Цензор.НЕТ
5 606 39

У разі медичного колапсу лікарі вам скажуть: "Лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш", - Кличко

У разі медичного колапсу лікарі вам скажуть:

Рішення запровадити більш жорсткі обмеження - непопулярне. Однак ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Києві зараз критична.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "ICTV".

"Якщо ми зараз дійдемо до межі, коли буде медичний колапс, що буде? Що таке медичний колапс? Це коли вам - людині, яка зараз нас дивиться, - стане погано, якщо вам буде потрібна медична допомога і ви звернетеся до лікарів, вам скажуть: "Вибачте, будь ласка, ми вам не можемо допомогти, лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш" в кращому випадку - може бути, допоможе", - наголосив мер столиці.

За словами Кличка, влада столиці в жодному разі не хоче допустити цього і тільки з цим пов'язані такі обмеження.

"Але обмеження, які діють зараз у Києві, порівняно з тими обмеженнями, які діють в інших країнах, м'які. Тому що насправді комендантська година є в багатьох країнах, у багатьох країнах великі штрафи - від декількох сотень до тисячі євро - за неносіння масок. Я хотів би, щоб усі усвідомили - лише від нас залежить, наскільки жорсткими будуть обмеження", - підсумував мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми спеціально посилили локдаун у Києві, я постійно консультуюся з Інститутом Коха, - Кличко

