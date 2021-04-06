УКР
Коронавірус і карантин
2 323 20

35-40 тис. випадків коронавірусу за добу можуть бути катастрофою для України, - "слуга народу" Радуцький

35-40 тис. випадків коронавірусу за добу можуть бути катастрофою для України, -

Якщо кількість хворих на COVID-19 за добу перевищить 35-40 тис. осіб, то лікарі будуть змушені виконувати протокол черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, зараз відсоток госпіталізацій дуже високий", - зазначив парламентар.

За словами Радуцького, якщо це станеться, то лікарі будуть змушені виконувати протокол черги.

"Це коли лікар буде вибирати, кого рятувати, а кого ні. Я б ворогам цього не побажав. Я б навіть Росії такого не побажав за всієї нелюбові. Це ті речі, коли лікар змушений собою підмінити бога, вирішувати, рятувати життя людині чи ні. Ось це - катастрофа", - наголосив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантська година навряд чи буде введена, але ми мусимо посилити патрулі Нацполіції і Нацгвардії, - "слуга народу" Радуцький

карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+13
Катастрофа для Украины - это ваш гребаный цЫрк. Остальное - только следствие.
06.04.2021 09:11
+9
"Слуга Урода" это катастрофа для Украины,а уже потом смертельная пандемия
06.04.2021 09:09
+5
И это чмо ...которое продало все маски и другие средства защиты в самом начале пандемии...и тем самым обеспечило рост щаболеваемости позволяет себе что то там вякать о катастрофе???
06.04.2021 09:13
а в 35 тысяч все евреи попадут мусульманские ублюдки кацапские проститутки что во власти засели?? бубочка например его выводок вместе с Ленкой а может просто перестать воровать МИИЛЛИАРДЛАМИ И СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ НАША МЕДИЩИНА МОГЛА И 50 ТЫСЯЧ В СУТКИ СПОКОЙНО ОБСЛУЖИВАТЬ БЕЗ НАПРЯГА... ублюдки когда вы твари во власти то освободите Украину от своего животного существования???!!
06.04.2021 09:23
Какой-то он неправильный этот слуга урода. Ему же бубачка ясно сказал, что мы ЧМОпионы по борьбе с пандемией.
06.04.2021 09:10
кРадуцкий, успешный клоун этого цирка-балагана...
06.04.2021 09:51
у крадуцкого кляп выпал??
06.04.2021 09:11
Проданные, в начале эпидемии, маски по ночам не снятся ?
06.04.2021 09:13
Он не ЧМО! Он успешный Миша - фельдшер, которому в ноги кланяются профессора!
06.04.2021 09:41
Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1379146302894772224 11 год

Фінляндія вакцинувала більшість населення. В чому ж секрет успіху? Може президентом обрали російьского шоумена, який зробив кар'єру в квнах? Ні. Президент Фінляндії - фінансист, банкір, юрист, політичний діяч з 30-м стажем. Не може ж бути, що український нарід щось зробив не так?
06.04.2021 09:20
Схоже що слугам урода цей план точно вдастся без затримок і зривів.
06.04.2021 09:21
Ну видимо 73% хотели именно этого.
06.04.2021 09:24
Это дерьмо разве не видит, что катастрофа происходит уже сейчас? Что "мастера спорта по борьбе с Ковид" просрали в чистую. Смертность от короновируса в Украине выше , чем в Гвинее и Габоне. Про Штаты и разговора нет
06.04.2021 09:27
Смертность не выше, там просто не поняли, что можно приписовать и получать за это деньги, у меня за прошлый год, тётя умерла от инфаркта, а дядя от "рака", угадайте, что написали в выписке о смерти???
20.09.2021 13:57
понятно, что Ковид. Только что это меняет. Что на первом этапе ни масок. ни кислорода, ни вакцин не было?
20.09.2021 16:17
Катастрофа - это ваша политсила, все остальное в стране - последствия.
06.04.2021 09:32
Маленький вопрос: "А где тут платная очередь и почем крайнее место?"
06.04.2021 09:39
Так и будет - я верю в ЗЕбилов, они смогут!
06.04.2021 09:45
73% ідіоти, а зробили це ви, разом!
06.04.2021 09:55
Я бы врагам этого не пожелал Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви-но для украинского народа постарались с любовью,что бы такое было возможным
06.04.2021 11:15
 
 