"Фейки про вбитих дітей - невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України", - МЗС

У Міністерстві закордонних справ спростували поширювану російськими ЗМІ інформацію про загибель дитини на окупованому Донбасі нібито через обстріл українським безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко розповів, що на минулих вихідних російські ЗМІ активно поширювали новину про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області в результаті нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.

"Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти.", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду

За його словами, "фейки про вбитих дітей - невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України".

"Усі ми пам’ятаємо про вигаданого "розп’ятого" хлопчика в Слов’янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань", - нагадав представник МЗС.

Ніколенко наголосив, що саме тому в контактах з міжнародними партнерами України підкреслює, що, як тільки РФ загострює ситуацію з безпекою на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують інформаційний фон для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського - черговий приклад інструментарію таких операцій.

"Наші стратегічні партнери це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації. Російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі. За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації. Працюємо й над іншими міжнародними ініціативами", - підсумував спікер МЗС.

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.