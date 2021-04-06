УКР
В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

90% ураження легень: у Дніпрі померла 28-річна породілля з COVID-19

В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали 07захворіло – 1 769 164 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали 07одужало – 1 362 379 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали 07летальних випадків – 35 017;

В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях", - розповів Степанов.

карантин (18172) статистика (2255) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+8
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 430 человек, зафиксированы 13 276 новых случаев заражения, 10 240 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 2330
06.04.2021 08:13 Відповісти
+5
Розкажи нам правду з фото-відео. А ми "прозріємо". Хто,де, коли і скільки разів відпочивав ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ
06.04.2021 08:16 Відповісти
+5
Вчора ти був під іншим ніком і під лаптєпрапором. Піші ісчо.
06.04.2021 08:19 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 430 человек, зафиксированы 13 276 новых случаев заражения, 10 240 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 2330
06.04.2021 08:13 Відповісти
Розкажи нам правду з фото-відео. А ми "прозріємо". Хто,де, коли і скільки разів відпочивав ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ
06.04.2021 08:16 Відповісти
Так що там з відпочинками? Хто, де, коли і скільки разів?
06.04.2021 08:19 Відповісти
А чому ж з тебе як з *** свистить?
06.04.2021 08:36 Відповісти
за 5 лет один раз на мальдивах за свой счет, за 2 года 20 раз на катарах, оманах,букавелях за державный счет
06.04.2021 08:33 Відповісти
где фотки? или очередной высер от зебобиков.
06.04.2021 08:58 Відповісти
Хочу повідомити тобі, тролю зелений, що анекдот про графиню, яка жаліється на свою служницю через те, що підозрювала її у викраденні прикрас, і хоча прикраси потім знайшла у власному ж сейфі, але ж "...неприємний осад таки залишився" - це лише анекдот. Але ти поводишся, як та анекдотична графиня, та ще й намагаєшся усіх зробити такими ж "графинями", як і ти сам.
Ну ти то сам зелений "графін" за гроші, а звичайним людям така дурня нащо?
06.04.2021 12:00 Відповісти
Харашо ідьом, чувакі і чувіхі.
06.04.2021 08:17 Відповісти
Зеля, конечно, мудак, но сколько можно, блд? Дойдите да ближайшего магазина и посмотрите на простое народонаселение...
Простые объяснения и быстрые решения бывают только у дураков.
06.04.2021 09:25 Відповісти
Всё таки напрасно Вы не вакцинируетесь. Ничего страшного в этом нет. Я уже и забыл, что полтора месяца назад сделал вторую прививку. Ну посвербело в носу и досрочная сонливость вечером появилась, и всё. Зато, теперь спокоен. Я смотрю, в Сочи, уже и про маски забыли и никаких карантинов не стало, все работают и болеть перестали.
06.04.2021 08:14 Відповісти
Вчора ти був під іншим ніком і під лаптєпрапором. Піші ісчо.
06.04.2021 08:19 Відповісти
Нет, ты путаешь, не был я вчера под другим ником. Месяца три назад был. А сейчас у меня какой флаг?
06.04.2021 10:52 Відповісти
Чужой.
06.04.2021 15:01 Відповісти
ну хоть зебилье поржало.
06.04.2021 08:29 Відповісти
зеля брехло....нихто не болеет...это он **** придумал
06.04.2021 12:05 Відповісти
мне нравятся менты...если бы клычко для блага народа приказал расстрелять или отправить в концлагерь народ.....ОНИ БЫ ВЫПОЛНИЛИ ПРИКАЗ С УДОВОЛЬСЧТВИЕМ.
06.04.2021 12:11 Відповісти
столько погибло воинов во время выхода из иловайска
думай...те
06.04.2021 13:10 Відповісти
в январе 2020г я здесь и на десятках др сайтах писал что нужно закрыть авиасообщение с Китаем... Азией... Южной Европой.. и т.д. - чтобы НЕ пустить заразу..... иначе
но меня ПОЛНОСТЬЮ игнорировали большиснтво..
зеленский фактически УБИЛ 100 000 украинцев запустив ковид.
если чел в клетку со львом сажает человека - то это судят как убийство. если чел в страну запустил смертельный вирус - то . .. . . то ЧТО? какие последствия для этого человека?
06.04.2021 18:00 Відповісти
Політика у ставленні до ********: енергетики, пандеміям; вбиває здоровий глузд.

Судіть самі. Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.

А Ви вірите, що вакцинація вбереже Вас від СО2?

Технічне рішення виходу з кризи є, але політики заради грабунку хворих це рішення ховають.
07.11.2021 10:09 Відповісти
Йде найкривавіша третя Світова війна, вірусна. Вже вбито понад 250 мільйонів громадян Землі. Але кому війна, а політикам, олігархам - мати рідна. Судіть самі.

Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.

У рамках програми «Обрій 20», перед пандеміями, я запропонував 18 актуальних проектів, здатних вивести Україну та ЄС на перше місце у Світі по прибуткам, та запобігти пандеміям… Серед інших, є запропонований бізнесовий проект серійного виготовлення пристрою, який видобуває СО2 з атмосфери і перероблює в екологічно чисту енергію.

Параметри пристрою. Повна безвідходність. ККД (коефіцієнт корисної дії) до 95%. Маса пристрою 100 кг. Собівартість серійного зразка, мільйон євро. Потужність 100 КВт год. З одного кг СО2 пристрій отримує 8000 Мвт енергії. Встановлювати пристрій планують на елітні машини BMB, літаки, вертольоти, кораблі… Виготовлення пристрою в Україні, забезпечить українців роботою з гідною зарплатою. Монополізація інновації олігархами - недопустима.

А Ви вірите, що вакцинація (добровільне зараження вірусом COVID-19) вбереже Вас від СО2?

Довідка: політика - це насильницький примітивний обман доведених до відчаю безправних громадян, з метою збагатитись за їх рахунок. Те саме, що і релігія.
08.11.2021 22:19 Відповісти
 
 