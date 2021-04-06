Велику партію вакцини проти коронавірусу Pfizer доставлено в Польщу, поставки AstraZeneсa очікуються найближчими днями

У Польщу прибула велика партія вакцини Pfizer. 870 тисяч доз препарату нині розподіляють по пунктах вакцинації.

Як повідомляє Польське радіо, про це заявив голова Агентства матеріальних резервів Михайло Кучмеровський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Загалом у країну прибуло 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Зараз їх розподіляють по пунктах вакцинації.

Крім того, вакцина Pfizer - не єдина, якій віддають перевагу поляки, аби якомога швидше прищепити все населення. Вже до 11 квітня в країні очікують наступну партію вакцини від AstraZeneka у кількості 172 тисячі доз.

Також відомо, що в Польщі до кінця квітня доставлять вакцини Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Крім того, в країні очікують першу поставку вакцини Johnson&Johnson, популярної в США.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася ще в кінці минулого року - 27 грудня. Щеплення полякам роблять препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Вже по країні отримали першу дозу вакцини 4 585 575 осіб. А повністю вакцинували від коронавірусу 2 073 334 людини.