Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок"
Україні необхідно звикати до нової реальності, що вакцинуватися проти коронавірусу доведеться раз на рік, як, наприклад, від грипу.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в інтерв'ю РБК-Україна
За його словами, поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться: "Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму".
"Далі ми будемо дивитися - діє або не діє. Єдине, що я б хотів сказати - у нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися проти COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок", - повідомив Радуцький.
Як повідомлялося раніше, на сьогодні 304 678 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.
Что бы вакцина действовала нужно прививаться 2-3 раза в год. А если вакцина трехэтапная - будем колоться каждый месяц.
что он Перун побери, такое несет? видать что-то таки уколол, но не вакцину?
Одна з найпоширеніших:
Разве ,что сам Радуцкий.
уверен что получится? многие пытались...