У Румунії виявили новий штам коронавірусу: мутацію британського штаму, яка може знижувати ефективність вакцин

У Румунії виявили новий штам коронавірусу E484K - мутацію британського штаму, який, згідно з деякими дослідженнями, може знижувати ефективність вакцин.

Мутацію виявили у пацієнта з Сучави, який останнім часом не бував у Великій Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новий варіант коронавірусу, у якого є характеристики як британського штаму B1.1.7, так і мутації E484K, виявили в університеті Сучави імені Штефана чел Маре під час тесту на основі секвенування.

Як зазначили в університеті, крім британського, південноафриканського і бразильського штамів коронавірусу в лютому у Великій Британії відкрили новий вид мутації вірусу - E484K. Поки що у Британії такий штам вірусу виявили у 43 осіб. Однак учених турбує той факт, що цей варіант вірусу, згідно з дослідженнями, допомагає вірусу уникнути від імунної відповіді й може знижувати ефективність застосовуваних вакцин.

Протягом останніх двох тижнів у Румунії провели понад 90 тестів на виявлення цього вірусу. У 88 випадках румунські вчені підтвердили виявлений у Великій Британії генетичний варіант коронавірусу В.1.1.7, і в одному випадку - його мутацію (E484K).

Варто зазначити, що цей штам вірусу раніше виявили також в Японії, Індонезії та Бразилії.