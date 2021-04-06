Восени щеплюватися тими вакцинами, які є зараз, сенсу не буде, - імунолог Волянський
Уже восени щеплення існуючими зараз вакцинами можуть не мати сенсу. Це пов'язано з тим, що навіть за невеликої зміни білка, проти якого стимулюють векторні вакцини, може статися розбіжність антигену й антитіл, що зробить вакцину неефективною.
Про це розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Векторні вакцини і РНК-вакцини стимулюють імунітет проти фрагмента білка шипа, іншими словами, навіть за невеликої зміні цього білка можлива розбіжність антигену і антитіл, що зумовить неефективність вакцини. Природний імунітет виробляється до багатьох білків вірусу, більшість з яких стабільна, тому можна припускати тривалий частковий захист навіть проти нових варіантів, який ще називають перехресним імунітетом", - розповідає імунолог.
Він додає, що останні дослідження вже показують неефективність вакцин щодо "південно-африканського" варіанта, тож є припущення, що аналогічно буде і з бразильським, і з подальшими варіантами. Тому виникла необхідність створення нових вакцин.
"Вакцинація в другому півріччі 2021 року існуючими вакцинами вже втратила сенс, оскільки пандемія наближається до завершення і восени необхідно застосування нових сезонних вакцин", - зазначив Андрій Волянський.
Вже вакциновано понад 120 млн осіб
Засланий кацатроль?
Этот белок всё время меняется. Менее заразные версии отсеиваются естественным отбором. Более заразные распространяются далее.
банальное зарабатывание денег через финансирование противоэпидемических мероприятий, отработка методик управления населением в условиях постиндустриального (сейчас чаще говорят "цифрового") общества, попытка влияния на демографические процессы.
Такой подход, кстати, объясняет феномен Сингапура, где только 28 летальных исходов.
Высокий уровень жизни, мощная система здравоохранения, сбалансированная демографическая пирамида, хороший индекс здоровья населения, адекватная адресная защита групп риска и при этом быстрые предельно жесткие меры в отношении иностранных рабочих (дормитории-общежития мгновенно полностью закрываются при наличии заболевшего или контакта).
90% переболевает бессимптомно или с минимальными проявлениями.
Риск умереть 2 на 1000.
То есть 998 из 1000 инфицированных не умирают, при этом 900 просто не заметят инфицирования.
А вот этих несчастных двоих кандидатов на летальный исход надо выявить заранее и беречь, как в Сингапуре. А не подпитывать своими иррациональными страхами глобальный маятник. Будьте здоровы!
https://gordonua.com/blogs/andrey-volyanskiy/nado-li-boyatsya-covid-19-nado-no-risk-umeret-2-na-1000-nuzhno-berech-etih-dvuh-neschastnyh-a-ne-podpityvat-situaciyu-irracionalnymi-strahami-1526639.html
Deaths:
2,876,169
Recovered:
106,842,288
Итого, вероятность умереть от ковида (летальность) близка к
2876169*100/(106842288+2876169)=2,62%