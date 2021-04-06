Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було

В Україні ситуація з COVID-19 на сьогодні найважча за весь час пандемії: величезна кількість хворих, ресурси обмежені, а медичних працівників бракує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в прямому ефірі телеканалу НАШ провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська.

"Коли є певні карантинні обмеження, тоді немає можливості у вірусу адаптуватися, видозмінюватися і робити з себе ще більш агресивного агента", - розповіла Голубовська.

Також вона підтримує запровадження комендантської години для зменшення кількості захворювання на коронавірус.

"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу. Зрозуміло, що колись він дійде до нас, але є поняття сезонності, можливо б літом він був менш агресивним. Які рекомендації для людей, які зараз подорожують, якщо людина повертається додому, то потрібно ізолюватися і зачекати, захворієте ви чи ні. А тест не має жодного значення, тест у 30% випадків може бути негативним", - зазначила вона.

Лікарка підкреслила, що так важко, як зараз, ще не було за час пандемії, величезна кількість хворих, а ресурс обмежений.

