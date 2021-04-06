Медична система України може робити приблизно 13 мільйонів вакцинацій на місяць: до того ж це у спокійному режимі, - Степанов
Медична система України здатна забезпечити проведення приблизно 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, а якщо задіяти всі кабінети щеплень, то 13 млн.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли ми говоримо про колективний імунітет, він починає формуватися від 60-70% щеплених громадян. Беремо 70% від 34 млн (дорослого населення України за даними Держстату. - Ред.), це 24 млн. На сьогодні, навіть якщо ми залучимо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплень із 11,5 тисяч, ми в змозі робити приблизно 6 млн щеплень на місяць. Якщо ми говоримо, наприклад, про всі без виключення кабінети щеплень, то це майже 13 млн щеплень на місяць. До того ж це потужності в доволі спокійному режимі", - сказав Степанов.
Водночас міністр зазначив, що по всьому світу відбуваються відтермінування поставок вакцин, зриви укладених угод з виробниками, не лише державник угод, але навіть міжнародних ініціатив, таких як COVAX.
Нагадаємо, що за 4 квітня в Україні в Київській, Одеській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу, за 5 квітня в Київській області не зробили жодного щеплення, а в Херсонській - лише 10 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поговорил с другом из США. В пятницу ребята организовывали вечеринку - вход был для всех, кто вакцинирован. Людей было море.
Об этом https://www.facebook.com/ukrdav рассказал вчера вечером в Фейсбуке бизнесмен и общественный активист Алексей Давиденко.
Оказывается. Нынче популярный формат в США.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.
Другу как и мне 40.
На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и всё. А жена укололась Pfizer.
Оба выбирали себе вакцину сами.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас люди, которым 40, смогут вакцинироваться *** знает чем - *** знает когда.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE.html Как власть провалила вакцинацию от коронавируса в Украине
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Полный провал. Темпы вакцинации в Украине падают уже и в рабочие дни
Он рассказал мне.
После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.
Снова грустно улыбнулся.
Показал карточку в нашем случае - это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.
Под конец разговора друг радостно сообщил:
- Ах, да. Совсем забыл рассказать - сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.
Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.
Уверен.
До конца года цивилизованный мир откроется для всех, кто вакцинирован. А их будет большинство.
А мы?
Мы без массовой тотальной вакцинации будем ещё долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.
Я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию…
Указ президента Зеленского о том, что в Украине большинство взрослого населения до конца 2021 года получит прививки от коронавируса - не более, чем очередная бурная имитация деятельности, в данном - случае лично Зеленского как гаранта конституционных прав граждан.
Такое мнение https://glavred.info/opinions/ukaz-zelenskogo-o-vakcinacii-ocherednaya-imitaciya-burnoy-deyatelnosti-10261646.html озвучил в сегодняшнем комментарии для «Главреда» врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
Потому что можно сколько угодно создавать национальных планов вакцинации, но в условиях ограниченного доступа к вакцинам все это - продукция Обуховской бумажной фабрики.
В Украине проживает около 40 миллионов человек. Для того, чтобы получить коллективный иммунитет, нужно провакцинировать две трети населения, то есть порядка 30 миллионов.
В Израиле на то, чтобы провакцинировать 6 миллионов человек, понадобилось 4 месяца. Украине понадобится 1,5-2 года и это при самом хорошем раскладе, то есть с учетом того, что у нас обеспечат бесперебойные поставки вакцины, будет продумана вся логистика по маршруту пациента и достаточно медперсонала.
Смотивировать людей вакцинироваться можно только при соблюдении двух пунктов:
1. Если переговорный процесс, закупки, поставки вакцин и их распределение по медучреждениям будут полностью прозрачными;
2. При значительной разъяснительной работе по вакцинопрофилактике.
Но у нас не сделали ни первого, ни второго. Потому я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию, поскольку страна в прошлом году проигнорировала подготовку к вакцинации и занялась этим вопросом только в декабре 2020 года (из-за чего, кстати, мы теперь и находимся на задворках доступа к вакцине).
И так как Украина, скорее всего, сможет получить доступ к вакцинам только к концу 2022 года, уже сейчас, ввиду того, что уже апрель, можно говорить однозначно, что в 2021 году вакцинация от коронавируса как комплексное явление у нас не состоится.