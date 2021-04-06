УКР
"Дива інженерної обізнаності". Двоє окупантів загинули, одного поранено під час маніпуляцій з міною ПОМ-2 у районі села Сокільники, - ОТУ "Північ"

Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Північ" продовжують дотримуватися режиму припинення вогню та стримувати агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

"Водночас за даними розвідки стало відомо, що 4 квітня у районі населеного пункту Сокільники, що на тимчасово окупованій території, "проявляючи дива інженерної обізнаності" та здійснюючи конструктивні зміни у протипіхотній міні ПОМ-2, що заборонена Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів загинули, одного поранено", - йдеться в повідомленні.

бойовик (3414) вибухівка (485) ліквідація (4363) тероризм (2869) Донбас (22361)
Топ коментарі
+20
земля вам бетоном тварі!
показати весь коментар
06.04.2021 10:06 Відповісти
+11
показати весь коментар
06.04.2021 10:10 Відповісти
+11
Бесплатный совет лугандонским рукожопым - мины, гранаты и прочую пиротехнику надо распиливать на складе ГСМ или на оружейном складе в присутствии всего личного состава лугандонской армии.... Успехов! Не благодарите.
показати весь коментар
06.04.2021 10:42 Відповісти
земля вам бетоном тварі!
показати весь коментар
06.04.2021 10:06 Відповісти
Да и не рождались они вовсе, так, биомусор
показати весь коментар
06.04.2021 10:42 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
06.04.2021 10:09 Відповісти
наглядный пример обезьяны с гранатой.......
показати весь коментар
06.04.2021 10:09 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 10:10 Відповісти
А где енот ???
показати весь коментар
06.04.2021 10:11 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 10:44 Відповісти
Отлично .
показати весь коментар
06.04.2021 11:10 Відповісти
Зашквареним оркам - міцного здоров'я і карколомних пригод у статевому житті.
показати весь коментар
06.04.2021 13:18 Відповісти
Почему так мало погибло? Ребята, пожалуйста умирайте чаще....Я хоть и русский, но я ненавижу нашу страну і нашего президента. Надеюсь он сдохнет скоро....очень скоро
показати весь коментар
06.04.2021 10:12 Відповісти
Ролик в сети посмотрели и решили попробовать?
показати весь коментар
06.04.2021 10:14 Відповісти
То, что двое орков отправились в ад, это хорошо (плюсую), но вчера двое наших погибли. Орки научились дистанционному минированию (раньше такого не говорили), и при небольшом числе обстрелов у нас регулярно есть погибшие. Может быть, надо принимать какие-то меры, а не только в ОБСЕ жаловаться?
показати весь коментар
06.04.2021 10:37 Відповісти
кацапи їм постачають, ці міни призначені для дистанційного мінування, мабуть самі ж і мінують, он дали оркам, так ті підірвались.
показати весь коментар
06.04.2021 12:48 Відповісти
Бесплатный совет лугандонским рукожопым - мины, гранаты и прочую пиротехнику надо распиливать на складе ГСМ или на оружейном складе в присутствии всего личного состава лугандонской армии.... Успехов! Не благодарите.
показати весь коментар
06.04.2021 10:42 Відповісти
обязательно болгаркой
показати весь коментар
06.04.2021 11:44 Відповісти
Не советуйте глупости.Всё отлично разбивается кувалдой.
показати весь коментар
06.04.2021 12:42 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 14:01 Відповісти
Все знают, что они сами себя обстреливают.
показати весь коментар
06.04.2021 10:43 Відповісти
Почаще бы так было
показати весь коментар
06.04.2021 10:43 Відповісти
Мина - отличная игрушка для сепаров
показати весь коментар
06.04.2021 10:46 Відповісти
Дарвін, ти молодець!
показати весь коментар
06.04.2021 11:09 Відповісти
Из сообщений в печати складывается такое впечатление что оккупанты дохнут только по пьяни или по собственной тупости, а наши войска только сидят в окопах и погибают от огня противника. Надеюсь, что не все так печально как выглядит.
показати весь коментар
06.04.2021 11:22 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 11:42 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 11:44 Відповісти
Молоток імені Дарвіна.
показати весь коментар
06.04.2021 13:16 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 14:02 Відповісти
 
 