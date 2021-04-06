35-40 тис. випадків коронавірусу за добу можуть бути катастрофою для України, - "слуга народу" Радуцький
Якщо кількість хворих на COVID-19 за добу перевищить 35-40 тис. осіб, то лікарі будуть змушені виконувати протокол черги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, зараз відсоток госпіталізацій дуже високий", - зазначив парламентар.
За словами Радуцького, якщо це станеться, то лікарі будуть змушені виконувати протокол черги.
"Це коли лікар буде вибирати, кого рятувати, а кого ні. Я б ворогам цього не побажав. Я б навіть Росії такого не побажав за всієї нелюбові. Це ті речі, коли лікар змушений собою підмінити бога, вирішувати, рятувати життя людині чи ні. Ось це - катастрофа", - наголосив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1379146302894772224 11 год
Фінляндія вакцинувала більшість населення. В чому ж секрет успіху? Може президентом обрали російьского шоумена, який зробив кар'єру в квнах? Ні. Президент Фінляндії - фінансист, банкір, юрист, політичний діяч з 30-м стажем. Не може ж бути, що український нарід щось зробив не так?