УКР
Новини Мовне питання
Скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області, - Кремінь

Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним і недійсним рішення про визнання російської мови регіональною на території області, яке Запорізька облрада ухвалила в 2012 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області. Зокрема, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Кремінь додав, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги усіма учасниками справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив".

мова (749) російська мова (325) Запорізька область (3975) Кремінь Тарас (157)
В 12 році цю постанову приймали риганали. Тепер префарбувались в зажопників.
Нашій незалежності.
Фуйло бреше, що напав на Україну, для захисту мокшанської.
Тому, мандель, та інша погань, яка намагається, під різними приводами, протягти кацапську- ВОРОГИ.
В порохоботов большинство перефарбувалось ,зажопники на втором месте по их количеству
Gut!
В борщ надзюрити, для чого?
Мендельштам, ти все зрозуміла? На рУССКИЙ УКРАИНСКИЙ покушаються! Вмикай НЕПОНІМАНІЄ та ВОЗМУЩЕНІЄ!
окупаційна мова чіпляється як реп,яхи..., погрожуючи нашій рідній мові.
Золоті слова.
В окупантів нема мови - вистачає язика, як у собаки!
А мандель казала, що "українську російську" можна, .
Я рускій би виучіл только затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних.
Там по сетям ходит мулька, пострадавших любителей руцкава миръка, типа даёшь втарой руцкий гасударственный, пачему нет. Но на самом деле хотят, то они один руцкий, українська для них, как и любой другой, как бельмо на глазу. Тоталитарный руцкий миръ этим живёт и кормится.
За що суперечка за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапську мову, мову нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу? Адже російська мова це нахабно вкрадена і перероблена жахливими москалями Українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської. І не слов'янська а угро-фiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову українців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там розмовляли тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше тільки трохи на напів-слов'янській койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль - кацап Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови пра-українців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця підроблена штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цього личакового підступно замаскованого під ніби-то навіть головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонсько-мокшанського та азійського походження за ДНК.-
Підтримую. Хиновці, московити навіть з іншого поселення, бо то містами назвати неможливо, спілкувалися через толмачів, бо одне одного не розуміли. Їх мова угро-фінська. Хинови разом із половцями нападали на Русь. В знаменитому творі XII століття "Слово о полку Ігоревім" автор на староруській мові виклав в римах подію, похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців і хинови. Там є такі рядки "хиновскиє стрєли...", що знамениті фальсифікатори російської історії Кармазін і Соловйов, перевели як це ханські стріли. Тобись половські хани напали на Русь, а добре знали, що то хинова, майбутні московити, які себе у 1721 році назвали росіянами вкравши всі наші рукописи і на вільних місцях листів дописали своїх хиновських князів. З рукописів зробили "зводи", а рукописи знищили, сказали, що спалив Наполеон, коли у 1812 році зайшов у москву.
Вот и ладненько!
Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків ЗЕбілів - капітулянтів та українофобів (пендель) вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.-
І ні одного вопля немає, що забороняють і знищують українську.А в Україні різні космополіти, малороси прилізли на керівні пости держави, яка називається Україна і не захищають її устрій, в переліку якого першою є мова, а продовжують плюндрувати, знищувати. Не вчили і не вчать українську і нас намагаються спихнути в бік російської, використовуючи владу. Скільки можна катувати мову в Україні? Не подобається - не лізь, їдь в свою московію і співай на рашистській. Та ні, вони падли лізуть керувати українцями, грабувати цю країну, бо якщо ти її не любиш, не поважаєш, то яке ти добро для неї зробиш?
А Аваков, який вже 7 років керує МВС і тільки погірший ситуацію. Пам'ятаю в перший рік створення поліції звертався до патрульних в Миколаєві, Кривому Розі, Дніпрі і вони розмовляли українською, а зараз всі без виключення російською.І пан Аваков не наводить в цьому питані порядок, а продовжує свою малороську політику, бо сам розмовляє недержавною і заохочує підлеглих. Що такий тупий, чи такий ворог?То виходить, що замість України будують малоросію?
я - задовлений!!!
