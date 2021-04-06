УКР
Обмеження міжобласного сполучення можуть бути введені в разі "якоїсь катастрофічної ситуації", - "слуга народу" Радуцький

Обмеження міжобласного сполучення можуть бути введені в разі

У комітеті Ради з питань охорони здоров'я пояснили, коли можуть ввести обмеження міжобласного сполучення. Це може статися в разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

На питання про те, чи чекати в Україні блокпости між регіонами і обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "якщо буде якась катастрофічна ситуація".

"Насправді, все це регулюється законами України. Є закон про захист населення від біологічної загрози. Там все прописано", - зазначив він.

Раніше Радуцький пояснив, скільки заражень коронавірусом для України стане катастрофою.

Читайте: Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 13 276 осіб.

карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
У нас катастрофа вже 2 роки. Прокинувся.
06.04.2021 10:41 Відповісти
Когда умирают больше 400 человек в день, то это не катастрофа, все идет по плану. Долбо#бов выбрали...
06.04.2021 10:45 Відповісти
законы природы ни одному государству не отменить
06.04.2021 11:10 Відповісти
Миша, катастрофы это твой конек.
06.04.2021 10:46 Відповісти
когда ты все маски продал в Кетай - это уже катастрофическая ситуация или еще нет?
