Медична система України може робити приблизно 13 мільйонів вакцинацій на місяць: до того ж це у спокійному режимі, - Степанов

Медична система України здатна забезпечити проведення приблизно 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, а якщо задіяти всі кабінети щеплень, то 13 млн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про колективний імунітет, він починає формуватися від 60-70% щеплених громадян. Беремо 70% від 34 млн (дорослого населення України за даними Держстату. - Ред.), це 24 млн. На сьогодні, навіть якщо ми залучимо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплень із 11,5 тисяч, ми в змозі робити приблизно 6 млн щеплень на місяць. Якщо ми говоримо, наприклад, про всі без виключення кабінети щеплень, то це майже 13 млн щеплень на місяць. До того ж це потужності в доволі спокійному режимі", - сказав Степанов.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 856 осіб, загалом - 304 680, - Степанов

Водночас міністр зазначив, що по всьому світу відбуваються відтермінування поставок вакцин, зриви укладених угод з виробниками, не лише державник угод, але навіть міжнародних ініціатив, таких як COVAX.

Нагадаємо, що за 4 квітня в Україні в Київській, Одеській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу, за 5 квітня в Київській області не зробили жодного щеплення, а в Херсонській - лише 10 щеплень.

Топ коментарі
+9
очередной высер статиста
06.04.2021 09:22 Відповісти
+9
Ну что ты падло несешь! Ты эти 13 млн вакцин хотя бы закупил?! Да пусть даже 6 млн которые ты якобы можешь сделать?!!!!
06.04.2021 09:26 Відповісти
+8
Да вы трындеть и воровать только можете... Вот в этом вы чемпионы.
06.04.2021 09:25 Відповісти
очередной высер статиста
06.04.2021 09:22 Відповісти
Ну просто ох?енный пиз?обол!!!!!
06.04.2021 11:25 Відповісти
І де ж ті "мільйони"?
06.04.2021 09:23 Відповісти
А власть может украсть деньги на вакцины за день.
06.04.2021 09:24 Відповісти
Да вы трындеть и воровать только можете... Вот в этом вы чемпионы.
06.04.2021 09:25 Відповісти
Ну что ты падло несешь! Ты эти 13 млн вакцин хотя бы закупил?! Да пусть даже 6 млн которые ты якобы можешь сделать?!!!!
06.04.2021 09:26 Відповісти
"Медицинская система Украины"-нонсенс...
06.04.2021 09:26 Відповісти
В землю заройся гнида кацапская
06.04.2021 09:40 Відповісти
Издохни,мразь плешивая
06.04.2021 10:23 Відповісти
так это на 2 месяца и вся Украина привита. нас же лямов 26 осталось....
06.04.2021 09:29 Відповісти
Медицинская система Украины может делать около 13 миллионов вакцинаций в месяц: причем это в спокойном режиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 2632
06.04.2021 09:31 Відповісти
Конешно сможет! Но тут вступает в силу тормозящий фактор - в бюджете нет денег на закупку вакцин через две прокладки с традиционным 300%-ным наваром в каждой... Экономика не выдержит - Боливар не вынесет Радуцкого и скелет Богатыревой...
06.04.2021 09:31 Відповісти
До конца года мир откроется, а мы ещё долго будем ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть 6 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0-%d0%bc%d1%8b-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%b4%d0%be.html#comments Комментарии: 2
Медицинская система Украины может делать около 13 миллионов вакцинаций в месяц: причем это в спокойном режиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 5554Поговорил с другом из США. В пятницу ребята организовывали вечеринку - вход был для всех, кто вакцинирован. Людей было море.
Об этом https://www.facebook.com/ukrdav рассказал вчера вечером в Фейсбуке бизнесмен и общественный активист Алексей Давиденко.
Оказывается. Нынче популярный формат в США.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.
Другу как и мне 40.
На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и всё. А жена укололась Pfizer.
Оба выбирали себе вакцину сами.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас люди, которым 40, смогут вакцинироваться *** знает чем - *** знает когда.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE.html Как власть провалила вакцинацию от коронавируса в Украине
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Полный провал. Темпы вакцинации в Украине падают уже и в рабочие дни
Он рассказал мне.
После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.
Снова грустно улыбнулся.
Показал карточку в нашем случае - это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.
Под конец разговора друг радостно сообщил:
- Ах, да. Совсем забыл рассказать - сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.
Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.
Уверен.
До конца года цивилизованный мир откроется для всех, кто вакцинирован. А их будет большинство.
А мы?
Мы без массовой тотальной вакцинации будем ещё долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.
06.04.2021 09:32 Відповісти
Долго не будем... В центре очага все решается достаточно быстро - кто-то выздоравливает, а кто-то умирает. Окружающему миру нужно только следить за целостностью цепочки ограждения очага. У них опыт есть, как в биологических лабораториях с обезъянами... Главное, шоб вирус не заразил украинские черноземы - остальное мы сделаем сами...
06.04.2021 09:37 Відповісти
И отказаться от такого навара им гены не позволяют...
06.04.2021 09:32 Відповісти
Медицинская система Украины может делать около 13 миллионов вакцинаций в месяц: причем это в спокойном режиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 628
06.04.2021 09:33 Відповісти
Ну так почему не делаете, Айболит ты наш недоделанный?
06.04.2021 09:43 Відповісти
Система может, а вот ВЫ х...................., давай сюсюкайте далее, на большее вас не хватает.
06.04.2021 09:44 Відповісти
моя собака мышей может ловить...может..., но мышам это ничем не угрожает.
06.04.2021 09:54 Відповісти
Министр гребаный. По твоим словам это 430 тыс. в день! А делают? Когда же этот треп закончится?
06.04.2021 09:57 Відповісти
Может. Но для этого нужно убрать Степанов и шайку жульяот МОЗа
06.04.2021 10:00 Відповісти
Если очень захотеть можно в космос полететь.
06.04.2021 10:26 Відповісти
Залишилось "дрібниця" - забезпечити цю систему справжньою надійною вакциною. Щоб люди бажали вакцинуватись.
06.04.2021 10:36 Відповісти
Лікування калькулятором, майже за Ходжа Насреддіном, про майбутнє, в якому або ішак здохне, або падишах помре.
06.04.2021 11:04 Відповісти
"Может, но не будет?"
06.04.2021 11:17 Відповісти
Куртку за 620 тис грив продай.а вкцину привези,скотиняка!
06.04.2021 11:17 Відповісти
Указ о вакцинации - очередная имитация: Украине понадобится 10 лет - эпидемиолог 6 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f.html#comments Комментарии: 2

