Восени щеплюватися тими вакцинами, які є зараз, сенсу не буде, - імунолог Волянський

Восени щеплюватися тими вакцинами, які є зараз, сенсу не буде, - імунолог Волянський

Уже восени щеплення існуючими зараз вакцинами можуть не мати сенсу. Це пов'язано з тим, що навіть за невеликої зміни білка, проти якого стимулюють векторні вакцини, може статися розбіжність антигену й антитіл, що зробить вакцину неефективною.

Про це розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Векторні вакцини і РНК-вакцини стимулюють імунітет проти фрагмента білка шипа, іншими словами, навіть за невеликої зміні цього білка можлива розбіжність антигену і антитіл, що зумовить неефективність вакцини. Природний імунітет виробляється до багатьох білків вірусу, більшість з яких стабільна, тому можна припускати тривалий частковий захист навіть проти нових варіантів, який ще називають перехресним імунітетом", - розповідає імунолог.

Він додає, що останні дослідження вже показують неефективність вакцин щодо "південно-африканського" варіанта, тож є припущення, що аналогічно буде і з бразильським, і з подальшими варіантами. Тому виникла необхідність створення нових вакцин.

"Вакцинація в другому півріччі 2021 року існуючими вакцинами вже втратила сенс, оскільки пандемія наближається до завершення і восени необхідно застосування нових сезонних вакцин", - зазначив Андрій Волянський.

