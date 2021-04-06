Скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області, - Кремінь

Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним і недійсним рішення про визнання російської мови регіональною на території області, яке Запорізька облрада ухвалила в 2012 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області. Зокрема, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Кремінь додав, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги усіма учасниками справи.

