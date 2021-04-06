Глава Мінфіну Марченко обговорив з віцепрезидентом Світового банку підготовку до запуску п'яти спільних проєктів

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко провів відеоконференцію з Анною Б'єрде, віцепрезидентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії в межах Щорічних весняних зборів МВФ та Світового банку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

"Міністр фінансів разом з віцепрезидентом Світового банку обговорили плани співпраці на найближче майбутнє - підготовку до запуску п’яти нових спільних проєктів. На розгляд Ради Директорів Світового банку найближчим часом заплановано винести фінансування проєктів "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", "Київська міська мобільність", "Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго" та додаткове фінансування проєкту "Доступ до довготермінового фінансування" для Укрексімбанку", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін

"Я дуже вдячний Світовому банку за зусилля задля втілення багатьох важливих проєктів та допомогу у боротьбі з коронавірусною кризою в минулому році", - зазначив Марченко.

На сьогодні вибірка коштів у межах портфелю Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), порівняно з іншими міжнародними фінансовими організаціями, є найбільшою - станом на 01.01.2021 становила $693,55 млн і це у 2,3 раза більше, ніж рік тому.

Крім того, Марченко обговорив з Б'єрде можливості збільшення підтримки України на боротьбу з COVID-19 та нові інвестиційні проєкти розвитку транспортної інфраструктури в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця 2020 року Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку, - Мінфін

"У цьому році закінчується реалізація двох наших спільних проєктів будівництва доріг. Саме тому ми хотіли б продовжити успішну роботу в цьому напрямку та поговорити про підготовку нового проєкту для Укравтодору", - додав Марченко.

Обидві сторони висловилися щодо прогресу України в питанні земельної реформи та озвучили сподівання щодо якнайшвидшого продовження роботи з МВФ.

Також було зазначено, що строк дії існуючої Стратегії партнерства Світового банку та України 2017-2021 спливає у червні 2021 року. Це означає, що вже час розпочати системну діагностику країни для визначення ключових пріоритетів для наступної чотирирічної Стратегії партнерства.