Я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию…
Указ президента Зеленского о том, что в Украине большинство взрослого населения до конца 2021 года получит прививки от коронавируса - не более, чем очередная бурная имитация деятельности, в данном - случае лично Зеленского как гаранта конституционных прав граждан.
Такое мнение https://glavred.info/opinions/ukaz-zelenskogo-o-vakcinacii-ocherednaya-imitaciya-burnoy-deyatelnosti-10261646.html озвучил в сегодняшнем комментарии для «Главреда» врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
Потому что можно сколько угодно создавать национальных планов вакцинации, но в условиях ограниченного доступа к вакцинам все это - продукция Обуховской бумажной фабрики.
В Украине проживает около 40 миллионов человек. Для того, чтобы получить коллективный иммунитет, нужно провакцинировать две трети населения, то есть порядка 30 миллионов.
В Израиле на то, чтобы провакцинировать 6 миллионов человек, понадобилось 4 месяца. Украине понадобится 1,5-2 года и это при самом хорошем раскладе, то есть с учетом того, что у нас обеспечат бесперебойные поставки вакцины, будет продумана вся логистика по маршруту пациента и достаточно медперсонала.
Смотивировать людей вакцинироваться можно только при соблюдении двух пунктов:
1. Если переговорный процесс, закупки, поставки вакцин и их распределение по медучреждениям будут полностью прозрачными;
2. При значительной разъяснительной работе по вакцинопрофилактике.
Но у нас не сделали ни первого, ни второго. Потому я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию, поскольку страна в прошлом году проигнорировала подготовку к вакцинации и занялась этим вопросом только в декабре 2020 года (из-за чего, кстати, мы теперь и находимся на задворках доступа к вакцине).
И так как Украина, скорее всего, сможет получить доступ к вакцинам только к концу 2022 года, уже сейчас, ввиду того, что уже апрель, можно говорить однозначно, что в 2021 году вакцинация от коронавируса как комплексное явление у нас не состоится.
06.04.2021 11:31 Відповісти
вот и хорошо.
07.04.2021 02:15 Відповісти
 
 