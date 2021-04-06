УКР
Новини Коронавірус і карантин
Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих - 132,4 млн. За добовим приростом хворих Україна посідає 11-те місце у світі і 3-тє в Європі

Станом на ранок 6 квітня у світі зареєстрували 475 953 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7402 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 132 438 657 випадків інфікування, з них 700 678 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 874 344 особи, з них 11 688 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 106,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35-40 тис. випадків коронавірусу за добу можуть бути катастрофою для України, - "слуга народу" Радуцький

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
