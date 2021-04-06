В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 545 осіб;

летальних випадків – 430;

одужало – 10 240 осіб;

здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 769 164 особи;

одужало – 1 362 379 осіб;

летальних випадків – 35 017;

проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях", - розповів Степанов.







