В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали
13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 545 осіб;
летальних випадків – 430;
одужало – 10 240 осіб;
здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 769 164 особи;
одужало – 1 362 379 осіб;
летальних випадків – 35 017;
проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну ти то сам зелений "графін" за гроші, а звичайним людям така дурня нащо?
Простые объяснения и быстрые решения бывают только у дураков.
думай...те
но меня ПОЛНОСТЬЮ игнорировали большиснтво..
зеленский фактически УБИЛ 100 000 украинцев запустив ковид.
если чел в клетку со львом сажает человека - то это судят как убийство. если чел в страну запустил смертельный вирус - то . .. . . то ЧТО? какие последствия для этого человека?
Судіть самі. Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.
А Ви вірите, що вакцинація вбереже Вас від СО2?
Технічне рішення виходу з кризи є, але політики заради грабунку хворих це рішення ховають.
Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.
У рамках програми «Обрій 20», перед пандеміями, я запропонував 18 актуальних проектів, здатних вивести Україну та ЄС на перше місце у Світі по прибуткам, та запобігти пандеміям… Серед інших, є запропонований бізнесовий проект серійного виготовлення пристрою, який видобуває СО2 з атмосфери і перероблює в екологічно чисту енергію.
Параметри пристрою. Повна безвідходність. ККД (коефіцієнт корисної дії) до 95%. Маса пристрою 100 кг. Собівартість серійного зразка, мільйон євро. Потужність 100 КВт год. З одного кг СО2 пристрій отримує 8000 Мвт енергії. Встановлювати пристрій планують на елітні машини BMB, літаки, вертольоти, кораблі… Виготовлення пристрою в Україні, забезпечить українців роботою з гідною зарплатою. Монополізація інновації олігархами - недопустима.
А Ви вірите, що вакцинація (добровільне зараження вірусом COVID-19) вбереже Вас від СО2?
Довідка: політика - це насильницький примітивний обман доведених до відчаю безправних громадян, з метою збагатитись за їх рахунок. Те саме, що і релігія.