Скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області, - Кремінь
Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним і недійсним рішення про визнання російської мови регіональною на території області, яке Запорізька облрада ухвалила в 2012 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області. Зокрема, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Кремінь додав, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги усіма учасниками справи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фуйло бреше, що напав на Україну, для захисту мокшанської.
Тому, мандель, та інша погань, яка намагається, під різними приводами, протягти кацапську- ВОРОГИ.
Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків ЗЕбілів - капітулянтів та українофобів (пендель) вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.-
А Аваков, який вже 7 років керує МВС і тільки погірший ситуацію. Пам'ятаю в перший рік створення поліції звертався до патрульних в Миколаєві, Кривому Розі, Дніпрі і вони розмовляли українською, а зараз всі без виключення російською.І пан Аваков не наводить в цьому питані порядок, а продовжує свою малороську політику, бо сам розмовляє недержавною і заохочує підлеглих. Що такий тупий, чи такий ворог?То виходить, що замість України будують малоросію?