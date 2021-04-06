Для посилення і захисту держкордону, боротьби з ДРГ в прикордонних районах на півдні України оголосили збори тероборони
З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони (ТРО) до виконання завдань за призначенням, виконання завдань ТРО з контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони певних об'єктів, боротьби з ДРГ в прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.
"Метою зборів є нарощування можливостей підрозділів ТРО до виконання визначених ним завдань", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що основними цілями зборів є - удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах:
- з охорони та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- виконання завдань з контролю населених пунктів, з охорони органів державної влади, посилення охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
продать их русским оккупантам
А теробороні потрібно прийняти заходи для запобігання поширенню інформації про тих з кого складається тероборона
иначе эти запретят стрелять, отберут оружие и сдадут их русским
Проте... Як відзвітують... Як відзвітують...
Закон про тероборону ж не прийняли
Простіше напустити туману по типу "у нас все під контролем"