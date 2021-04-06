УКР
Агресія Росії проти України
Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали

Минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали кульових поранень, несумісних із життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Золотого-4, - ОТУ "Північ"

"Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій: "5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт, поблизу населеного пункту КАЛИНІВКА, Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних Сил України. Того ж дня, проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту".

"Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - наголосили в пресцентрі ОС.

Також читайте: Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки, - ОТГ "Схід"

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Автор: 

Пока наших пацанов на Донбассе российские оккупанты расстреливают как в тире, ЗЕ-Бубочка нежиться на песочке в Катаре и рассуждает о соблюдении режима тишины ... И никто не собирает по этому поводу позачергову сесию Верховной рады... Может пора депутатов отправить на передовую в окопы в качестве мишеней?
показати весь коментар
06.04.2021 08:50 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7366

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7430
показати весь коментар
06.04.2021 08:47 Відповісти
https://www.facebook.com/portnikov?*************************************************************************************************************-MBzXS0zhZTGyZPVfpGXyaTW1pUBQkWUjV_G6x2CMS9Q5LeuaVy03Svfe7wbQ2OkZybzSYQ0ud0w&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Портников

https://www.facebook.com/portnikov/posts/4618621198164244?*************************************************************************************************************-MBzXS0zhZTGyZPVfpGXyaTW1pUBQkWUjV_G6x2CMS9Q5LeuaVy03Svfe7wbQ2OkZybzSYQ0ud0w&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·

Це і є приголомшливий і непоправний провал української політики і дипломатії після очевидних успіхів останніх тижнів. Обиватель, прихильник Зеленського - як і сам Зеленський - навіть не зрозуміє, який це провал. Тому що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники взагалі нічого не розуміють у реальному житті. Опонент Зеленського вирішить, що президент відправився до Катару не дарма - а на таємні переговори із російськими можновладцями.

А насправді все просто. Зеленський відправився до Катару просто тому, що відправився до Катару. Просто тому, що йому так захотілося. Просто тому, що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники не відчувають ніякої відповідальності за нашу країну. Катар - так Катар, чому б і ні?
І це зовсім не означає, що російська загроза зникла. Це означає, що тепер нам просто не будуть особливо довіряти, коли ми будемо про неї говорити. І росіяни можуть відчувати себе набагато більш впевнено - і біля наших кордонів, і на нашій землі.
Не можна голосно кричати "вовки" і демонструвати, що сам ти цих вовків не помічаєш.
показати весь коментар
06.04.2021 09:01 Відповісти
Ця пліснява зараза, вважає, що провівши розмови з "дорослими дядями", вже переклала відповідальність за безпеку України на американців, англійців, НАТО, Європу.
Тому, всім кагалом, можна мотнутися в Катар відпочити від хвилювань, поплавати та принизити керівництво арабської країни підошвами своїх черевиків. Від імені України.
показати весь коментар
06.04.2021 10:25 Відповісти
Точно так же, як вони (бездарні продажні злодюжні брехливі клоуни) переклали відповідальність за зрив (фактично - повний провал) вакцинації проти КОВІД. Спочатку ВР зняли відповідальність з постачальників вакцини за її НЕефективністЬ а далі МОЗ і КМУ переклали відповідальність за зрив щеплень на ... місцеві органи.
Все чіки-пуки: безкарно завозиться в Україну різний непотреб за мільярди бюджетних грошей, стрижутьс "відкати (єстесссно...), люди, медики відмовляються щепитися непровіреними і ннеефективними та навіть шкідливими (!) препаратами, народ хворіє і померає сотнями, а вище керівництво країни і галузі ОЗ, напхавши кишені "відкатами" невинно сидить і обурюється "бездіяльністю місцевих органів". Таке - то...
показати весь коментар
06.04.2021 11:28 Відповісти
Гребаные кондомы, для чего вы наших от Золотого отводили???
показати весь коментар
06.04.2021 09:09 Відповісти
"Вооруженные Силы неизменно придерживаются режим прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей" - это издевательство долго воины будут терпеть?! Есть в руководстве страны и армии хоть кто-то с яйцами? Или одни арестовичи с ермаками? А где Наев?

