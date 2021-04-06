Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС
Минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали кульових поранень, несумісних із життям.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей", - повідомили в штабі.
Також повідомляється, що проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій: "5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт, поблизу населеного пункту КАЛИНІВКА, Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних Сил України. Того ж дня, проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту".
"Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - наголосили в пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
https://www.facebook.com/portnikov/posts/4618621198164244?*************************************************************************************************************-MBzXS0zhZTGyZPVfpGXyaTW1pUBQkWUjV_G6x2CMS9Q5LeuaVy03Svfe7wbQ2OkZybzSYQ0ud0w&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·
Це і є приголомшливий і непоправний провал української політики і дипломатії після очевидних успіхів останніх тижнів. Обиватель, прихильник Зеленського - як і сам Зеленський - навіть не зрозуміє, який це провал. Тому що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники взагалі нічого не розуміють у реальному житті. Опонент Зеленського вирішить, що президент відправився до Катару не дарма - а на таємні переговори із російськими можновладцями.
А насправді все просто. Зеленський відправився до Катару просто тому, що відправився до Катару. Просто тому, що йому так захотілося. Просто тому, що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники не відчувають ніякої відповідальності за нашу країну. Катар - так Катар, чому б і ні?
І це зовсім не означає, що російська загроза зникла. Це означає, що тепер нам просто не будуть особливо довіряти, коли ми будемо про неї говорити. І росіяни можуть відчувати себе набагато більш впевнено - і біля наших кордонів, і на нашій землі.
Не можна голосно кричати "вовки" і демонструвати, що сам ти цих вовків не помічаєш.
Тому, всім кагалом, можна мотнутися в Катар відпочити від хвилювань, поплавати та принизити керівництво арабської країни підошвами своїх черевиків. Від імені України.
Все чіки-пуки: безкарно завозиться в Україну різний непотреб за мільярди бюджетних грошей, стрижутьс "відкати (єстесссно...), люди, медики відмовляються щепитися непровіреними і ннеефективними та навіть шкідливими (!) препаратами, народ хворіє і померає сотнями, а вище керівництво країни і галузі ОЗ, напхавши кишені "відкатами" невинно сидить і обурюється "бездіяльністю місцевих органів". Таке - то...
Царство Небесное погибшим, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
и да самое главное вы же понимаете что Ялтинская конференция не в счёт...вообще)))
Я с ними могу только согласиться с термином « дурачьё малороссское» и то относительно верхушки правительства....Как можно всерьёз воспринимать коксошута и хапуг олигархов...
Сегодня уже 2 погибло.... у Коксошута Катара акта)))
Никто же не обсуждает Ялтинскую конференцию... хехехе....
Вот Германия доиграется и введут санкции за СП2 - разделят как после 2 мировой....бугагага
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
