ФСБ катувала голодом хворого на діабет кримського татарина Кадирова для підписання явки з повинною, - адвокат Ладин

ФСБ Криму після затримання громадського журналіста Айдера Кадирова кілька годин не пускала захисника і катувала його голодом, знаючи, що він страждає на цукровий діабет.

Про це заявив адвокат кримського татарина Олексій Ладин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

"Ладин розповів в суді, що він не міг потрапити до свого підзахисного в будівлю ФСБ з 9 години ранку до 22:30 ночі. Побачитися з Айдером Кадировим йому вдалося тільки після того, як той підписав явку з повинною - під тиском ФСБ. Співробітники сказали, що не дадуть йому поїсти, поки той не підпише документ. Пізніше він оскаржив його разом з адвокатом.

Крім того, адвокат звернув увагу на те, що всі слідчі дії щодо його підзахисного в порушення закону були проведені слідчим до встановлення статусу Кадирова.

Також зазначається, що захист надав "суду" окупантів документи, що доводять наявність діабету 1 типу в Айдера Кадирова - протягом дня він повинен отримувати 4 ін'єкції інсуліну і дотримуватися суворої дієти, щоб уникнути ускладнень, психологічний стрес йому строго протипоказаний. Це ляже в основу дебатів сторони захисту.

Адвокат наполягав про долучення до матеріалів "справи" скриншотів його листування зі слідчим ФСБ Шерстюковим, в якій повідомлялося про діагноз підзахисного і про те, що відмова в наданні йому їжі прирівнюється до тортур. Однак "суд" відмовив у цьому клопотанні.

Інше клопотання - про направлення запиту до ФСБ РФ для встановлення місцезнаходження і долі Уміджона Дададжонова суд задовольнив.

За словами адвоката Лілі Гемеджі, ця інформація необхідна для припинення "справи про неінформування".

Гемеджі повідомила, що є обставини, які "дозволяють вважати, що Дададжонов мертвий, і якщо ця інформація підтвердиться, то справу стосовно нього буде закрито".

Наступне судове засідання призначене на 9 квітня.

Зазначимо, що 31 серпня 2020 року після ранкових обшуків в будинках кримських татар було затримано чотирьох осіб: кореспондента і стримера "Кримської солідарності" Айдера Кадирова з Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров, співробітник МНС Айдер Аблякімов з Судака і будівельник Енвер Топчи в Радянському районі Криму. Силовики доставили їх в будівлю УФСБ Криму в Сімферополі і кілька годин не допускали до них адвокатів.

Пізніше стало відомо, що слідчий ФСБ Криму Валерій Шерстюк порушив проти них кримінальні справи і пред'явив звинувачення за ст. 205.6 Кримінального кодексу Російської Федерації, нібито всі вони вступали в листування з Уміджоном Дададжоновим, які перебували на Близькому Сході, і не повідомили про це в правоохоронні органи.