Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було
В Україні ситуація з COVID-19 на сьогодні найважча за весь час пандемії: величезна кількість хворих, ресурси обмежені, а медичних працівників бракує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в прямому ефірі телеканалу НАШ провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська.
"Коли є певні карантинні обмеження, тоді немає можливості у вірусу адаптуватися, видозмінюватися і робити з себе ще більш агресивного агента", - розповіла Голубовська.
Також вона підтримує запровадження комендантської години для зменшення кількості захворювання на коронавірус.
"Закрийте авіасполучення, зробіть що-небудь. Потрібно зробити так, щоб мінімізувати можливість поширення вірусу. Зрозуміло, що колись він дійде до нас, але є поняття сезонності, можливо б літом він був менш агресивним. Які рекомендації для людей, які зараз подорожують, якщо людина повертається додому, то потрібно ізолюватися і зачекати, захворієте ви чи ні. А тест не має жодного значення, тест у 30% випадків може бути негативним", - зазначила вона.
Лікарка підкреслила, що так важко, як зараз, ще не було за час пандемії, величезна кількість хворих, а ресурс обмежений.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний..."
кушайТЕ
или по работе?
...
а на лікарів і середній персонал (хто ще держиться) дійсно дуже велике навантаження...і безвихідь (бо в сводках одне - в житті інше)
Взагалі не уявляю, як лікарі витримують це пекло.
Лапоть, вчи мову: не «нарисувалася», а намалювалася. Ти сюди заходиш мене обговорювати чи новини?