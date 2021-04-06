УКР
Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було

В Україні ситуація з COVID-19 на сьогодні найважча за весь час пандемії: величезна кількість хворих, ресурси обмежені, а медичних працівників бракує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в прямому ефірі телеканалу НАШ провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська.

"Коли є певні карантинні обмеження, тоді немає можливості у вірусу адаптуватися, видозмінюватися і робити з себе ще більш агресивного агента", - розповіла Голубовська.

Також вона підтримує запровадження комендантської години для зменшення кількості захворювання на коронавірус.

"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу. Зрозуміло, що колись він дійде до нас, але є поняття сезонності, можливо б літом він був менш агресивним. Які рекомендації для людей, які зараз подорожують, якщо людина повертається додому, то потрібно ізолюватися і зачекати, захворієте ви чи ні. А тест не має жодного значення, тест у 30% випадків може бути негативним", - зазначила вона.

Лікарка підкреслила, що так важко, як зараз, ще не було за час пандемії, величезна кількість хворих, а ресурс обмежений.

карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)
Топ коментарі
+9
"Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний..."

кушайТЕ
06.04.2021 10:33 Відповісти
+7
так легко как сегодня еще не будет.. интересно что вы запоете через полгода... не знаю как там трудно ......но судя по вояжам по курортам нашего кретина Вавочки того как выросли в разы кратно в 10-100 раз доходы олигархов они бы опровергли что им тяжко...
06.04.2021 10:27 Відповісти
+7
А вы не пробовали договориться с вирусом где то "посредине"?
06.04.2021 10:29 Відповісти
так легко как сегодня еще не будет.. интересно что вы запоете через полгода... не знаю как там трудно ......но судя по вояжам по курортам нашего кретина Вавочки того как выросли в разы кратно в 10-100 раз доходы олигархов они бы опровергли что им тяжко...
06.04.2021 10:27 Відповісти
народу-ковид, олигархам- бабло...
06.04.2021 13:30 Відповісти
Буде ще гірше. Насувається 9-й вал.
06.04.2021 10:27 Відповісти
9 вал начнется ,когда зеля с катара привезет катарский вирус
06.04.2021 11:37 Відповісти
А вы не пробовали договориться с вирусом где то "посредине"?
06.04.2021 10:29 Відповісти
судя по тому, что она ходит лишь по сепарским каналам - то она даже договариваться не собирается - сразу сдаваться
06.04.2021 10:39 Відповісти
Нужно на фсё асфальт положить и пройтись катком.
06.04.2021 10:31 Відповісти
"Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний..."

кушайТЕ
06.04.2021 10:33 Відповісти
ЗЕлохи хавають великою ложкою і весело причмокують. Хуже нібудіт.
06.04.2021 10:39 Відповісти
Половина населення носить засмальцьовані маски на підборідді, але вперто звинувачують оточуючих в захворюваності
06.04.2021 10:44 Відповісти
если строем ходишь то почему мычишь без разрешения?
или по работе?
06.04.2021 10:52 Відповісти
маска на підборідді....але у руках (погано видно який Святий) скоріш Миколай Чудотворець...
Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було - Цензор.НЕТ 8390

...
06.04.2021 13:12 Відповісти
У нас в Запорожье закрыли шкуро-венерологический диспансер. Имущество отдали на разворовывание, дела пациентов кинули на произвол. Вот такое позорище, а не власть. Очень хорошее 5-ти этажное помещение с евроремонтом в палатах, со столовой и двумя лабораториями закрыла власть. Вот такая жесть.
06.04.2021 12:05 Відповісти
То-ли ещё будет !
06.04.2021 12:27 Відповісти
І медпрацівників шкода, і хворих людей шкода. Але далі буде ще гірше.
06.04.2021 12:59 Відповісти
зате стєпашка вспіне до куртяхи докупити авто в колір і хатинку (за кордоном... до комплекту)
а на лікарів і середній персонал (хто ще держиться) дійсно дуже велике навантаження...і безвихідь (бо в сводках одне - в житті інше)
06.04.2021 13:16 Відповісти
Так, стєпашка наче золоту жилу знайшов.

Взагалі не уявляю, як лікарі витримують це пекло.
06.04.2021 14:16 Відповісти
О, кікімора нарисувалася. Що ти тут забула, кікіморо? У фонді "виродження" зарплату все одно не підвищать. Бо клепки явно бракує. Як і всім твоїм колегам.
06.04.2021 15:33 Відповісти
О! Горбатий маніяк несексуальний вийшов з лазні. Шо, падлюка, скучив за мною?

Лапоть, вчи мову: не «нарисувалася», а намалювалася. Ти сюди заходиш мене обговорювати чи новини?
06.04.2021 15:52 Відповісти
Йде 3 рік правління зелебобіка оманського,якого вибрали дебіли 73%!І з кожним роком все гірше й гірше.
06.04.2021 14:37 Відповісти
ю
07.04.2021 16:35 Відповісти
 
 