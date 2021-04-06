Комендантська година навряд чи буде введена, але ми мусимо посилити патрулі Нацполіції і Нацгвардії, - "слуга народу" Радуцький

Глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не будуть вводити комендантську годину. Однак, посилять патрулі Нацполіції і Нацгвардії.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення комендантської години.

"Тому я сподіваюся, що комендантська година навряд чи буде введена, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії в містах, в селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.

Нагадаємо, мер Києва заявив, що комендантська година може з'явитися як протиепідемічний захід, якщо будуть зашкалювати цифри із захворюваності на COVID-19.

