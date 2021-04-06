Пентагон уважно стежить за військовою активністю РФ в Арктиці, - Кірбі

США виступають проти мілітаризації Арктики і ведуть спостереження за активністю Росії в цьому регіоні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок прессекретар Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на запитання про нарощування РФ військової присутності в Арктиці.

"Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо (російську активність. - Ред.). Ніхто не хоче бачити, як Арктика стає мілітаризованим регіоном", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що Арктика відіграє ключову роль для безпеки США і є потенційною сполучною ланкою між США, Європою і Індо-Тихоокеанським регіоном, у результаті чого вона може бути "вразливою для суперництва, що розширюється".

Кірбі додав, що Вашингтон націлений на захист інтересів в Арктиці за допомогою підтримки заснованого на правилах світопорядку і, особливо, через зв'язки США з регіональними союзниками і партнерами.

Водночас Кірбі відмовився озвучити деталі американських розвідувальних оцінок щодо активності РФ у регіоні.