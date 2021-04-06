"Дива інженерної обізнаності". Двоє окупантів загинули, одного поранено під час маніпуляцій з міною ПОМ-2 у районі села Сокільники, - ОТУ "Північ"
Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Північ" продовжують дотримуватися режиму припинення вогню та стримувати агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".
"Водночас за даними розвідки стало відомо, що 4 квітня у районі населеного пункту Сокільники, що на тимчасово окупованій території, "проявляючи дива інженерної обізнаності" та здійснюючи конструктивні зміни у протипіхотній міні ПОМ-2, що заборонена Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів загинули, одного поранено", - йдеться в повідомленні.
