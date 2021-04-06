Восени щеплюватися тими вакцинами, які є зараз, сенсу не буде, - імунолог Волянський

Уже восени щеплення існуючими зараз вакцинами можуть не мати сенсу. Це пов'язано з тим, що навіть за невеликої зміни білка, проти якого стимулюють векторні вакцини, може статися розбіжність антигену й антитіл, що зробить вакцину неефективною.

Про це розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Векторні вакцини і РНК-вакцини стимулюють імунітет проти фрагмента білка шипа, іншими словами, навіть за невеликої зміні цього білка можлива розбіжність антигену і антитіл, що зумовить неефективність вакцини. Природний імунітет виробляється до багатьох білків вірусу, більшість з яких стабільна, тому можна припускати тривалий частковий захист навіть проти нових варіантів, який ще називають перехресним імунітетом", - розповідає імунолог.

Він додає, що останні дослідження вже показують неефективність вакцин щодо "південно-африканського" варіанта, тож є припущення, що аналогічно буде і з бразильським, і з подальшими варіантами. Тому виникла необхідність створення нових вакцин.

"Вакцинація в другому півріччі 2021 року існуючими вакцинами вже втратила сенс, оскільки пандемія наближається до завершення і восени необхідно застосування нових сезонних вакцин", - зазначив Андрій Волянський.