карантин (18172) Київ (20033) Кличко Віталій (3552) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+14
Дибіли не розуміють цього.
Поки дубіною по ребрах не отримають - не дійде.
06.04.2021 09:33 Відповісти
+10
Виталька, открой Конституцию и найди в ней где власть имеет право ограничивать передвижение граждан без введения военного или ЧП!
06.04.2021 09:46 Відповісти
+9
Китайці таких звиздячили палками. Правильно робили.
06.04.2021 09:35 Відповісти
Дибіли не розуміють цього.
Поки дубіною по ребрах не отримають - не дійде.
06.04.2021 09:33 Відповісти
Китайці таких звиздячили палками. Правильно робили.
06.04.2021 09:35 Відповісти
Оооо, так ти в нас прихильник хунвейбінів?? Хоча, не дивує.
06.04.2021 09:56 Відповісти
И что-то нехорошее на язьік так и просится. Хуунвейбиньі.(Висоцький)
06.04.2021 10:00 Відповісти
Не варто народ дебілами називати і пропонувати використовувати протів нього дубіни. Те що створене в Україні із вакцинацією ,є створене брехнею влади.
06.04.2021 10:54 Відповісти
Спасибі зєлєнському за піклування про громадян України.
06.04.2021 09:34 Відповісти
Вони з Лєнкою передають всім привіт з Катару.
06.04.2021 09:37 Відповісти
Бідні КАТАРжанє, всі в трудах, всі в заботах. Акі пчели
06.04.2021 09:39 Відповісти
Не бзди, чемпіон нас спасьот. Зуб давав.
06.04.2021 09:34 Відповісти
дякуй нарід клычку за допомогу
06.04.2021 09:41 Відповісти
лучше в свой последний час, спросить с виновником коллапса и воздать им по делам их
06.04.2021 09:42 Відповісти
И ни слова про закупку Кличком вакцин про которые он заявлял. очередной видосик снял и свалил в туман, как завещал великий зелебоба.
06.04.2021 09:46 Відповісти
Виталька, открой Конституцию и найди в ней где власть имеет право ограничивать передвижение граждан без введения военного или ЧП!
06.04.2021 09:46 Відповісти
ещё посоветуй прочитать конституцию кличко
06.04.2021 10:10 Відповісти
В Канаде ограничили передвижение граждан?
06.04.2021 11:45 Відповісти
Пан Володя, мы это уже поняли сами.
06.04.2021 09:49 Відповісти
А давайте ще Клічка оберем презом? Або відразу смотрящого по забудовам - Столара? Ну, щоб вже вся мерзота по нас проїхалась?
06.04.2021 09:50 Відповісти
читайте "Отче наш" ну наконец-то честные рекомендации от власти...... спасибо родные!..... налоги не зря платим.........
06.04.2021 09:52 Відповісти
Віто - добрий мер. Робить све, що потрібно. Не втішаюсь. Але скажіть: ви бачите когось іншого на цьому місті? Я нікого не бачу. А на місці Зе! бачу кривавого Пастора. Росія йде далеко-далеко. Там не розглянеш: чи то ще роіся, чи вже Піднебесна
06.04.2021 09:58 Відповісти
З такою владою і з нашими лікарями звичайно краще помолитись.
Поможе більше ніж лікарня, тому кличку можна подякувати за розумну пораду!
06.04.2021 10:01 Відповісти
Правильно, не ходи в больницы.
06.04.2021 10:09 Відповісти
Если привит и переболел, зачем все это надо?
06.04.2021 10:02 Відповісти
Потому что вы можете быть носителем вируса.
06.04.2021 16:00 Відповісти
Все тесты в норме
07.04.2021 10:14 Відповісти
Тогда ничего не нужно, но сколько раз в неделю нужно тесты делать? Сегодня нормально, а завтра можно встретить какого-нибудь "весёлого" человека, который считает, что у него грипп или простуда...
Мне home office уже осточертел, но пока прививка не сделана - лучшего, опять таки пока, никто не придумал... с моим "букетом" не хочется рисковать...
07.04.2021 17:24 Відповісти
Пора валить!
06.04.2021 10:08 Відповісти
Коллапс и мутации в башке у политкозлов
06.04.2021 10:19 Відповісти
Він мабуть не в курсі, що в переважній більшості випадків так і відбувається. Люди самі лікуються дома.
06.04.2021 10:33 Відповісти
Из за тупых "руководителей" и "тупой" власти люди сидят и лечатся дома, дотягивая до пневмоний, а потом счет идет на дни. Воспаление легких всегда считалось опасным. Добили всю медицинскую систему за последний год
06.04.2021 10:39 Відповісти
Нічого дивного. Її цілеспрямовано знищували ще з 2014 року.
06.04.2021 11:35 Відповісти
І без колапсу сьогодні медичне керівництво говорить "вільних ліжок немає, шукайте місце в інших закладах області". Чим це відрізняється від поради "Отче наш". Правда після телефонного дзвінка ліжко все таки знаходиться, і це друге ліжко з трьох, яке заповниться після чергового телефонного дзвінка. Це реальна картина в м. Стрий.
06.04.2021 10:59 Відповісти
лучше бы "педалька" не трогал и не шутил с тем , в чем он полный профан - с "ОТЧЕ НАШ" .В того,кто его создал ,бывает очень интересный юмор .Услышав от "педальки" такое предложение , может исполнить его пожелание лично для него
06.04.2021 11:01 Відповісти
А хорошо Виталик сказал.
Доходчиво!
06.04.2021 11:14 Відповісти
Вот поэтому я не плачу налоги и не покупаю ничего украинского, в трудную минуту вам скажут из окна мерседеса в куртке за 60 000 баксов, идите на кладбище. Недогосударство.
06.04.2021 11:16 Відповісти
10. Стараться никогда, ничего не платить государству.
Этот принцип больше служит не для экономии, а для нормализации душевного равновесия, потому что налоги всё же платить нужно. Но ведь часто у нас как, человек платит налоги, заполняет декларации, штрафы своевременно проплачивает. А вдруг ему случается плохо, он вызывает скорую, а там приходит доктор, который говорит, что денежек у него очень мало и что надо бы дать чуть-чуть, чтоб не уехать в бомжатник, а попасть в нормальную клинику. Человек дает чуть-чуть, его привозят в больницу и там ему опять говорят, что можем уколоть аспирином бесплатно, а если хочешь лечиться, то давай еще бабла чуть-чуть. И так везде у нас. Через это человек начинает мучаться, обзывает врачей взяточниками, начинает требовать борьбы с коррупцией и с разворовыванием бюджета. Не спит, плохо кушает, смотрит телевизор и ждет от Путина решительных действий. А это вредно для здоровья.

Но вот если человек никому ничего не платит, то вызывая скорую, он прекрасно понимает, что врач ему ничего не должен. Потому что должен - это когда взял и не отдал. И если врач ничего не брал у тебя, то ничего он тебе и не должен. Даже в бомжатник везти не должен. Хочешь - заплати. Хочешь в нормальную клинику - еще заплати. И сразу человек перестает считать всех взяточниками и вымогателями. Начинает с баблом расставаться осмысленно, хорошо спать, не волноваться и плевать на невыполненные обещания Путина.

(с)
06.04.2021 11:32 Відповісти
Я Вас наверное разочарую. Если Вы живете в Украине, то однозначно платите налоги и сборы. Разговор может только идти о количестве и размере этих налогов.
06.04.2021 14:15 Відповісти
По сути это у нас давно.. Еще до появления коронавируса.
06.04.2021 11:31 Відповісти
А это не тот случай. Отче наш не поможет.
06.04.2021 12:41 Відповісти
 
 