Царство Небесное погибшим, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
показати весь коментар
06.04.2021 09:21 Відповісти
О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеркнули в пресс-центре ОС - хворі люди..., в нас війскові гинуть вже кожен день, а вони неуклонно..., а скільки потрібно цих смертей на день - 5,10, 50... а наша неуклонность буде тільки зростати...
показати весь коментар
06.04.2021 09:22 Відповісти
Коментарі труть.Цензор вже теж продався? Не подобається,коли дібільного клоуна ображають?
показати весь коментар
06.04.2021 09:24 Відповісти
Внештатный советник.... хехехе
показати весь коментар
06.04.2021 13:51 Відповісти
Поки найвеличніший гріється на сонечку...
показати весь коментар
06.04.2021 10:05 Відповісти
А у відповідь на вбивство українських воїнів, дотримування "режиму тиші", для повної безпеки терористів, ім. ВАЗеленського.
Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4816
показати весь коментар
06.04.2021 10:16 Відповісти
Золотое 4 это там где клоун отвел наши войска и обещал вернуть на старые позиции в случае нарушения "перемирия"?
показати весь коментар
06.04.2021 11:07 Відповісти
И не только там. А в плане обещаний так уже рекордсмен.
показати весь коментар
06.04.2021 11:22 Відповісти
Путинило провоцирует Украину на ответку, подтягивает войска для вторжения.( как в Грузию под фишкой " принуждение к миру", правда им таких полномочий не кто не давал) Есть правда один исторический нюанс. Даже полное прекращение любого вида огня со стороны Украины, даже отвод войск ничего не даст, если Раша захочет начать активную стадию войны. А причина.. Да боже мой.. Мы же все знаем из истории как Финляндия в 1939 " первой напала" на СССР, и в том же 1939 Польша тоже " первой напала" на Германию, вторая чеченская война началась как ответ " на якобы подрывы домов в РФ чеченцами" , ввод войск в Афганистан был произведен СССР " по нижайшей просьбе афганского народа" и т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 11:25 Відповісти
Так и будет.... только степь подсохнет....Хотят исторически вернуть правобережную....для начала...
показати весь коментар
06.04.2021 13:53 Відповісти
Что бы добраться в правобережную, нужно еще до левого берега дойти. ( Правобережная Украина это на запад от Днепра) Определение стороны реки делается, нужно стоять спиной к истоку , лицом к устью ну а дальше где левая, где правая.) Это для информации.
показати весь коментар
06.04.2021 14:35 Відповісти
Просто Виталик не местный, не разбирается еще в сторонах Украины)
показати весь коментар
06.04.2021 15:00 Відповісти
Это точно.. три класса при тюрьме...Он еще ниже вставил свои " три копейки" Путая левый и правый берег...
показати весь коментар
06.04.2021 19:39 Відповісти
Для информации почитай историю вначале а потом рассказывай....Дети, где вас набирают ? В каких тиктоках?
показати весь коментар
06.04.2021 18:48 Відповісти
Внучек... плохо ты видать учился, я уж молчу про " Историю" Левобережье Украины это от Дона до Днепра, а по другую сторону Правобережная Украина. Не ну такое не знать , это конечно капец... ты хоть в интернете посмотри где что.
показати весь коментар
06.04.2021 19:45 Відповісти
Хехехе так именно та о которой говоришь -левобережная по «вечному миру» и так Российская вместе с Киевом за который ещё и заплатили деньгами полякам.... Русско польская война и Андрусовский мир как предпосылка к «вечному миру» Ну а по Переяславской войско СБХ ...вообще присягает на верность царю ... российскому ..... Ну Мазепа проиграл Петру 1 , предал его Карлу ( хотя и формально объединил 2 Украины) теперь дальше ....а дальше Екатерина уже присоединяет правобережную .... как сказал Дудаев - имперские замашки))) хехех Дети зрите в корень ...
и да самое главное вы же понимаете что Ялтинская конференция не в счёт...вообще)))
показати весь коментар
06.04.2021 20:12 Відповісти
Это все фэнтезийные бредни для слабоумных, так выходит что жена должна бывшему мужу давать потому что раньше были женаты)))))) Мы вам не Мазепу будем показывать, а Сагайдачного.
показати весь коментар
06.04.2021 20:30 Відповісти
Ну так давай на первый канал и скажи там ))))) бугагага Так именно такая риторика и идёт ещё с первой пресс конференции ВВП....Уже дети выросли которые учились на книгах о « великой империи»
Я с ними могу только согласиться с термином « дурачьё малороссское» и то относительно верхушки правительства....Как можно всерьёз воспринимать коксошута и хапуг олигархов...
Сегодня уже 2 погибло.... у Коксошута Катара акта)))
показати весь коментар
06.04.2021 20:48 Відповісти
хехехе... Этож какая тогда по этой логике должна быть Монголия.. От Тихого океана до Венгрии. Смешно А Италия вспоминая границы Римской империи, А владения Испании времен Карла 5.. А Австрия времен 1820 года А Швеция времен 1660 года. а Великобритания времен королевы Виктории, А Польша, в свое время, а Турция, а Иран.., а Китай, Венгрия, Япония да чего там это можно сказать практически о любой стране вплоть до Люксембурга. Вспомнили Андрусовское перемирие, а почему не Полянский мирный договор 1634 к примеру между Московитами и Речью Посполитой.. Шутить изволите.
показати весь коментар
07.04.2021 12:46 Відповісти
Нееее тут логика другая -выбирается и рассматривается самое «удачное» историческое что было у Российской империи))) ....
показати весь коментар
07.04.2021 12:59 Відповісти
Ну тогда восточная Турции ( Карская обл), Илийский край ( Китай), Порт Артур, КВЖД, а то и Маньчжурия от Китая, Южный берег Каспийского моря от Ирана , Польша, Финляндия, Аляска ( США.. правда тут продали лишенцы..), какое то время большая часть Румынии ( Валахия и Молдавия) перед 1812 годом. Иранский Азербайджан во времена 2 й мировой.. Может что и упустил. ( это помимо СССРовских границ). Как говорил Путинило питерских подворотен "границы Рашистана не заканчиваются не где" Мечты о Константинополе и проливах тоже ведь не кто не отменял. Правда начал от почему то не с Турции, Китая, США, Польши, Ирана и даже не Финляндии " очко то не алюминиевое". ( даже) ищет где поразбойничать и не получить поджопника.
показати весь коментар
07.04.2021 13:13 Відповісти
Самое удачное ...ну конечно такое, за что не дадут поджопник))))
показати весь коментар
07.04.2021 15:22 Відповісти
Неее «вечный мир» позднее 1686 - темболее и экземпляр есть)))) в музее у РФ))))
Никто же не обсуждает Ялтинскую конференцию... хехехе....
Вот Германия доиграется и введут санкции за СП2 - разделят как после 2 мировой....бугагага
показати весь коментар
07.04.2021 13:05 Відповісти
А членограй поехал советовать арабам как чемпионат мира по футболу проводить
показати весь коментар
06.04.2021 11:38 Відповісти
Наркоман
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
Царство Небесне, вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
06.04.2021 11:40 Відповісти
Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8190