Ты считаешь доктор медицинских наук тупее политиков популистов, которые в безвыходной ситуации придумали мантру про вакцинацию и усердно всучивают ее тупому населению?
06.04.2021 10:53 Відповісти
да я так считаю, потому что сейчас количество больных в Израиле очень сильно уменьшилось и начали закрывать ковидные отделения в клиниках. И произошло это благодаря повально вакцинации. И именно Израиль сейчас выходит первый из локдауна и возвращается к нормальной жизни. А в Украине "великий иммунолог" продолжает рассказывать, что вакцинация неэффективна, а люди продолжают умирать от ковида сотнями ежедневно.
06.04.2021 10:58 Відповісти
Нужно успеть вколоть пока ещё помогает
06.04.2021 10:49 Відповісти
еще одна Ванга вылезла, это оправдание проваленной вакцинации такое? типа зачем вакцины тогда вообще нужны
06.04.2021 10:48 Відповісти
Он врач-иммунолог, а ты кто?
06.04.2021 12:49 Відповісти
"Есть сейчас" где? В Израиле уже закончили вакцинацию и подтвердили её эффективность тем, что "есть сейчас" в Израиле.
06.04.2021 10:48 Відповісти
Ты считаешь доктор медицинских наук тупее политиков популистов, которые в безвыходной ситуации придумали мантру про вакцинацию и усердно всучивают ее тупому населению?
06.04.2021 10:53 Відповісти
да я так считаю, потому что сейчас количество больных в Израиле очень сильно уменьшилось и начали закрывать ковидные отделения в клиниках. И произошло это благодаря повально вакцинации. И именно Израиль сейчас выходит первый из локдауна и возвращается к нормальной жизни. А в Украине "великий иммунолог" продолжает рассказывать, что вакцинация неэффективна, а люди продолжают умирать от ковида сотнями ежедневно.
06.04.2021 10:58 Відповісти
Если Израиль откроет границы завезут новые штаммы, на которые не действуют прививки. Завезут и з закрытыми, но позже.
06.04.2021 11:07 Відповісти
Проведут еще одну вакцинацию и снова успешно.
06.04.2021 11:12 Відповісти
Как бы в Украине и без вакцинаций заболеваемость зимой очень сильно уменьшилась, но пришел новый британский штамм и началось все с начала. То же будет позднее и в Израиле, если жёстко не закроют границы, но вряд-ли это можно назвать нормальной жизнью.
06.04.2021 11:22 Відповісти
В Израиле УЖЕ закрыли границы. И УЖЕ закончили вакцинацию. Надо будет - провакцинируют еще раз всех за месяц.
06.04.2021 11:29 Відповісти
Так никогда теперь и не откроют, чем провакцинируют? Есть вакцина от любого штамма, даже ещё не появившегося? За деньги не все вопросы можно решить, мир сложнее...
06.04.2021 11:32 Відповісти
Ты задаёшь глупые вопросы, на которые стремишься получить глупые ответы. От КОВИДа вакцины изначально не было вообще, но, когда появилась необходимость, появилась и вакцина. Вполне эффективная вакцина, о чем говорит опыт Израиля.
06.04.2021 11:39 Відповісти
Если тебе не нравиться что-то, это не значит, что этого нет. Почему не эффективны вакцины против гриппа, простой очень вопрос.
06.04.2021 11:55 Відповісти
Ты знаешь ответ на этот вопрос. А вот ты ответь - какую цель ты преследуешь своими вопросами? Что ты хочешь доказать?
06.04.2021 11:56 Відповісти
с такой логикой зачем ты вообще живешь? Зачем принимаешь лекарства? Если ... а если. Я не рассуждаю про если. На данный момент есть факт, что Израиль просто мегатемпами уменьшил уровень заболеваемости в своей стране используя для этого вакцинацию. А твои рассуждения - это лишь домыслы и предположения.
06.04.2021 12:43 Відповісти
вакцину придумали посерьезней ученые, чем этот лопух) малейшее изменение этого белка может сделать вирус вообще незаразным
06.04.2021 11:05 Відповісти
Когда была испанка вакцинаций не было, грипп мутировал и стал не смертельным. В вакцинах есть смысл если быстро проколоть группу людей и полностью изолировать от других штаммов, такое в больших масштабах невозможно.
06.04.2021 11:11 Відповісти
Пока он стал не смертельным, от него умерло около 50 миллионов человек.
06.04.2021 11:18 Відповісти
Испанка изначально была гораздо опаснее ковида, умирали от нее молодые.
06.04.2021 11:24 Відповісти
Опаснее при том уровне медицины. Когда-то и от аппендицита умирали без вариантов выжить.
06.04.2021 11:30 Відповісти
Нужно успеть вколоть пока ещё помогает
06.04.2021 10:49 Відповісти
Та не, он в целом прав. Забыл только сказать, что при малейшем изменении этого белка резко повышается вероятность того, что вирус перестанет цепляться к людям.
06.04.2021 11:08 Відповісти
06.04.2021 10:53 Відповісти
У верующих в вакцинацию от ковида сильно подгорит.
06.04.2021 10:55 Відповісти
самая эффективная вакцина от вируса это пистолет .. говорят, 100% результат всегда и везде ...
06.04.2021 11:02 Відповісти
Почекаємо, чим вакцинації, в США завершиться. Д.Байден планує до літа вакцинувати ВСЕ населення США (300+ мільйонів) і зустріти День Незалежності без масок та обмежень. Тем взяв серйозний:2,5-3,0 млн вакцинацій на добу!
Вже вакциновано понад 120 млн осіб
06.04.2021 11:21 Відповісти
наука не оперирует понятиями веры, это хрестанутые и прочие религиозные в своего дедушку на облачке могут верить)
06.04.2021 11:04 Відповісти
Євреї ніколи не дозволяють собі так говорити про віру (не лише свою, а й будь-яку іншу).
Засланий кацатроль?
06.04.2021 11:15 Відповісти
Среди евреев разговоры о религии носят вид отчаянных споров, наверное, по-хлеще, чем в других религиях. Даже то, кого можно называть евреем, у евреев вопрос совсем не закрытый...
06.04.2021 11:41 Відповісти
Именно вера, то что рассказывают по телевизору. Почти никто своей головой не думает, хотя очевидный пример - бесполезные вакцины против гриппа.
06.04.2021 11:15 Відповісти
Этим шипом вирус цепляется за рецепторы АСЕ-2. Малейшее изменение этого белка может сделать вирус вообще незаразным.
06.04.2021 10:59 Відповісти
Ну да. Это его ключ-пропуск.
Этот белок всё время меняется. Менее заразные версии отсеиваются естественным отбором. Более заразные распространяются далее.
06.04.2021 11:10 Відповісти
А может и более заразным, как "британец"
06.04.2021 12:58 Відповісти
Смысла нет, у нас вакцины нет, вся надежда на милость божью. Слава богу теорий много.
06.04.2021 11:20 Відповісти
Старые вакцины выкупит Степанов,они не пропадут.
06.04.2021 11:31 Відповісти
Можно будет купить еще одно пальто...три куртки...и дубленку..😃
06.04.2021 11:36 Відповісти
"Официальные лица" преследуют несколько целей:
банальное зарабатывание денег через финансирование противоэпидемических мероприятий, отработка методик управления населением в условиях постиндустриального (сейчас чаще говорят "цифрового") общества, попытка влияния на демографические процессы.

