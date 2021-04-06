Медична система України може робити приблизно 13 мільйонів вакцинацій на місяць: до того ж це у спокійному режимі, - Степанов

Медична система України здатна забезпечити проведення приблизно 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, а якщо задіяти всі кабінети щеплень, то 13 млн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про колективний імунітет, він починає формуватися від 60-70% щеплених громадян. Беремо 70% від 34 млн (дорослого населення України за даними Держстату. - Ред.), це 24 млн. На сьогодні, навіть якщо ми залучимо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплень із 11,5 тисяч, ми в змозі робити приблизно 6 млн щеплень на місяць. Якщо ми говоримо, наприклад, про всі без виключення кабінети щеплень, то це майже 13 млн щеплень на місяць. До того ж це потужності в доволі спокійному режимі", - сказав Степанов.

Водночас міністр зазначив, що по всьому світу відбуваються відтермінування поставок вакцин, зриви укладених угод з виробниками, не лише державник угод, але навіть міжнародних ініціатив, таких як COVAX.

Нагадаємо, що за 4 квітня в Україні в Київській, Одеській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу, за 5 квітня в Київській області не зробили жодного щеплення, а в Херсонській - лише 10 щеплень.