...
показати весь коментар
06.04.2021 12:03 Відповісти
Якщо після загибелі відразу 4-х наших хопців у когось ще були якісь сумніви (трагічна випадковість і т.п.), то тепер вони мають вивітритись вмить. Звичайно, "Бубочці" байдуже. Та ось Кулебі, Дещиці, Огризкові, Тарасюкові... та всій народній дипломатії - ні! На запит дипломата США путлерівський лакей пєсков вже дав "достойную одповєдь" ( в стилі нахабно-сралінських напівультиматумів). Окрім як на себе, ми маємо надіятись на Туреччину та Польщу. І турки, і поляки винятково хоробрі і вмілі воїни - із московитом не порівняти. Але як вибити їх зі стану байдужості? Турків необхідно щоденно переконувати: якщо московити окупують Одесу, то відразу вирине проблема Босфору й Дарданеллів, як "ісконно русскіх зємєль" (бо так було сотні раз між 1480 і 1945 роками). До того ж, турки страшенно завинили перед кримотатарами! Поляки чудово знають, але зараз трохи призабули: якщо московські танки опиняться перед Києвом, то завтра вони вже будуть перед Варшавою! Сумнівів бути не може!!!
показати весь коментар
06.04.2021 12:30 Відповісти
Не Мыкола - туркам напомнят что из-за Польши и Украины вышли из Очень зря вышли из «османского мира» скажут нехорошо тогда получилось но кто же знал что вот такая сякая эта Украина и не может она сама по себе жить - мешает всем.... И закроют глаза на курдов и спорные территории армян.... хехе геополитики))))
показати весь коментар
06.04.2021 20:51 Відповісти
Польша? Бугагага - через 10 лет напыжились за «самолёт» который как оказалось « упал ... сам, в дребезги» И что ? Такая помпа ...... я аж сам офигел..... Но больше всего офигела Меркель ( шредер ее Ещё трубой тыкнул снизу) И сказала Меркель полякам - не надо заводиться все уже успокоилось ..... и такнки им перебросила для успокоения ъъъъ.... бугагагага эксперты........ де Юлька ещё камуфляж не одела с эполетами)
показати весь коментар
06.04.2021 20:55 Відповісти
а придурок в Катаре футбол обсуждает.....
показати весь коментар
06.04.2021 13:22 Відповісти
А чем все-таки занимается вроде вполне боевой генерал Наев?
показати весь коментар
06.04.2021 14:58 Відповісти
 
 