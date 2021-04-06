УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10278 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 585 36

Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок"

Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік:

Україні необхідно звикати до нової реальності, що вакцинуватися проти коронавірусу доведеться раз на рік, як, наприклад, від грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в інтерв'ю РБК-Україна

За його словами, поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться: "Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму".

"Далі ми будемо дивитися - діє або не діє. Єдине, що я б хотів сказати - у нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися проти COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок", - повідомив Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна поступово виходить на пік третьої хвилі коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Як повідомлялося раніше, на сьогодні 304 678 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Автор: 

вакцина (4419) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19766)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Кароче будем теперь всю жизнь ходить в масках и колоцца индийским шмурдяком?
показати весь коментар
06.04.2021 08:57 Відповісти
+3
Я це відразу сказав, як тільки вони почали проводити цей теракт та злочинний соціальний експеримент. Тепер все ваше люди нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Вікно Овертона і ящик Пандори відкритий. А все інше закрили...
показати весь коментар
06.04.2021 09:01 Відповісти
+3
...зелебобики, у вас после каждой дозы новая реальность
Радуцкий прогнозирует, что от COVID-19 в Украине нужно будет вакцинироваться раз в год: "Это еще одна причина мировой войны за рынок" - Цензор.НЕТ 761
показати весь коментар
06.04.2021 09:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кароче будем теперь всю жизнь ходить в масках и колоцца индийским шмурдяком?
показати весь коментар
06.04.2021 08:57 Відповісти
Я це відразу сказав, як тільки вони почали проводити цей теракт та злочинний соціальний експеримент. Тепер все ваше люди нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Вікно Овертона і ящик Пандори відкритий. А все інше закрили...
показати весь коментар
06.04.2021 09:01 Відповісти
Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок" - Цензор.НЕТ 612 Стоит вспомнить фильм "Через тернии к звёздам".Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок" - Цензор.НЕТ 612Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок" - Цензор.НЕТ 612Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок" - Цензор.НЕТ 612Радуцький прогнозує, що проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік: "Це ще одна причина світової війни за ринок" - Цензор.НЕТ 612
показати весь коментар
06.04.2021 09:24 Відповісти
Академик разводных наук!
показати весь коментар
06.04.2021 08:57 Відповісти
Надо производить свою вакцину ,хотя бы по лицензии.Нельзя быть вечным попрошайкой.И не не Спутник,а что -нибудь приличное.
показати весь коментар
06.04.2021 08:58 Відповісти
Примат лисий прямоходячий це СУПЕР ПАРАЗИТ, крім того що він живе за рахунок природніх ресурсів планети він ще й живе і використовує собі подібних. Тому кінець в нього буде сумний, Бо крім знищення тіла господаря на якому він паразитує він знищує сам себе з середини. А найстрашніший ворог, як я завжди кажу це ворог внутрішній.
показати весь коментар
06.04.2021 08:59 Відповісти
...зелебобики, у вас после каждой дозы новая реальность
Радуцкий прогнозирует, что от COVID-19 в Украине нужно будет вакцинироваться раз в год: "Это еще одна причина мировой войны за рынок" - Цензор.НЕТ 761
показати весь коментар
06.04.2021 09:03 Відповісти
Грипп сезонный! Ковид нет.
Что бы вакцина действовала нужно прививаться 2-3 раза в год. А если вакцина трехэтапная - будем колоться каждый месяц.
показати весь коментар
06.04.2021 09:03 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 21:54 Відповісти
уже и не смешно - дурак говорит шо надо раз в год укол, но темпы такие шо Моисей меньше времени водил пастухов по пустыне....
что он Перун побери, такое несет? видать что-то таки уколол, но не вакцину?
показати весь коментар
06.04.2021 09:04 Відповісти
Такое впечатление что это ЧМО не знает как приобретается иммунитет у человечества к различным инфекциям! Что это естественный путь !
показати весь коментар
06.04.2021 09:05 Відповісти
В условиях мутации вируса, иммунитет справляется так себе. Но то что это ЧМО делает с ежегодной прививки какую-то сенсацию, говорит только о том что Радуцкий как был фельдшером, так им и остался
показати весь коментар
06.04.2021 09:12 Відповісти
І як ти дожив до свого віку з мутаціями різних респіраторно-синцитіальних, аденовірусів, парагрипозних і грипозних вірусів, одних видів яких - близько двох сотень, якщо імунітет "справляєтья так сєбє"?https://grippua.com.ua/respiratorno-syntsytialna-infektsiia-u-ditey-profilaktyka-ta-likuvannia-hrvi/

