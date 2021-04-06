За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 856 осіб, загалом - 304 680, - Степанов

304 678 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"12 856 людей щеплено проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні. 304 680 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами вакцинації.

"Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 413 561 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1710), Дніпропетровській (1010) та Вінницькій (750) областях, найменше - у Київській (0), Херсонській (10) та Чернігівській (100) областях.