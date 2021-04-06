Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали кульових поранень, несумісних із життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій: "5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт, поблизу населеного пункту КАЛИНІВКА, Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних Сил України. Того ж дня, проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту".

"Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - наголосили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.