УКР
Для посилення і захисту держкордону, боротьби з ДРГ в прикордонних районах на півдні України оголосили збори тероборони

З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони (ТРО) до виконання завдань за призначенням, виконання завдань ТРО з контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони певних об'єктів, боротьби з ДРГ в прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

"Метою зборів є нарощування можливостей підрозділів ТРО до виконання визначених ним завдань", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що основними цілями зборів є - удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах:

  • з охорони та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
  • виконання завдань з контролю населених пунктів, з охорони органів державної влади, посилення охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
  • боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Топ коментарі
+19
Почалась мобілізація. Треба готуватись до війни. Путін - здохни падло !
06.04.2021 09:28 Відповісти
+14
терробороне надо для начала зачистить продажных судей, ментов, прокуроров и сбу,
иначе эти запретят стрелять, отберут оружие и сдадут их русским
06.04.2021 09:32 Відповісти
+13
Хочешь мира, готовься к войне! Не нами придумано. Радует что хоть что-то начали делать, а не уповают на то что это все страшилки путена и он скоро отстанет от нас!
06.04.2021 09:32 Відповісти
06.04.2021 09:28 Відповісти
Атопутіннападьот. Чули вже.
06.04.2021 09:30 Відповісти
А ти на 100% впевнений що ***** не нападе???
06.04.2021 09:46 Відповісти
Я вже писав по це.
06.04.2021 09:47 Відповісти
а де писав?
06.04.2021 10:01 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне! Не нами придумано. Радует что хоть что-то начали делать, а не уповают на то что это все страшилки путена и он скоро отстанет от нас!
06.04.2021 09:32 Відповісти
Нарешті дійшло до зелені.
06.04.2021 09:29 Відповісти
скорее всего зегниды решили выявить тех, кто придёт на призыв и
продать их русским оккупантам
06.04.2021 09:33 Відповісти
Хрен їм в гризло.
06.04.2021 09:39 Відповісти
Не бреши, падла.
06.04.2021 10:25 Відповісти
вы поклонник Сивохи ?
06.04.2021 10:35 Відповісти
В такому разі напад буде з боку Криму.
А теробороні потрібно прийняти заходи для запобігання поширенню інформації про тих з кого складається тероборона
06.04.2021 10:54 Відповісти
а вчора деякі їхні експерди казали, що з Крима їм дуже важко на північ просуватися і воно того не варто саме так нападати
06.04.2021 11:08 Відповісти
Таки да, вести наступ через вузький перешийок неможливо. Артилерія його перекопає і всьо.
06.04.2021 11:20 Відповісти
Якби дійшло, то Зеля не помчав би на катарські пляжі.
06.04.2021 09:36 Відповісти
06.04.2021 09:32 Відповісти
Чергові збори того, чого по суті нема...
Проте... Як відзвітують... Як відзвітують...
06.04.2021 09:43 Відповісти
Терміново владі треба ЗНЕШКОДИТИ дії п'ятої колони в нашому тилу.
06.04.2021 09:44 Відповісти
Влада і є цією 5 колоною.
06.04.2021 12:47 Відповісти
Правильно, заразу проще пресечь на корню!
06.04.2021 09:46 Відповісти
Перед лицом скорой навалы Орды - это поможет, как мертвому припарка. Пуйло отсечет Украину от Черного моря и соединит раху с Приднестровьем и Крымом.
06.04.2021 09:47 Відповісти
буде битий Американами і Турками.
06.04.2021 10:29 Відповісти
это довольно трудно сделать
06.04.2021 11:05 Відповісти
"...в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы"Эти сборы проводятся так скрытно,что мало кто о них знает и слышал На днях интересовался этим вопросом в Запорожье-глухо как в танке(смотрели на меня как на сумасшедшего) Хз,может не у тех спрашивал?А может это просто брехня?
06.04.2021 09:53 Відповісти
може і так.
Закон про тероборону ж не прийняли
Простіше напустити туману по типу "у нас все під контролем"
06.04.2021 10:56 Відповісти
а тесты и вакцины делают или собирают что би все заболели, эти довбні
06.04.2021 09:53 Відповісти
Краще б людям зброю роздали
06.04.2021 09:55 Відповісти
Всі хто хотів, мали 7 років щоб її купити... Тих же хто прагне халяви, озброять в ЗСУ і НГУ після вступу на службу...
06.04.2021 10:42 Відповісти
Как живётся - дураком ?
06.04.2021 12:52 Відповісти
Слово есть, а теробороны нет.
06.04.2021 10:24 Відповісти
а если бы еще была возможность иметь дома огнестрел для теробороны, вообще замечательно бы, как в Израиле.
06.04.2021 13:32 Відповісти
А можливість і є. Чи Ви про короткоствол?
07.04.2021 12:51 Відповісти
Мене на п'ятницю вже викликають.
07.04.2021 12:50 Відповісти
 
 