показати весь коментар
06.04.2021 09:52 Відповісти
Ты дурак?
показати весь коментар
06.04.2021 09:58 Відповісти
Відповідь буде?
показати весь коментар
06.04.2021 10:00 Відповісти
Точно дурак...Изучи понятие термина "иммунитет" и больше не морочь мои фаберже
показати весь коментар
06.04.2021 10:05 Відповісти
Я питаю, як ти до свого віку дожив з вірусами поруч, чи ти думаєш, шо не хворів на них?
Одна з найпоширеніших:

Респіраторно-синцитіальна інфекція (РС-інфекція) •Ускладнення. •абсцес, • гангрена легенів, • гнійний плеврит, •емпієма плеври, •гнійний перикардит, •медіастиніт. •Смерть у важких випадках наступає від пневмонії, легеневих ускладнень, обумовлених вторинною інфекцією, а також генералізацією інфекції. Абсцедуюча пневмония
показати весь коментар
06.04.2021 10:10 Відповісти
Ясно учиться ты не хочешь. Смешал в кучу различных мнфекционных заболеваний, тем самым подчеркнул что ты полный. мягко говоря, дятел. Тратить время на просвещение дуралеев нет никакого желания
показати весь коментар
06.04.2021 10:22 Відповісти
Ок. Як часто ти вживаєш антибіотики?
показати весь коментар
06.04.2021 10:25 Відповісти
ты лучше не позорься, танкист. Твои познания в медицине не смешат, а просто раздражают. Как можно в 21 веке быть таким умственно убогим. Напомню для танкиста. Речь шла о Ковиде - вирусном заболевании. теперь про антибиотики. Антибиотики - это препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Они не действуют против вирусных и многих других инфекций.
.у тебя гангрена головного мозга. Подскажу. лучшее средство от гангрены - ампутация.
Ликбез закончен. Тема закрыта
показати весь коментар
06.04.2021 10:43 Відповісти
Прості питання, а відповідей нема. Ок, скіки раз в житті лікарі тобі призначали антибіотики в зв'язку з ускладненнями?
показати весь коментар
06.04.2021 11:16 Відповісти
Какое же ты тупое. Как можно ответить на дурацкие вопросы.Трудно объяснить человеку таблицу умножения, когда он считать не умеет. Просьба. Больше не пиши мне свою чушь. Просто купи БМЭ для начала
показати весь коментар
06.04.2021 11:30 Відповісти
><
показати весь коментар
06.04.2021 11:42 Відповісти
дибил ты слышал слово мутация???
показати весь коментар
06.04.2021 10:39 Відповісти
ты кому пишешь, баран?
показати весь коментар
06.04.2021 10:44 Відповісти
Дебилоиды, вы хоть для одного раза всех вакциной (а не шмурдяком) обеспечьте!
показати весь коментар
06.04.2021 09:08 Відповісти
хоть раз в жизни попробуйте..
показати весь коментар
06.04.2021 09:10 Відповісти
Нет в Украине более грамотного эпидемиолога чем фельдшер Радуцкий
показати весь коментар
06.04.2021 09:13 Відповісти
И кто же у нас вакцинировался каждый год от гриппа ?
Разве ,что сам Радуцкий.
показати весь коментар
06.04.2021 09:14 Відповісти
когда появится штам убивающий процентов 50 из больных, ты первый побежишь вакцинироваться)))
показати весь коментар
06.04.2021 10:37 Відповісти
ты его разработаешь?

уверен что получится? многие пытались...
показати весь коментар
29.09.2021 21:55 Відповісти
Я старався всю свою родину прививатит від грипа кожний рік і приблизно в 2004 році мені пощастило привитись американською прививкою різницю відчув що таке індія європа і США навіть не порівнюються так само із ковідом а лохам треба навішати лапшитна вуха
показати весь коментар
06.04.2021 09:36 Відповісти
Істерички, ви ж згодні з... радуцьким, який ще раз підтвердив, шо в них нема мети шось побороти, як віспу свого часу, така боротьба нагадує боротьбу з грипом - нікуди він не подівся.
показати весь коментар
06.04.2021 09:44 Відповісти
Потому то россия и стремиться занять рынок своей вакциной, хотя самим не хватает! Всем уже понятно что будет дальше
показати весь коментар
06.04.2021 10:36 Відповісти
как бы украинский МОЗ не занимался воплощением рашистского сценария вакцинации украинского народа.Не завозят (саботирцуют) вакцины мировых производителей до тех пор пока в конечном итоге ,такие как степанов с крадуцким и ляшками не начнут вешать народу на уши мантру-"все в мире нам обещали вакцину и нас оставили и теперь вакцин нет ,выход один вакцина от "мышебратьев"
показати весь коментар
06.04.2021 11:12 Відповісти
 
 