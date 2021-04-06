УКР
Комендантська година навряд чи буде введена, але ми мусимо посилити патрулі Нацполіції і Нацгвардії, - "слуга народу" Радуцький

Глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не будуть вводити комендантську годину. Однак, посилять патрулі Нацполіції і Нацгвардії.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення комендантської години.

"Тому я сподіваюся, що комендантська година навряд чи буде введена, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії в містах, в селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.

Нагадаємо, мер Києва заявив, що комендантська година може з'явитися як протиепідемічний захід, якщо будуть зашкалювати цифри із захворюваності на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні розробляють новий національний план вакцинації: до кінця року ми маємо прищепити більшу частину населення, - Степанов

...у кого цепь длиннее - тот и комендант
06.04.2021 09:01 Відповісти
Как это поможет в борьбе с коронавирусом и если введут коммендантский час, то кто будет главным коммендантом страны?
06.04.2021 08:58 Відповісти
И каково цель патрулирования? Дол-бы!
06.04.2021 09:02 Відповісти
Как это поможет в борьбе с коронавирусом и если введут коммендантский час, то кто будет главным коммендантом страны?
06.04.2021 08:58 Відповісти
...у кого цепь длиннее - тот и комендант
06.04.2021 09:01 Відповісти
у главного "коменданта" страны уголовная неприкосновенность. Но то не надолго
06.04.2021 09:04 Відповісти
это означает . что главзебил договорился в катаре с кацапами о новой сдаче интересов страны и желает ужесточить надзор за стадом что бы не стало бурлить .
06.04.2021 09:15 Відповісти
радуцкий будет торговать масками, а мусора его охранять ...
06.04.2021 09:00 Відповісти
слуги_народа - унылое ГОВНО
06.04.2021 09:00 Відповісти
И каково цель патрулирования? Дол-бы!
06.04.2021 09:02 Відповісти
Боротьба за мир.
06.04.2021 09:26 Відповісти
усилить, в пустом метро..
06.04.2021 09:08 Відповісти
Як можна усіліть ноль?
06.04.2021 09:09 Відповісти
Что понравилось ,так то ,что в заглавии относительно Радуцкого слова
" слуга народа " взяты в кавычки .
06.04.2021 09:10 Відповісти
Правильно! Давайте ще 10 заступників Авакову. Ну і матдопомогу роботягам бо як же ще..?
06.04.2021 10:12 Відповісти
У полиции больше дел нет, только бумажки на входе в метро проверять, работнички
06.04.2021 10:14 Відповісти
 
 