Такой подход, кстати, объясняет феномен Сингапура, где только 28 летальных исходов.
Высокий уровень жизни, мощная система здравоохранения, сбалансированная демографическая пирамида, хороший индекс здоровья населения, адекватная адресная защита групп риска и при этом быстрые предельно жесткие меры в отношении иностранных рабочих (дормитории-общежития мгновенно полностью закрываются при наличии заболевшего или контакта).

nado-no-risk-umeret-2-na-1000-nuzhno-berech-etih-dvuh-neschastnyh-a-ne-podpityvat-situaciyu-irracionalnymi-strahami-1526639.html
06.04.2021 11:54 Відповісти
Надо ли бояться COVID-19? Надо. Это новая разновидность "древнего" вируса и значительная часть населения восприимчива.
90% переболевает бессимптомно или с минимальными проявлениями.
Риск умереть 2 на 1000.
То есть 998 из 1000 инфицированных не умирают, при этом 900 просто не заметят инфицирования.
А вот этих несчастных двоих кандидатов на летальный исход надо выявить заранее и беречь, как в Сингапуре. А не подпитывать своими иррациональными страхами глобальный маятник. Будьте здоровы!
https://gordonua.com/blogs/andrey-volyanskiy/nado-li-boyatsya-covid-19-nado-no-risk-umeret-2-na-1000-nuzhno-berech-etih-dvuh-neschastnyh-a-ne-podpityvat-situaciyu-irracionalnymi-strahami-1526639.html
06.04.2021 11:56 Відповісти
Для этих людей болезнь, вызванная ковид-19, закончилась.
Deaths:
2,876,169

Recovered:
106,842,288

Итого, вероятность умереть от ковида (летальность) близка к
2876169*100/(106842288+2876169)=2,62%
06.04.2021 15:26 Відповісти
Зачем начинать спорить до того, как понять слова доктора. Он не сказал: вакцинация бесполезна. Он сказал: вакцина, которая есть сейчас, не будет эффективна во второй половине года, когда появятся новые мутации вируса. Он ничего не сказал про бесполезность вакцинации сейчас. Израиль привил все население и эпидемия сошла на нет - так и противоречий словам доктора нет. Ныне имеющиеся вакцины эффективны от вируса, против которого их разработали. А вот когда по миру пойдут гулять новые мутации, тогда и вакцина нужна будет новая. Вот и вся речь. А если прочитать между строк: спешите вакцинироваться выпущенной вакциной сейчас, осенью она будет бесполезной, осенью нужно будет покупать новую вакцину, которая эффективна против новых мутаций.
06.04.2021 12:19 Відповісти
Еще год назад я всем знакомым сказал - готовьтесь эта хрень не исчезнет никогда.Пока сделают прививки большинству населения , появятся новые штаммы ,на которые эти прививки не будут действовать ! Начнут делать новые вакцины , пока ими привьют , появятся новые штаммы и так далее. Вакцины нельзя сделать раньше чем появятся новые штаммы и всегда будет опоздание минимум на несколько месяцев в появлении вакцин, и еще несколько месяцев в вакцинации и это если все население стройными рядами будет стоять в очереди , а африканские страны , ну и мы ,тоже , среди них будем пасти задних и у нас еще больше мутаций будет! Так что жизнь будет меняться, глобализации приходит капут! Интересно как с огромными городамии , в которых практически невозможно соблюдать карантин! Посмотрим как оно будет , но вот я , даже живя за городом вроде подхватил!Неделю болею , хотя никогда в жизни больше 3-4 дней дома не сидел.
06.04.2021 12:46 Відповісти
 
 