Степанов, ты что вообще придурок? Или понятия не имеешь об арифметике. Поясняю для твердых, 13 млн в месяц(слова Степанова),это 156 млн в год. А ты говоришь, к концу года больше половины населения. Во б...я министр!!!
показати весь коментар
06.04.2021 10:09 Відповісти
С такими "чемпионскими" темпами смертей и выявления новых больных до конца года и вакцинировать будет не кого.
показати весь коментар
06.04.2021 10:42 Відповісти
не может решить проблему с вакцинацией та же власть, которая и создала эту проблему для Украины и ее народа
показати весь коментар
06.04.2021 11:17 Відповісти
Новый план - Как вакцинировать население без вакцины.
показати весь коментар
06.04.2021 12:00 Відповісти
а безвідповідальний уряд зараз-це якраз розплата за вибір який було зроблено кілька років тому..
показати весь коментар
06.04.2021 15:28 Відповісти
 
 