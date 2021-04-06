УКР
У Румунії виявили новий штам коронавірусу: мутацію британського штаму, яка може знижувати ефективність вакцин

У Румунії виявили новий штам коронавірусу: мутацію британського штаму, яка може знижувати ефективність вакцин

У Румунії виявили новий штам коронавірусу E484K - мутацію британського штаму, який, згідно з деякими дослідженнями, може знижувати ефективність вакцин.

Мутацію виявили у пацієнта з Сучави, який останнім часом не бував у Великій Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новий варіант коронавірусу, у якого є характеристики як британського штаму B1.1.7, так і мутації E484K, виявили в університеті Сучави імені Штефана чел Маре під час тесту на основі секвенування.

Як зазначили в університеті, крім британського, південноафриканського і бразильського штамів коронавірусу в лютому у Великій Британії відкрили новий вид мутації вірусу - E484K. Поки що у Британії такий штам вірусу виявили у 43 осіб. Однак учених турбує той факт, що цей варіант вірусу, згідно з дослідженнями, допомагає вірусу уникнути від імунної відповіді й може знижувати ефективність застосовуваних вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих - 132,4 млн. За добовим приростом хворих Україна посідає 11-те місце у світі і 3-тє в Європі

Протягом останніх двох тижнів у Румунії провели понад 90 тестів на виявлення цього вірусу. У 88 випадках румунські вчені підтвердили виявлений у Великій Британії генетичний варіант коронавірусу В.1.1.7, і в одному випадку - його мутацію (E484K).

Варто зазначити, що цей штам вірусу раніше виявили також в Японії, Індонезії та Бразилії.

Топ коментарі
+6
Когда уже будет украинский вирус? Отстаем, как всегда?
06.04.2021 10:10 Відповісти
+1
британский, африканский, румынский, папуасский, гондурасский... Похоже, этот цирк лет на десять, если не навсегда. Ну и в любое время можно еще какой-то вирус "обнаружить" Вирус крутится - миллиарды на распилах мутятся
06.04.2021 10:24 Відповісти
+1
все вирусы постоянно мутируют. что вас в этом удивляет?
06.04.2021 10:39 Відповісти
"Бесконечный кайф"
06.04.2021 10:08 Відповісти
Хто не знайшов свій штам, - той лох!
06.04.2021 11:43 Відповісти
Когда уже будет украинский вирус? Отстаем, как всегда?
06.04.2021 10:10 Відповісти
не желай этого, ведь исполняется и тогда будем первыми исчезнувшей нацией от вируса.
06.04.2021 10:14 Відповісти
вот вот румынский молдавский немецкий китайский русский украинский японский осталось получать новые штаммы каждого города села поселка... так что запас для кретенизма есть и еще если такое правда??!! вопрос остается актуальным а к чему какому месту те прививки то....
06.04.2021 10:30 Відповісти
всякая прививка теряет смысл уже в начале массовой вакцинации, действительно странный вирус
06.04.2021 10:36 Відповісти
К короновирусу нужно относится как к версиям гриппа. Предохраняться, создавать лекарства облегчающие течение болезни. Кто-то заболевает, потом выздоравливает или не выздоравливает. И не тратить триллионы долларов на эту заразу, только ухудшая ситуацию.Т е относится деловито, профессионально и спокойно. Кто хочет прививается, без особых шансов на успех. Или не прививается. И не надо этих истерик с карантинами. Есть ряд стран обошедшихся без карантинов и ситуация там намного лучше чем в Европе (Белоруссия, Вьетнам, Япония, КНР, Швеция и др.)В конце концов короновирус не чума и не черная оспа
06.04.2021 13:20 Відповісти
КНР и другие вводили жесткий карантин, ну а Белорусским лидерам плевать
07.04.2021 20:50 Відповісти
если придумали лекарство хотя бы облегчающее течение болезни, то оно появилось уже, а так пока попытки подобное создать тщетны
07.04.2021 20:51 Відповісти
Переболеешь в легкой форме, а не будешь валяться присмерти неделю.
06.04.2021 10:38 Відповісти
так можно и умереть после прививки не заболев Короной....
06.04.2021 11:27 Відповісти
Та нафиг они вообще впали ваши вакцины!!!торгуют водой!мошейники,аферисты !
06.04.2021 10:12 Відповісти
спроси это у китайцев, почему так. Ведь они больше знают о механизме мутации вируса
06.04.2021 10:15 Відповісти
может еще у эрефийцев спросить?
06.04.2021 10:19 Відповісти
это кто то придуманный на скорую руку?
06.04.2021 10:29 Відповісти
британский, африканский, румынский, папуасский, гондурасский... Похоже, этот цирк лет на десять, если не навсегда. Ну и в любое время можно еще какой-то вирус "обнаружить" Вирус крутится - миллиарды на распилах мутятся
06.04.2021 10:24 Відповісти
все вирусы постоянно мутируют. что вас в этом удивляет?
06.04.2021 10:39 Відповісти
началась война вирусами и вакцинами.......
06.04.2021 10:27 Відповісти
Не исключено что короновирус имеет искусственное происхождение и какая-то лаборатория подбрасывет всё новые его версии в борьбе с вакцинацией.
06.04.2021 13:07 Відповісти
Вероятнее всего так и есть
06.04.2021 14:02 Відповісти
Ситуация очень похожа на гриппозную, где возникают все новые штаммы, а вакцинации бесполезны
06.04.2021 13:11 Відповісти
 
 