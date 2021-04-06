35-40 тис. випадків коронавірусу за добу можуть бути катастрофою для України, - "слуга народу" Радуцький

Якщо кількість хворих на COVID-19 за добу перевищить 35-40 тис. осіб, то лікарі будуть змушені виконувати протокол черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, зараз відсоток госпіталізацій дуже високий", - зазначив парламентар.

За словами Радуцького, якщо це станеться, то лікарі будуть змушені виконувати протокол черги.

"Це коли лікар буде вибирати, кого рятувати, а кого ні. Я б ворогам цього не побажав. Я б навіть Росії такого не побажав за всієї нелюбові. Це ті речі, коли лікар змушений собою підмінити бога, вирішувати, рятувати життя людині чи ні. Ось це - катастрофа", - наголосив нардеп.

