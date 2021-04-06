У разі медичного колапсу лікарі вам скажуть: "Лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш", - Кличко

Рішення запровадити більш жорсткі обмеження - непопулярне. Однак ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Києві зараз критична.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "ICTV".

"Якщо ми зараз дійдемо до межі, коли буде медичний колапс, що буде? Що таке медичний колапс? Це коли вам - людині, яка зараз нас дивиться, - стане погано, якщо вам буде потрібна медична допомога і ви звернетеся до лікарів, вам скажуть: "Вибачте, будь ласка, ми вам не можемо допомогти, лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш" в кращому випадку - може бути, допоможе", - наголосив мер столиці.

За словами Кличка, влада столиці в жодному разі не хоче допустити цього і тільки з цим пов'язані такі обмеження.

"Але обмеження, які діють зараз у Києві, порівняно з тими обмеженнями, які діють в інших країнах, м'які. Тому що насправді комендантська година є в багатьох країнах, у багатьох країнах великі штрафи - від декількох сотень до тисячі євро - за неносіння масок. Я хотів би, щоб усі усвідомили - лише від нас залежить, наскільки жорсткими будуть обмеження", - підсумував мер Києва.

