Велику партію вакцини проти коронавірусу Pfizer доставлено в Польщу, поставки AstraZeneсa очікуються найближчими днями

У Польщу прибула велика партія вакцини Pfizer. 870 тисяч доз препарату нині розподіляють по пунктах вакцинації.

Як повідомляє Польське радіо, про це заявив голова Агентства матеріальних резервів Михайло Кучмеровський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Загалом у країну прибуло 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Зараз їх розподіляють по пунктах вакцинації.

Крім того, вакцина Pfizer - не єдина, якій віддають перевагу поляки, аби якомога швидше прищепити все населення. Вже до 11 квітня в країні очікують наступну партію вакцини від AstraZeneka у кількості 172 тисячі доз.

Також читайте: Франція почне виготовляти вакцину Pfizer цього тижня, - місцеві ЗМІ

Також відомо, що в Польщі до кінця квітня доставлять вакцини Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Крім того, в країні очікують першу поставку вакцини Johnson&Johnson, популярної в США.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася ще в кінці минулого року - 27 грудня. Щеплення полякам роблять препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Вже по країні отримали першу дозу вакцини 4 585 575 осіб. А повністю вакцинували від коронавірусу 2 073 334 людини.

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8754) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Pfizer (202) AstraZeneca (140)
степанов с зеленским не понимают, как так можно, такое бабло и мимо карманов ...
по мнению зеленского поляки лошары ...
06.04.2021 09:38 Відповісти
зеленский хуже всех справился с вакцинацией населения, это печальный факт..
06.04.2021 09:39 Відповісти
Та да! Залишається лише радіти за поляків. У нас завдяки 73 відсоткам дорослих з психо-соматикою дітей найближчі 3 роки успіхів не передбачається. Якщо відсоток цихлюдей не зменшиться - не буде успіхів і після 3-х років.
06.04.2021 09:43 Відповісти
трудно представить,- но оно нихрена кроме читания текста делать не умеет
06.04.2021 09:44 Відповісти
трудно представить????!!!!

Не знаю как вам, но мне, это очень даже было не трудно, когда я только услышал что он баллотируется в президенты
06.04.2021 09:51 Відповісти
обычный человек не предполагает, что такой высокий чин может занимать фигляр с понятиями гопника и рассуждениями дебила. Каждый думает, что президент это что огого какое разумное, а не вот это)
06.04.2021 11:18 Відповісти
А нам? Хрен вам, расходитесь по домам.
06.04.2021 09:42 Відповісти
а с Польши через приграничную торговлю за VAT и в Украину можно
06.04.2021 09:43 Відповісти
Не можно, поставка вакцин это не открытый рынок - все чисто на основании контрактов
06.04.2021 09:52 Відповісти
наши контрабандисты-чемпионы смогут
06.04.2021 11:26 Відповісти
К сожалению меньше их не станет - они плодятся чаще, ибо процесс приятный и думать не надо
06.04.2021 09:54 Відповісти
"Мегаважная" новость для Украины
06.04.2021 09:49 Відповісти
Как не странно да! Особо упоротые, должны увидеть, как справились остальные адекватные и немного отклониться от мысли "Зеля не виноват, это все его окружение"
06.04.2021 09:57 Відповісти
Еще какая важная! Поляки обещали нам подарить остатки!!
06.04.2021 11:50 Відповісти
Радости по самые ................., переезжаем туда все.
06.04.2021 09:53 Відповісти
Как не странно ,маланрман ,они про нас больше думают ,чем нынешние зедебилы правители.
06.04.2021 11:53 Відповісти
Степанов брехло як і вся зелень !!!!!! Степанов обіцяв що---«Згідно з останніми повідомленнями, ми маємо отримати перші 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer до середини квітня», - уточнив керівник МОЗ. Степнов де обійяний Пфайзер ????

https://www.radiosvoboda.org/a/news-stepanov-vakcynacija/31182548.html
06.04.2021 10:07 Відповісти
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
06.04.2021 11:54 Відповісти
Пощастило ж людям з владою!
06.04.2021 10:17 Відповісти
Люди голосуют головой а не ж-пой голобородько.
06.04.2021 11:54 Відповісти
все відносно, оскільки та "шалена" польська діаспора, що є по світі, такого не каже. Але цього преЗе!зУ, що обрали клінічні дебіли, порівнювати з кимось двоногим- не коректно взагалі.
07.04.2021 14:37 Відповісти
Для полноты информации, тут хвала не польской власти, а отношениям ЕС-США, ну и конечно финансовой возможности Евросоюза. Контракт на поставку Pfizer в Европу оговаривался на уровне Евросоюза, а далее вакцина распределяется среди членов ЕС по квоте, согласно численности населения.
06.04.2021 11:01 Відповісти
 
 