За добу через COVID-19 у Києві померли 39 осіб, видужали - 697, виявили 1432 нові випадки, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві зафіксовано 1432 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 169 100).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Так, за добу захворіли: 805 жінок віком від 18 до 94 років, 576 чоловіків віком від 18 до 91 року, 25 дівчаток від 15 днів до 15 років і 26 хлопчиків від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 39 летальних випадків від вірусу (всього 3656).
За добу в Києві госпіталізували 141 хворого на COVID-19 та 491 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Водночас 697 осіб подолали коронавірус (загалом 108 256).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (320), Деснянському (246) та Дніпровському (163) районах.
