Обмеження міжобласного сполучення можуть бути введені в разі "якоїсь катастрофічної ситуації", - "слуга народу" Радуцький

У комітеті Ради з питань охорони здоров'я пояснили, коли можуть ввести обмеження міжобласного сполучення. Це може статися в разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

На питання про те, чи чекати в Україні блокпости між регіонами і обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "якщо буде якась катастрофічна ситуація".

"Насправді, все це регулюється законами України. Є закон про захист населення від біологічної загрози. Там все прописано", - зазначив він.

Раніше Радуцький пояснив, скільки заражень коронавірусом для України стане катастрофою.

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 13 276 осіб.