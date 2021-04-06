У разі медичного колапсу лікарі вам скажуть: "Лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш", - Кличко
Рішення запровадити більш жорсткі обмеження - непопулярне. Однак ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Києві зараз критична.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "ICTV".
"Якщо ми зараз дійдемо до межі, коли буде медичний колапс, що буде? Що таке медичний колапс? Це коли вам - людині, яка зараз нас дивиться, - стане погано, якщо вам буде потрібна медична допомога і ви звернетеся до лікарів, вам скажуть: "Вибачте, будь ласка, ми вам не можемо допомогти, лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш" в кращому випадку - може бути, допоможе", - наголосив мер столиці.
За словами Кличка, влада столиці в жодному разі не хоче допустити цього і тільки з цим пов'язані такі обмеження.
"Але обмеження, які діють зараз у Києві, порівняно з тими обмеженнями, які діють в інших країнах, м'які. Тому що насправді комендантська година є в багатьох країнах, у багатьох країнах великі штрафи - від декількох сотень до тисячі євро - за неносіння масок. Я хотів би, щоб усі усвідомили - лише від нас залежить, наскільки жорсткими будуть обмеження", - підсумував мер Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки дубіною по ребрах не отримають - не дійде.
Поможе більше ніж лікарня, тому кличку можна подякувати за розумну пораду!
Мне home office уже осточертел, но пока прививка не сделана - лучшего, опять таки пока, никто не придумал... с моим "букетом" не хочется рисковать...
Доходчиво!
Этот принцип больше служит не для экономии, а для нормализации душевного равновесия, потому что налоги всё же платить нужно. Но ведь часто у нас как, человек платит налоги, заполняет декларации, штрафы своевременно проплачивает. А вдруг ему случается плохо, он вызывает скорую, а там приходит доктор, который говорит, что денежек у него очень мало и что надо бы дать чуть-чуть, чтоб не уехать в бомжатник, а попасть в нормальную клинику. Человек дает чуть-чуть, его привозят в больницу и там ему опять говорят, что можем уколоть аспирином бесплатно, а если хочешь лечиться, то давай еще бабла чуть-чуть. И так везде у нас. Через это человек начинает мучаться, обзывает врачей взяточниками, начинает требовать борьбы с коррупцией и с разворовыванием бюджета. Не спит, плохо кушает, смотрит телевизор и ждет от Путина решительных действий. А это вредно для здоровья.
Но вот если человек никому ничего не платит, то вызывая скорую, он прекрасно понимает, что врач ему ничего не должен. Потому что должен - это когда взял и не отдал. И если врач ничего не брал у тебя, то ничего он тебе и не должен. Даже в бомжатник везти не должен. Хочешь - заплати. Хочешь в нормальную клинику - еще заплати. И сразу человек перестает считать всех взяточниками и вымогателями. Начинает с баблом расставаться осмысленно, хорошо спать, не волноваться и плевать на невыполненные обещания Путина.
(с)