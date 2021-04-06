УКР
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 856 осіб, загалом - 304 680, - Степанов

304 678 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 856 людей щеплено проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні. 304 680 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 430 осіб, зафіксовано 13 276 нових випадків зараження, 10 240 осіб одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами вакцинації.

"Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 413 561 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1710), Дніпропетровській (1010) та Вінницькій (750) областях, найменше - у Київській (0), Херсонській (10) та Чернігівській (100) областях.

(получили две дозы) - 2 человека.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 856 человек, всего - 304 680, - Степанов - Цензор.НЕТ 5814
показати весь коментар
06.04.2021 08:28 Відповісти
"за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (10) и Черниговской (100) областях."

Супер быстрые темпы вакцинации!
показати весь коментар
06.04.2021 08:32 Відповісти
Мощно...😃
Вирус со смеху дохнет...
показати весь коментар
06.04.2021 08:35 Відповісти
я заметил шо на почти все зашквары власти реагирую - тануваснаПутина, этого же быть не может шоб ТАКОЕ творить то... и почти всегда это подтверждается... ну даже не верю до конца шо при "работе" Стебанова мона купить куртку шо стоит как пару хат в райцентре. это какой же православной личностью быть надо шоп так плевать вна народ.... который тоже православный
показати весь коментар
06.04.2021 08:52 Відповісти
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 856 человек, всего - 304 680, - Степанов - Цензор.НЕТ 1712
показати весь коментар
06.04.2021 08:36 Відповісти
он хвалится так? это как бы Путин шевелюрой хвастался.
ну как так шо даже Африканцы смеются? Стебанов если реально эту куртку купил, при такой "работе", то это даже не дно, это даже не верится шо мона так плевать вна народ
показати весь коментар
06.04.2021 08:50 Відповісти
Чого Київська область третій день нуль уколів?????
показати весь коментар
06.04.2021 11:50 Відповісти
 
 