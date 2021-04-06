УКР
Пентагон уважно стежить за військовою активністю РФ в Арктиці, - Кірбі

США виступають проти мілітаризації Арктики і ведуть спостереження за активністю Росії в цьому регіоні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок прессекретар Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на запитання про нарощування РФ військової присутності в Арктиці.

"Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо (російську активність. - Ред.). Ніхто не хоче бачити, як Арктика стає мілітаризованим регіоном", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що Арктика відіграє ключову роль для безпеки США і є потенційною сполучною ланкою між США, Європою і Індо-Тихоокеанським регіоном, у результаті чого вона може бути "вразливою для суперництва, що розширюється".

Кірбі додав, що Вашингтон націлений на захист інтересів в Арктиці за допомогою підтримки заснованого на правилах світопорядку і, особливо, через зв'язки США з регіональними союзниками і партнерами.

Водночас Кірбі відмовився озвучити деталі американських розвідувальних оцінок щодо активності РФ у регіоні.

Сидить чукча на скелі, дивиться в бік Аляски і кричить: "Нищеброды! Голодранцы!" Інший підходить: "Ти про кого?". "Та про американців, звичайно. Аляску купили, а на Чукотку що, грошей не вистачило? Голодранцы! Нищеброды!
Хех. Лаптєдєрєвня як на долоні. Видно навіть сортир з діркою.
вы так следить будете их передвижение до Аляски
Кацапню заморозить и сказать- "Аста лависта,бэби".
Хутин там защищает рускоговорящих пингвинов?
там нет пингвинов....
Коцапы завезут и свои паспорта им выдадут...
Почитай в інеті за чукчів. Вони бійці. ******* і московитских "казачков" і алеутських ескімосів коли це ще не було мейнстрімом.
А обеспокоенность проявляет? А глубокую обеспокоенность? Если серьйозно , то авторитет Пентагона и НАТО за последние 20 лет сильно подупал, никто теперь в Африке и Азии неоглядывается на то ,что скажут в Пентагоне - делают все что хотят.
нато в основном состоит из демократических стран, а в таковых ценность человеческой жизни слишком велика для ведения боевых действий, поэтому нато воюет только там, где им не могут дать отпор, этим авторитет не поднимешь
Внимательно наблюдают ... За Арктикой, за Сирией, за Приднестровьем, за Чечней, за Грузией, за Крымом/Донбасом
Кто-то наблюдает, а кто-то делает.
Что охранять в Арктике? Одно месторождение на Ямале освоили, и газа на 50 лет в ЕС будут качать. А так, США следят, потому что сделать ничего не могут. У США, ОДИН ледокол "Полар стар", которому 40 лет.
