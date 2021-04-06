"Фейки про вбитих дітей - невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України", - МЗС
У Міністерстві закордонних справ спростували поширювану російськими ЗМІ інформацію про загибель дитини на окупованому Донбасі нібито через обстріл українським безпілотником.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Ніколенко розповів, що на минулих вихідних російські ЗМІ активно поширювали новину про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області в результаті нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.
"Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти.", - йдеться в повідомленні.
За його словами, "фейки про вбитих дітей - невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України".
"Усі ми пам’ятаємо про вигаданого "розп’ятого" хлопчика в Слов’янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань", - нагадав представник МЗС.
Ніколенко наголосив, що саме тому в контактах з міжнародними партнерами України підкреслює, що, як тільки РФ загострює ситуацію з безпекою на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують інформаційний фон для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського - черговий приклад інструментарію таких операцій.
"Наші стратегічні партнери це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації. Російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі. За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації. Працюємо й над іншими міжнародними ініціативами", - підсумував спікер МЗС.
Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.
єто чисто в кацапском стиле
https://www.youtube.com/watch?v=W_C-AJEHWao
По суті ожила дитяча гра в сов'єтів та німців.
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
05.04.21
Подвиг донецкого мальчика в трусиках, которого в 2014 году украинская хунта, предварительно надрезав в самых сочных местах, прибила к доске объявлений кверху попою для удобства карательных упражнений, навеки остался в сердцах патриотов Русского мира. Но напрасно подручные Кровавого Пастора считали, что мальчик умер, - напротив, он вырос, возмужал, и поднаторел в еще более красивых смертях.
С дня непорочного распятия прошло семь лет, но мальчику исполнилось лишь пять - так сильно он пострадал от рук украинско-фашистских захватчиков. Все это время за ним охотилось СБУ, поэтому мальчику приходилось скрываться, питаясь ключевой водой, берестой и туесками, забытыми по пьяни в лесу сборщиками металлолома. Он избегал заходить в зажиточные населенные пункты Лугандона, боясь навлечь на них обстрелы вражеской артиллерии; ходили слухи, что некоторое время он жил в жомовой яме украинского подпольщика Кивы, но потом затосковал по родине и снова вышел в степь донецкую, свил себе скит, взял имя Евграф...
Там его и настигла страшная весть: в поселке Александровка, что на окраине Донецка, укропские варвары выстрелом в голову убили пенсионера, ветерана вяликой отечественной войны. Как сообщает российская пресса, снайпер-гомосексуалист прекрасно видел в прицел, что навел свое американское оружие на старика и некоторое время колебался, что бы ему прострелить, чтоб подольше мучался, однако тут на глаза карателя попалась висящая на груди пенсионера медаль «За взятие Берлина», и боевик, злобно зиганув, выпустил в голову жертвы всю обойму. На звуки выстрелов сбежались пенсионеры со всего Донбасса, пытаясь эвакуировать тело ветерана с линии огня, чтобы похоронить его с пионерами, однако превосходящие силы карателей открыли по ним прицельный огонь и положили всех.
Тот убитый ветеран был дедушкой мальчика в трусиках. Сильно осерчал тогда пятилетний Евграф, подтянул свое сакральное исподнее и отправился мстить, тем более что на помощь ему, зная и понимая наперед, чем дело кончится, еще несколько недель назад со всей России к украинским границам выехали танки, самолеты, вертолеты и прочая мирная техника. В социальных сетях свободного Донбасса написали впопыхах, что мальчик перепутал направление и пришел в глубокий тыл Новороссии, в Олександривск, где его дедушка как раз притащил с поля мину, которую намеревался разобрать и сдать в цветмет, бахнуло, мальчик погиб, но не все так просто. По сообщениям российских военкоров, на самом деле мальчик Евграф пришел именно на прифронтовую территорию, где уже и попал в поле зрения украинских спецслужб.
Известно, что для карателей, давно перебивших все малолетнее, пожилое и беременное везде, куда только добивают их орудия, каждый живой мальчик становится настоящим подарком судьбы. Не стал исключением и этот случай. Увидев мальчика, боевики ВСУ обезумели от радости и немедленно направили к нему свой самый лучший беспилотник. Подлетев к мальчику в упор и хорошенько рассмотрев его, чтобы по ошибке не убить какого-нибудь взрослого, беспилотник вывалил на него мину. Чудовищное злодеяние! Но этого карателям показалось мало. Заметив, что мальчик снова ожил, и опасаясь, что из-за этого приближающиеся к украинским границам российские танки повернут назад, они решили усилить провокационный обстрел, применяя все виды запрещенного оружия.
Как свидетельствует спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в конце концов «ребёнок в ДНР погиб от снаряда украинского самолёта». Казалось бы, откуда в тех краях взяться украинскому самолету, но неспроста господин Жириновский сравнивает случившееся с инцидентом с МН17: кто-то видел, как неподалеку от мальчика летал украинский истребитель, диспетчер Карлос засек украинский Бук, подъехавший к мальчику и жахнувший ему ракетой прямо в трусики, сам Жириновский уверен, что скоро украинские войска начнут бомбить Киев, Харьков и какие-нибудь инженерные сооружения, чтобы списать все на русских, сидящих все это время с удивленными лицами. «Володимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом, и украинские вояки буквально сразу же убили ребёнка в Донецке», - подмечает российская пресса. «За то, что грудь побрил, хвалю, - якобы сказал тогда Байден, - но пока мальчика не убьешь, не видать тебе кровавых американских барышей».
Зачем Байдену понадобилась смерть русскоязычного мальчика Евграфа? Все просто. Политолог Марков считает, что Байден заказал малыша, чтобы «объявить нелегитимными выборы в Государственную думу», и с этой железной логикой нельзя не согласиться. Вот так буднично и вскрылась правда. Так русские люди и узнали о новом подвиге прославленного мальчика в трусиках. Но вряд ли это последняя смерть юного героя. Совсем скоро русских танков на украинских границах станет достаточно для открытого установления мира, мальчик снова оживет и, наконец, покажет все, на что он по-настоящему способен. Главное, чтобы до этого времени с трусами ничего не случилось.
Василий Рыбников
И негры на Донбассе тоже есть. Правда, Бенес - негр запоребриковый