За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 856 осіб, загалом - 304 680, - Степанов
304 678 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 856 людей щеплено проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні. 304 680 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами вакцинації.
"Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 413 561 особа", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1710), Дніпропетровській (1010) та Вінницькій (750) областях, найменше - у Київській (0), Херсонській (10) та Чернігівській (100) областях.
Супер быстрые темпы вакцинации!
Вирус со смеху дохнет...
ну как так шо даже Африканцы смеются? Стебанов если реально эту куртку купил, при такой "работе", то это даже не дно, это даже не верится шо мона так плевать вна народ